保養貼士：風扇忌貼牆放 風不涼兼易壞

【明報專訊】預留空間散熱

為了慳位，將風扇貼近牆邊使用？其實大錯特錯。IVE青衣院校工程系講師何建勳解釋，「如果貼實牆身，沒有一點空位，風扇的性能會下降，因為背面無法抽入氣流，自然無法輸出」。風扇貼牆放，亦容易損壞及發生意外，因散熱受阻或會燒着摩打。建議按說明書距離放置，為風扇預留空位，可耐用一點。

用8至10小時稍歇

夏天風扇長開，摩打容易過熱引致意外。張永豪表示，風扇使用8至10小時後，至少休息1小時，讓摩打散熱。

每月清洗

風扇長時間使用容易積塵，影響風力，塵埃甚至會捲入摩打，影響性能；環球電器燈飾公司助理經理梁勤昌表示，塵埃還可能黏附很多污染物、細菌，疫情下尤其應勤加清潔，最好每個月一次。港九電器工程電業器材職工會副理事長張永豪指，清洗風扇時先拔除電線，拆去扇葉和風扇罩，以清水或稀釋洗潔精清洗和過水，然後準備一條扭到很乾的濕毛巾擦拭機身，將風扇靜置1小時直至乾透才使用。

包好收納免積塵

當夏天過去，收起電風扇時，建議以膠袋包起，避免積塵；取出使用前，應先檢查風扇有沒有異樣。

外地網購未必符本地規格

梁勤昌指有些家庭喜歡從外地網站購買電器，惟產品標準、安全規格未必符合香港要求。另外部分地方生產的電器用「兩腳插」，需額外配置火牛，若火牛不適合該產品，容易造成意外，「萬一發生事故，保險未必受理」。他解釋多數住所的管理公司或業主都會為大廈買入俗稱「火險」的樓宇結構保險，如果意外由不符合安全規格的產品引起，可能得不到理賠，所以為了保障家人、鄰居甚至整幢大廈，他不建議從外地網購電器。

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