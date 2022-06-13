至叻長者突然失能 照顧挑戰大 家居度身改裝 壓力要識卸

足夠體力——照顧者要有充足的護理知識和技巧，更要有足夠體力。（設計圖片，模特兒與文中提及人物無關，byryo@iStockphoto）

【明報專訊】老人跌一跤，出院怎麼辦？

要實踐居家護老向來都不容易，老人家本來懂得自理生活，甚至是「一家之煮」、「至叻長老」，一旦跌倒斷骨、中風或大手術後，身體隨時會急劇退化，起居一切都要倚仗他人，這轉變實在使人沮喪。對整個家庭而言亦是一項大挑戰，若照顧者的抑鬱焦慮無法梳理，可能反過來演變成虐老悲劇。

翠絲向我求救，說道：「福哥，怎麼辦？醫院出最後通牒！我最遲星期六就要接媽媽出院。你教我怎樣做！」

翠絲是太太舊同事。公事上，她們是最佳拍檔；私底下，她們是閨密姊妹。翠絲比太太年輕，至今仍是上班族，年尾就榮升為退休族了。

股骨頸骨折 1年內死亡率近兩成

10年前，翠絲媽媽在家跌了一跤，髖關節在大力撞擊下，股骨頸骨折。股骨頸骨折是最危險的老人骨折。醫學研究顯示，香港股骨頸骨折患者在1年內死亡率接近兩成。因此，老人股骨頸斷裂絕對不能輕視。

不過，10年前翠絲媽媽的那次意外尚算幸運。她成功更換了股骨，而且康復理想。因此在那10年間，生活仍能自理，只需用拐杖便能在家自如行走；無論是上廁所、吃飯、冲涼，都不需要別人特別幫忙。因此，翠絲曾說：「媽媽雖然跌了一跤，仍大步檻過，真好彩。現在她生活如常，我好感恩。菲傭姐姐也幫輕了我，沒有她，我恐怕應付不來。」

這確是實情，對很多家庭而言，外傭分擔照顧長者十分重要。怎知聖誕節前夕，翠絲收到兩個壞消息。首先，菲傭姐姐突然因家中急事辭職還鄉；雖然僱傭中介公司說盡力幫忙，但預計最快要兩個月後，新聘的外傭才能到港。換句話說，翠絲要忍受最少兩個月「外傭真空期」。對她來說很是吃力；第二個壞消息是，她發現媽媽最近步履不穩，每次從梳化站起時「腳軟軟，腳震震」， 令翠絲很擔心！

梳化軟又矮 長者高危位

「梳化又低又軟又沒有扶手，不適合老人家坐！」我即時告誡她，「你在家中要設一個『皇位』給媽媽坐。快去找一張實淨、穩陣、有扶手、高背靠椅子給媽媽！事不宜遲啊」！

「Yes sir。收到！No worry，立即去買。」翠絲的即時回應仍在耳邊，怎知一天後手機閃出了她的信息：「媽媽昨晚跌了一跤，送往急症室，現正在將軍澳醫院留醫。」原來老人家從梳化站起時，真如所料，腳一軟、身一側，就跌了一跤。翠絲懊惱的說：「唉，我買了椅子，差一天就送到。想不到，媽媽真的出事了，好後悔啊！」

不過，隨後的消息讓她更感懊惱。因為醫生說：「婆婆今次跌倒不幸地擊中舊患，之前裝置的股骨關節移了位，若要糾正，便要把舊有裝置移除，更換另外一個髖關節。預計手術非常繁複，病人可能會大量出血，死亡風險極高。鑑於病人年齡及身體狀况，擔心病人未必能承受這個超大型手術；但如果婆婆不做手術，重新走路的機會很微。另外，她需臥牀康復的時間亦會頗長。」

疫情影響 多重夾擊

其實，醫生的解說已甚清晰。做手術，要面對不能承受的風險；不做手術，老人家可能從此走路有困難。這個兩難局面，翠絲最終讓媽媽自己決定。媽媽選擇不做手術。因此，聖誕開始老人便留院接受治療，先在急症醫院住了4個多星期，然後轉往療養醫院住了3個多月。翠絲媽媽一共住院4個多月。其間第五波疫情來勢洶洶，醫院謝絕一切探訪，家人未能獲准探視，相信老人情緒一定有所困擾。

熔斷機制下，新聘的外傭抵港日期一拖再拖，遙遙無期。所以，翠絲既掛念母親在院的情况，亦憂慮母親回家後未有足夠人手照料。不過，這難題似乎也避不了。3月中旬接獲醫院通知：「在疫情肆虐下，病人所住醫院將改為『新冠指定醫院』。所有非新冠患者須出院回家康復，務請盡快為病人辦理出院手續。」

翠絲一收到這通知，立即向我求救。雖然知道母親必須回家，但心理上她仍未準備妥當。

「居家護老」向來都不容易，尤其當老人本來生活自理，是「一家之煮」，是孫兒「至叻嫲嫲／婆婆」，是家中的照顧者時；一旦中風、斷骨或大手術後，便頓時變成被照顧者，起居一切要倚仗他人。這轉變實在使人沮喪。對整個家庭而言，亦是一項大挑戰。

找專業評估 改動家居更妥當

要提供適切家居護理，殊不簡單。事前足夠的準備、家庭成員的體諒、護老知識的掌握、家務分工的配合等都缺一不可。

首先，長者居所要合適。我們要審視家居硬件是否適合長者居住。例如家居設施是否無障礙？便椅能否推進洗手間？輪椅有足夠地方擺放嗎？浴室設備要不要改動？家中哪個位置需加裝扶手？睡牀需要換上防跌欄裝置嗎？一連串問題將一湧而至。尤其香港寸金尺土，居所要即時改動，真是談何容易。所謂牽一髮而動全身，我眼見不少家庭，雖花了金錢和時間改動，最終都未能照顧長者所需。因此改動之前，最好得到職業治療師對長者能力的評估，然後根據家訪後所提出的建議改動，這樣定必更為妥當。

長期照顧易壓力爆煲

其次，家居照顧要周全。病人失能後，日常生活如走路、沐浴、如廁、穿衣、進食、梳洗等都需人協助。家中照顧重擔應該由誰來擔當呢？家人是否需辭掉工作才能當上照顧者？他有足夠體力去應付嗎？照顧者是否需要相關知識和技巧嗎？這又是一連串的問題要考慮和解決。

我還未把話說完，翠絲已嘆氣道：「福哥，怎麼辦？我現在已感到很大壓力！」

沒錯，當照顧者必會感受巨大壓力。對很多家庭來說，照顧長者責任自然落在家人身上。不過，長期照顧並非易事，我見過不少照顧者壓力爆煲而不自知。他們感到抑鬱、焦慮、腰背痛、失眠等。照顧者壓力未獲梳理，甚至會引致虐老，問題時有發生。

因此，居家護老者必定要懂得尋求支援。香港現時仍有不少由政府資助的社區服務，其中包括：家務助理服務、改善家居照顧服務、日間護理中心服務、短暫住院服務、短期日間暫託服務等。社區上，還有專為護老者而設的培訓課程及紓緩喘息服務。由於宣傳不是太普及，很多家庭都不知道相關服務，有需要人士亦沒有向醫務社工或社會福利署查詢，因而沒有得到相關服務。

「福哥，我全靠你了！接阿媽出院後，就要請你來看看，教教我應怎樣做，好嗎？」翠絲問。

當然好。莫說翠絲是太太的閨密，我自然不敢怠慢，照顧醫治耆老病者，更是我的專業，責無旁貸。

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文：梁萬福

編輯：梁小玲

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