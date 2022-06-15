現當代藝術專場拍賣 巨型畫作領軍 看萬花筒世界

《彩虹-2021-T-1》（雙聯作）——作者：江上越（b.1994，日本）／創作年份：2021年／規格：布面油畫（200×580厘米）／估價：60萬至120萬港元／成交價：288萬港元／特色：作品曾在北京展出。作者應用同類筆觸，但透過不同層次的色彩塑造各式「人像」，可見功力深厚。（拍賣行提供）

《站著的TT》——作者：周春芽（b.1955）／創作年份：2008年規格：布面油畫（220×320厘米）／估價：450萬至650萬港元／成交價：600萬港元／特色：曾在印尼展出。犬隻的綠色造型並沒太大違和感。那些在白色畫布上向下流動的顏色，倒過來搶走了主體的焦點。（拍賣行提供）

《內華達州風景》——作者：Adrian Ghenie（b.1977，羅馬尼亞）／創作年份：2009年規格：布面油畫（95×200厘米）／估價：180萬至300萬港元／成交價：624萬港元／特色：作品曾在比利時展出。在深沉色塊中，建築物和汽車若隱若現。尺寸雖比其他作品較細，卻表達出全球人類的痛苦感受。（拍賣行提供）

【明報專訊】疫情放緩後藝壇活動如雨後春筍，既有匯聚過百間藝廊作品的Art Basel，又有連串春拍會。雖然海外藝術家和藏家未必能來港出席，但作品仍被細心安排向公眾展示。大型拍賣行以數量取勝，中、小型拍賣行便要想噱頭，建立自己的icon。最近有拍賣行的現當代藝術專場，以數件巨型國際美術館收藏級作品領軍，以「空間」搶風頭。

香港華藝國際剛完成春季拍賣會，展示了現當代藝術、中國書畫、瓷器、玉器、工藝品、名釀等藝術品。香港華藝國際常務副總經理郭嘉齊指，疫情迫使拍賣行不斷變陣，要在短時間安排拍品和場地，奉行貴精不貴多的原則。今次現當代藝術專場拍品數量有54件，成交額達$105,434,400，成交率90.74%。相比大型拍賣行，香港華藝國際的現當代藝術專場作品數量不算多，但策展盡顯心思，用幾幅巨型作品牽頭，再配合其他中、小幅度作品，擺在一起時如「六神合體」，令觀眾入場後不禁「嘩」一聲。 很多人以為大作品說大事，小作品說小事。但記者欣賞後，卻發現小幅度作品可以暗藏宏大述事力量，而大幅度作品亦可描述日常的簡單故事。記者精選了當中6幅精彩作品，由小至大發掘其力量。

詼諧奇趣拼貼 世界縮影

三聯作有英國當代流行藝術大師Philip Colbert的《尋夢》。作品結合史詩敘事和英雄形象和當代文化的日常符號，令觀眾置身超高飽和度的萬花筒世界。在現場觀看，對它第一個印象是一幅詼諧奇趣的拼貼作品。畫面中有象徵自由的大龍蝦、交通標誌、餐具、馬匹、社交媒體的表情符號和電腦視窗等。作品正是我們身處世界的縮影，似乎作者想告訴我們生活只不過是場夢。

雙聯作方面，有色彩高度吸睛的《彩虹-2021-T-1》。這幅日本藝術家江上越的畫作，是其為數不多的「群像」作品之一。作者以扭曲、重疊的簡約條紋筆觸繪畫，簡單幾筆便表達出不同「人物」的形態。背景以平行條紋構圖，和人物沒明確界限卻又能清楚區分，是高手的表現。作品影射現實世界的真假難分，不同價值觀扭作一團。「彩虹」系列在疫情期間壓抑的氛圍中面世，色彩卻很鮮明，似乎作者盼透過顏料調製出美好願景。彩虹象徵夢想和希望，鼓勵人類在不確定中看事物的本質，在灰色地帶中與彩虹相遇。

暗藏人類集體傷痛

記者較為喜歡的作品，是羅馬尼亞藝術家Adrian Ghenie於2009年創作的《內華達州風景》。作者擅長從歷史事件中取靈感，繪畫方式仍保留古典味，構圖用巴洛克式光影具象，展示對繪畫史深厚的認知，同時大膽使用超現實、抽象主義實驗的畫面處理。在1951年至1957年，內華達州有數次核爆炸演習和破壞效果測試，被雜誌的攝影師拍攝了照片，此作便是參考照片而創作。畫面色調深沉，暗藏人類的集體傷痛，令觀眾籠罩在夢魘氛圍之中。前景中的汽車與建築物建構出三角形構圖，引導觀眾的視線聚焦於空中的深藍色蘑菇雲。

畫筆描繪被壓迫族群

在展場中，最巨型的是阿爾及利亞作者Adel Abdessemed於2018年創作的四聯作《禁色》。作者活在動盪不安的世界，對描述權力結構很有興趣，常用畫筆吟唱被遺忘和壓迫的族群，例如慘遭屠戮的動物，漂洋過海、生死難卜的移民等。這血紅色的作品反映人類世界的暴力，包括政治、宗教或道德，盼堅定地捍衛人性、愛、同情心和希望。《禁色》系列於2018年創作，此作超巨型，運往展場花了很多工夫。畫面由鮮紅的液體匯聚而成，締造一個滿目瘡痍的藝術世界，衝擊觀眾眼球。作者借用逼真技巧類比不幸傷亡事件中所流出的血液，展示人類的災難。

「綠狗」融合中西筆觸

除上述外國作品外，一些華人作品亦值得欣賞。周春芽和岳敏君的作品是市場的中流砥柱，展示中國當代藝術的進程。周春芽於2008年創作的《站著的TT》，畫面中的「綠狗」很搶眼，是作者筆下最具標誌的生命精神象徵。畫作具雕塑感的形態結構，既有中國畫的視覺特徵，又有西方表現主義的狂放筆觸。1994年，一頭名為「黑根」的德國牧羊犬走進了周春芽的生活，成為綠狗TT的創作原型。黑根陪伴周春芽6年，幫助其在藝術道路上的「進化」，令其筆下功夫更多變。黑根原為黑色，但作者在1990年代對山石和植物的探索與理解，發現綠色更具視覺衝擊力。油彩筆觸狂放，展示不加修飾的動物原始欲望。

來自黑龍江的岳敏君的《百合花》則代表「玩世現實主義」。作者沉思中國過去幾十年來的社會問題和現象，作品中的人物儘管在笑，但隱藏被強迫的不自由和虛無感。畫作描繪3名身穿不同國家歷史服飾的男女，臉部變成了鮮艷誘人又具有欺騙感覺的花朵，鮮花怒放的狀態如同是要吃人，暗指後現代社會下的眾生相。

文：呂一心

編輯：陳淑安

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