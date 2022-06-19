周日話題：收入差距還在馬太化

【明報專訊】耶穌曾說過：「凡有的，還要加給他，叫他有餘；凡沒有的，連他所有的也要奪去」（馬太福音）。諷刺地，這句說話好像是為香港目下日趨嚴重的貧窮懸殊問題，度身訂做的註腳。

行政長官林鄭月娥在五月主持最後一次扶貧會議，表示社會福利經常開支於五年內累升71%至1118億元，加上其他逆周期措施，令多達110萬人於2020年脫貧，「扶貧成效明顯」。她的自吹自擂，與基層市民在兩年疫情下的苦况，嚴重脫節。

底層住戶疫下入息跌幅最大

同樣基於統計處的住戶統計調查數據，我們看到的卻是另一幅圖畫。2019至2021年間，全港住戶的每月入息中位數在疫情下累計明顯下滑了6.6%至約2.7萬港元。假若以收入高低把住戶劃分為五大組（即五等分），最低層組別的住戶入息跌幅最深，於過去兩年累挫8.9%至僅5100元（圖一）。而第二至第三層住戶的月入跌幅亦高達7.9%及6.6%。不過，最頂兩層的五等分住戶，其入息中位數僅分別微跌2.0%及0.6%，兩年疫情對他們的流動收入幾近毫無影響，住戶收入兩極化的長期趨勢持續。

這部分是由於基層員工在疫情下，即使能保住工作，由於技術較低，因而受到較大壓力放無薪假、減薪及削減工時。統計處數據顯示，雖然全港在職人士的就業收入中位數於過去兩年仍累升8%至約2萬元，但增幅全由第三至頂層五等分住戶的就業人士帶動（圖二）。與此相反，最底層住戶的在職人士，就業薪金於過去兩年斷崖式下挫29%（由7000元下跌至5000元），頗為嚇人。

就業收入下跌還不算最難受，若然「保不住飯碗」，結果更為慘烈。疫情下，即使政府推出多輪總額過千億港元的「保就業計劃」，全港的平均失業率仍由2019年的3.2%大增至2021年的5.7%（圖三）。按五分組住戶分析，最低層住戶的失業率於2021年高達43.2%，又是另一驚人數字，遠遠拋離第二層住戶（10.2%）及第三層住戶（5.2%）。至於最頂層住戶的高薪人士，失業率於兩年間僅微升至1.6%，幾近全民就業，與基層住戶的失業情况可說冰火兩重天。

換言之，「被迫削薪」及「失業率上升」是過去兩年貧富懸殊惡化的最重要短期因素。假若疫情過後，失業率下降，那是否表示收入差距便可縮窄？答案是否定的，事實上在疫情爆發前的2019年，即使失業率僅為3.2%，住戶收入差距仍處於長期拉闊趨勢，主要受到經濟結構過分集中金融地產業等長期因素拖累。在長期結構性問題未能解決下，政府面對貧富懸殊，亦是有心無力，只能「派錢」及大力渲染其成效。

人口老化亦影響收入分配

順帶一提，香港住戶收入分配亦深受人口老化因素影響，因為沒有流動收入的退休長者自然地「下流」至收入階梯的最底層。2021年，全港15歲及以上人口中，約有20%為65歲以上的退休長者（圖四）。按五等分住戶分析，多達54%的最底層住戶人口中為退休長者，沒有工作收入，他們或靠退休前積累的資產（如物業、股票或積蓄）、子女家用及政府援助維持生活，當中部分並非外間的赤貧想像。其他住戶分層的長者比率則明顯稍低，處於8%至23%區間。如何協助退休長者改善生活，將是特區政府的重大課題。

粗略地把上文提及的各個五等分住戶入息中位數相加，再計算最頂層住戶在加總數字中的比重，它由2016年的47.3%上升至2021年48.4%，進一步擴闊（圖五）。相反地，最低層住戶的相應比重於同期由3.2%收縮至2.9%。有鑑統計處快將公布根據2021年人口普查數據編製的堅尼系數，而香港過去五十年的數字拾級而上，由1971年的0.430升至2016年的0.539，即將公布的2021年數字再破紀錄，相信應無懸念。這個「馬太效應」（即貧者愈貧、富者愈富）的惡性循環，不知何時才能打破。

李家超上台在即，聞說未來施政重點是解決長久的民生痛點，包括貧富懸殊。其實哪個特首上台前不曾信誓旦旦的，表示要解決貧富差距及房屋等深層次矛盾？但結果都是「雷聲大，雨點小」。基層市民只能自求多福。

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文˙嘉偉

編輯•利永倫

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