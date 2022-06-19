影像特區：珍寶海鮮舫手記

【明報專訊】甚少踏足香港仔，也沒有去過珍寶海鮮舫，但我喜歡聽別人講故事，如果當中沾有一點點傳奇色彩，對方講到繪影繪聲眉飛色舞，會有一種莫名其妙的滿足。

相比起珍寶豐盛又華麗的正門，它的屁股更能夠滿足我古靈精怪的幻想。包括後來翻側了在海裏的廚房船，它的鏽迹與不規則，看上去就好像哈爾的移動城堡，只是像很多生命體一樣，在一個階段即將結束的時候，它率先剝落。

珍寶正面朝着深灣，背向利東，在它被拖離的清晨，我在利東邨看着它，身旁的阿叔是利東的居民，比我早到，問我點解唔去拍攝正面。還沒等我回應，他就說珍寶上一次離港維修的時候，他已經鉅細靡遺的記錄過，這次用眼睛看就夠了。我在利東的一小時裏，阿叔重複了三次，是什麼讓他講述着同一個故事呢？

阿叔似乎對珍寶的正面有一種執著，那他為何不去正面觀看呢，我問了這樣的一個問題。他反問我，有看過美聯社攝影記者Joe Rosenthal的《Raising the Flag on Iwo Jima》嗎，這是美軍士兵在硫磺島摺缽山（Suribachi）山頂，插上美國國旗的一張照片。阿叔話，如果自己是攝影記者，一定會去美軍士兵的正面拍，但後來覺得，從背面看歷史事件，是這張照片成為傑作的原因，所以決定仿效Joe Rosenthal，從珍寶的背面見證它的離開。

後來我去了利東邨對面的深灣和南朗山道，拍攝珍寶慢慢被拖離避風港，我沒有刻意去看利東邨，也沒有去看阿叔在不在原位，但離開利東時，我記得阿叔說他的10倍光學變焦手機可以拍到我。

文、圖˙郭浩忠

編輯•利永倫

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