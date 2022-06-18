同場加映：「漏網之魚」別錯過

【明報專訊】除了以上各款大作外，還有不少「漏網之魚」都值得玩家留意。

●《太閤立志傳V DX》 高清重製版

經典育成遊戲推出高清重製版，玩家化身為日本戰國時代名將。新版本帶來更多玩法，成功之路並非只有「統一天下」，亦可扮演商人、海賊等職業成為「日本第一」。

機種：Switch

推出日期：已推出

●Fall Guys 跨平台免費下載

超人氣大混戰遊戲《糖豆人》，即將從電腦移植至各大遊戲平台，而且可跨平台連線對戰。官方又指家用版的讀取時間更短，玩得更爽快；最重要是免費下載。

機種：PS4、PS5、Switch、

Xbox One、Xbox Series X|S

推出日期：6月21日

●DNF Duel 2.5D爽快格鬥

原作是韓國人氣電腦online遊戲《地下城與勇士》，由開發公司Arc System改編成2.5D格鬥遊戲，對戰動畫猶如GUILTY GEAR般爽快，必成暑假最強格鬥新作。

機種：PS4、PS5

推出日期：6月28日

●《信長之野望•新生》 更強AI做謀臣

歷史模擬遊戲《信長之野望》系列新作「新生」將推出中文版，今代麾下武將的AI大大加強，能判斷如何發展領地，或是為打仗出謀獻計，輔佐玩家統一天下。

機種：PS4、Switch

推出日期：7月21日