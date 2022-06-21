新興之選：風扇燈慳位 假天花不宜

無扇葉風扇燈——結合照明與涼風的風扇燈近年為人留意，這款無扇葉設計的款式，樓底不算高的家庭亦適合安裝。（蘇智鑫攝）

【明報專訊】小小蝸居，連擺放一把風扇的空間也要仔細斟酌。環球電器燈飾公司助理經理梁勤昌說，集燈飾與風扇於一身的風扇燈雖然不是新鮮事，但近年開始有更多客人留意。

他介紹，風扇燈最先為吊扇形，即中間為燈泡、幾塊扇葉向外伸出，慢慢發展至開合扇，即扇葉只在運作時才打開，不用時就可收起來；還有一些無扇葉設計，或者扇葉藏於燈罩內，適合一些樓底較低的家居。

離地起碼2.4米

天花板裝風扇，馬上令人聯想起恐怖電影，梁勤昌笑言，「一伸長手或伸長頸，接觸到扇葉後就會瞬間無手甚至斷頭？那些只是電影情節」！其實，符合安全標準的合格風扇，一撞到物件後就會停。但為確保安全，安裝風扇燈仍需滿足一定要求。

港九電器工程電業器材職工會副理事長張永豪指，安裝風扇燈的天花板一定要穩固，不建議裝在假天花上，擔心風扇運作期間震動，或使螺絲鬆脫，整把風扇跌下來；又或風扇起火，燒着易燃的木製假天花。另外，樓底要有一定高度，遠離碌架牀。梁勤昌指扇葉與地面的距離起碼要有2.4米或8呎，最基本能安裝無扇葉款式，樓底再高一點可有更多選擇，可選有扇葉款式或開合扇；扇葉與橫樑或牆壁應至少相隔1米。

[有得揀]