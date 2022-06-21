睇摩打 數扇葉 識揀最優「涼」風扇

心水風速——DC風扇比起AC風扇有較多風段和不同的吹送模式選擇，從柔和到強力的風都有，可以調整至心水風速。（蘇智鑫攝）

【明報專訊】是日夏至，意味着天氣將愈趨炎熱。今年首個酷熱天氣警告破天荒在4月發出，家中的降溫法寶亦要提早出動，冷氣雖然舒適，但仍有不少人鍾情風扇的舒爽涼風。市面上林林總總的風扇，從傳統的落地扇、掛牆扇，到輕巧慳位的大廈扇、無扇葉風扇及小巧可愛的循環扇，各有捧場客。哪款風扇夠涼爽兼寧靜？邀來風扇專家，從摩打、扇葉講到款式設計，方便大家揀選一部適合自己的風扇，度過炎夏！

DC較AC寧靜、多風段選擇

電風扇分為兩大流派，一邊是傳統的AC風扇（alternating current），即直接使用插座內的「交流電」；另一邊是DC風扇（direct current），透過變壓器將交流電轉為「直流電」，再藉電磁效應帶動扇葉轉動。兩者摩打不同，無論風量、噪音、耗電量都有分別。

AC風扇的操作面板上一般只有數個按鈕，可供選擇的風段只有高、中、低。環球電器燈飾公司助理經理梁勤昌指，「有些客人認為AC風扇低速轉動太慢不夠風，高速轉動又太快太大風，始終難以送出最理想的風量。因此，近年主打多段風速選擇的DC風扇，可滿足不同客人對風速的要求」。

他續解釋，AC風扇是透過控制交流電的電壓改變風速，「降低電壓，電流變小，摩打自然轉得慢一點」；DC風扇則透過直接控制電流大小來改變摩打轉速，所以風段可分得很仔細，20段也不為奇，可吹送出很微弱柔和的風，避免被吹至頭痛。另外，DC風扇可以用較低速運轉，耗電亦相對較少。

風扇的風力固然重要，但若在睡眠時使用，還要考慮風扇噪音問題。風扇轉得愈快，產生愈大風力，噪音亦會愈大。DC風扇則可以低速運行，而且它透過磁力驅動，將扇葉運轉時的摩擦大大降低，更為寧靜。

扇葉愈多愈靜 需配合高性能摩打

風扇的風力除了視乎摩打，還關乎扇葉設計。怎樣的扇葉才帶來大風？香港專業教育學院（IVE）青衣院校工程系講師何建勳指，雖然扇葉愈大，風阻愈大，但當它的旋轉面積增加，風量亦會隨之增加，「就像踩單車一樣，車輪愈大雖然踩得愈辛苦，但理應可踩得愈快」。梁勤昌補充，扇葉數量多，吹出來的風更柔和，噪音亦會較低，就如將風分割得更小份，為葉片帶來較少震動。但不代表扇葉愈多愈好，當扇葉數量增加，亦會增加阻力，需要更高性能的摩打配合。

循環扇360° 吹送 加強空氣對流

循環扇使用DC摩打，又稱「3D扇」或「對流扇」，標榜可加強室內空氣對流。梁勤昌指，循環扇可360°旋轉，從下至上，再到左至右，吹送範圍較闊。循環扇外形亦與常見鐵網型的風扇罩不同，風扇側邊密封，他解釋：「就像風筒風罩一樣，將空氣從風扇後方扯入，集中後再吹送到較遠的距離。」相反傳統設計的風扇，風或在鐵網縫隙四散，而且欠缺推力吹得更遠。

大廈扇慳位 出風較窄難清洗

柱形設計的大廈扇，外表類似摩天大廈因而得名。梁勤昌指它體積細長，較慳位，不過其出風範圍較窄，而且較難清洗，「大部分品牌的大廈扇都無法直接拆出扇葉清洗，部分背後有濾網隔塵，只能清洗隔塵網」。

「中空」風扇 底座藏扇葉較安全

無扇葉風扇「中空」，以為沒有扇葉？「其實no magic，一樣有摩打、扇葉，只是藏在我們不察覺的地方。」何建勳解釋，扇葉位於風扇底座，將空氣抽入後經過導風管，傳送至中間環內，再經環內的窄縫送出涼風。他認為無扇葉風扇深得不少消費者歡心，除了設計前衛、時尚，無扇葉也較安全，適合有小朋友及寵物的家庭；但他提醒風扇仍有扇葉，如果將手伸入風扇底座仍有危險。

掛牆扇／落地風扇 出風量較大

落地風扇最為常見，左右搖擺角度較廣，吹送範圍頗大，通常出風量較大，頗為涼爽，一般能調節高度，但為了維持風扇平衡，底座會相對其他風扇較大，小型家庭未必適合。掛牆風扇則可減省風扇佔用的地面空間，除了左右擺動，也可手動控制風扇的上下角度，但清洗時需爬高拆下扇葉，較為不便。

冷氣機調高1℃省10%電費

夏天長時間身處冷氣環境，容易感到不適，染上「冷氣病」外，還很浪費電力、不環保，其實可讓冷氣與風扇「雙劍合璧」。港九電器工程電業器材職工會副理事長張永豪指，「有風扇配合，冷氣機大概可調高2℃左右；我們做過實驗，每將溫度提升1℃，可節省近10%電費，提升2℃可慳20%」！

那麼風扇應該怎樣擺放來配合冷氣？張永豪續說，如果想室內冷空氣更均勻，可將風扇放在冷氣機出風口對面（見下圖），將冷氣機的涼風吹散。如果客廳為長方形，想將冷氣機的涼風送到更遠的距離，何建勳建議，當隔一段距離感受到冷氣機的風力開始減弱，可以將風扇與冷氣機的出風口以同一方向、相隔一段距離放置，延長冷氣機涼風的吹送距離。

文：張淑媚

編輯：梁小玲

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