小知識：樂團樂器排位顧及大腦感受？

【明報專訊】一般樂團演出，樂手由十多至上百人不等，演奏十多二十種樂器，陣容龐大，台上排位也要講究。香港業餘管弦樂團團長及指揮蘇潔明（Moon）表示，樂團結構視乎演出內容而定，少至20人，多至過百人也有。如莫扎特時期的樂曲，一般為20至30人的小型樂團；中型樂團編制為30至50人；到了浪漫時期的貝多芬交響樂，已發展到超過60人演奏的管弦樂團，甚至有雙管或三管等編制。近代則有樂團演奏流行曲、兒歌等曲目，人數相對較彈性，甚至會加入一些特別樂器如色士風、電結他等。

至於排位，以一個中型交響樂團為例，最大陣容的弦樂組包括（由高至低音）14把第一小提琴、12把第二小提琴、10把中提琴、8把大提琴和6把低音大提琴。為了視覺效果，大型樂器一般在較後排位置，但並非必然。另外，很多時候我們見到高音部（如小提琴）常位於樂團左半邊，低音部（如大提琴）在右半邊，據說是為了顧及大腦感受，因為右腦對聲音較敏感，所以把穩重的低音放在右邊，有助平衡。Moon笑言無聽過此說法，她更相信是因為拉小提琴時頭部會側向左，如演奏者身處舞台左邊，琴面向觀眾的角度便更大，聲音更清晰。「也有樂團會把第一、第二小提琴分別置於指揮左右，做成迴音效果。」