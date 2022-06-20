知多啲：「暖暖心」計劃 紓緩照顧者壓力

【明報專訊】新冠後遺症又稱「長新冠」，根據世衛資料，通常在染疫後3個月內出現，持續至少2個月。症狀包括極度疲倦、氣短、胸痛或繃緊、記憶力和注意力問題（腦霧）、味覺和嗅覺變化、關節痛等；症狀和嚴重程度因人而異。臨牀上最常見是嚴重疲勞、虛弱、全身無力，心理問題包括抑鬱、焦慮、思維渙散、神思恍惚等。不少人痊癒後，身體似乎回不到從前的狀態。

抑鬱焦慮神思恍惚

年初第五波疫情嚴峻時，香港老年學會透過「賽馬會安寧頌——安寧在院舍」計劃的護士及社工，推行疫下支援工作，支援居住安老院舍而病情趨嚴重的院友、家人，解答家人對醫護照顧上的疑問，紓解焦慮不安的情緒。陳太和家人亦因此與老年學會結緣。

香港老年學會亦得到賽馬會慈善信託基金的緊急援助基金，推出「暖暖心」院舍照顧者計劃，於4月開展並維持至今年7月，協助院舍同工及照顧者紓緩壓力，幫助院舍內的新冠患者盡快走出陰霾。截稿之時，陳太女兒決定接受輔導，學習如何疏導照顧壓力，並學懂理解和回應母親的情况。較嚴重新冠後遺症患者要康復過來，極需要家人和專業人員攜手合作。

「暖暖心」院舍照顧者專線：9104 4681