代孩子找工 干涉僱主 「豬家長」搭實習爛舞台

從小培養——有為的實習生大多來自懂得教孩子待人處事的家庭，若不想做豬家長、子女長大不幹事，最好從小以正確價值觀培養孩子對工作的態度。（設計圖片，RyanKing999@iStockphoto）

豬家長操控——有些實習生的豬家長會插手「指導」公司，這些孩子工作沒精打采，表現差，只怪豬家長給他們搭了爛舞台！（明報製圖）

【明報專訊】編按：暑假是大學生、中學生到各大機構實習的日子，作者何靜瑩經常收到朋友或工作伙伴的「不情之請」，要求讓其子女或世侄加入作者公司當實習生。她認為這些長輩、家長一廂情願地以為為孩子好，查實孩子們根本不願意將大好暑假用來實習。

朋友聘請了一個畢業生，他從中學開始便到外國留學至碩士畢業，上班不久老闆請他訂機票，他偷偷打電話回家找家人代勞。

另一個朋友忍不住訴說，半年前聘請了一名畢業生，認為她很有潛質而要好好培養她，不久便發現她不斷挑戰一名資深同事教她的做事方法，差不多每件事都要給她合理解釋，辯證一番後她覺得合理才會執行職務。情况就像一個學游泳的人，坐着要求你說服她為何要這樣呼吸、手腳為何要這樣做、肌肉為何會被帶動……同事和老闆被她的「每事問」和「天天辯證法」弄得死去活來。

這些茶餘飯後的話題，總令人捧腹嘲笑新世代。我卻不期然地想，這些年輕人有多少是由豬家長、豬長輩創造出來的？

「強力持份者」要求僱主安排實習

我經常在一些「強力持份者」的半威迫、半懇求下，要求讓其子女、世侄進入我的公司做暑期實習生。我先小人後君子地說清楚，無論何人都需經歷一般實習生的工作經驗，要經過正式面試，跟隨眾人的上班時間和規矩，不會有特權。對方往往說：「當然啦，跟你學習是最重要的。」

然後呢？就是一連串討價還價的過程。

有人想讓其大客戶的侄女來實習，我一聽便皺眉頭，這麼轉折的「順水人情」，我說：「我們給大學生的實習期為10個星期。實習生通常頭4周都不知道發生什麼事，中段才有點覺悟，最後4周才進入狀態和看到一個任務的完成，離開時會有一點成就感。」

對方卻爭取只工作4周，希望那世侄女在暑假尚有時間遊玩。我心裏嘀咕，究竟誰是主，誰是客？誰正在求誰幫忙？

我再說：「我們是不付薪水的，車馬費也沒有。」

他面有難色，說：「這個不好吧。」

我說：「剛說過不要改變我們的做法，要一視同仁。」

他說：「這樣吧，我私底下付錢給你，你轉付給她，但不要告訴她便是。」

我不知道哪裏來的耐性，說：「其他實習生知道這人有薪水，他們沒有，我如何解釋？其實你和那姑姐有沒有問清楚，這個年輕人想不想來做實習？」

爭持不下，我建議這個豬長輩自己聘請那世侄女做實習生，他才識趣，不再堅持下去。皇帝不急太監急，到頭來卻害死我們這些平民百姓！

年輕人在建立身分認同和志向時，身邊的豬家長和豬長輩便攔途截劫，奪取孩子發展自己志向和發揮潛能的機會。孩子還未來得及認識自己，便要忙着應付大人硬塞給他們的一大堆東西，變成消化不良，從此長不大。

豬長輩奪取發展志向機會

家長、長輩可以做的是啟發他們思考不同的選擇，激發他們尋找實習工作的動力。我明白，有時候年輕人未必願意自發地計劃一個有意義的暑假，有一些人脈的長輩幫忙也無可厚非，但令人懊惱的是伸手干涉僱主的做法。

另一名「強力持份者」想讓15歲的女兒來做實習生。對於中學生，我通常把他們放在大伙兒工作的地方，從接觸一大班同事做起，學習社交談吐，學習由低做起，學習團隊精神，最重要的是，在陌生的環境裏，學習不要獨個兒躲在角落裏。

過了兩天，這名豬家長給我電話，說能否把女兒調到marketing之類的部門。我說：「一步一步來吧，先在頭一兩星期與大家混熟。」

放下電話，我在想，她是不是年紀太小，適應不來？下班前15分鐘，我和她坐下了解情况，順便引導她思考這兩日的工作體驗。她帶着一副笑臉說不覺得悶，也沒有提出要轉部門。當然，我也很難說這名少女是客氣不敢說真話，還是其父親過於緊張。

不情願不受教

到了第5天，家長又給我電話，問能否參與marketing工作或直接跟我學習的機會。我坦白說我會按照她的能力和公司的情况分配工作，但不能保證是不是父親想像中的工作。然後，他便禮貌地為女兒辭職，讓她當義工，教基層兒童英文。我也禮貌地祝願他女兒有更好的學習環境。

我所請過的實習生之中，有父母長輩插手「指導」公司如何教導其子女的，工作表現都很差，他們不願學習，自我中心，毫無動力。不要怪他們沒精打采，只怪他們的豬家長，給他們搭了一個又一個的爛舞台！

另一批表現好的實習生，就算是父母介紹的，卻非常受教，很快成為眾同事的寶貝。這種融洽氣氛，令年輕人更有投入感，並衝破了平時躲在父母背後不敢與大人打交道的抽離感。

我問一個能幹的實習生，父母如何看待其工作。他聳一聳肩，說爸媽但求他們願意不虛度悠長暑假便開心了，最多會提點一句：「要加倍努力，不要讓同事認為你靠人事進去，便看不起你！」

一個有為實習生，果然是來自懂得教孩子待人處事的家庭！

從小培養正確價值觀

不想做豬家長、豬長輩，但又怕子女長大後不幹事的話，最好從小以正確價值觀培養孩子對工作的態度。這是更漫長深遠的家庭教育，很多父母寧願到了孩子快長大時，才大鑼大鼓刷人情卡，為子女鋪張找實習。家長拚命地為孩子張羅工作，孩子拚命地應酬父母，心裏始終不明白父母為何不能讓自己好好地過暑假，大學畢業後又不能享受生活一兩年才去想工作。

懂得教育孩子的父母，從小帶着他們一起出外做義工，暑假除了安排興趣班和旅行，也可以一家人寓學習於遊歷，如參與國際NGO到貧窮地區蓋房子、開井、服務孤兒院。再簡單一點，有個家境不錯的大學生要到美國旅遊，住在親戚家，雙方說好是「打工換宿」，即她平日要做小孩子的保母。這樣的安排，比起籠統地提醒女兒「住在別人家，要多幫忙做家務」，背後的含義來得更加豐富。

我認識一對父母，看到身旁不少世侄過着奢華的生活而變得沒有志氣，恐怕自己的子女在非常舒適富裕的環境長大後，只會追求享樂和物質，從小讓他們坐校車和公共交通工具，給他們剛夠用的零用錢，暑假都是做義工，畢業旅行須自己想辦法打工換宿，並在連鎖咖啡店做part time。就算他們出來工作後，每一天司機送父母上班，子女仍然是自己坐車回公司。

身教言教孩子別靠父母

我問一名朋友如何教育孩子工作的價值觀，她說：「我認為一方面身教，給孩子看到我們每天勤勞地工作，同時也言教，告訴他們長大後不要指望靠父母過活。就算我們不是大富大貴的人，也會捐不少錢，讓孩子知道我們的錢不是留給他們的，而是用在有意義的事情上。」

她也會幫小孩找暑期工作，但教導孩子這是義務工作，是為了學習和見識，不應期盼有薪水，因為幫不到忙，還要別人花時間教他們做事，不用付學費已經很好了。孩子進入大學後，自己找實習工作便是一件很理所當然的事情。

在取笑豬隊友前，先想想根本原因來自豬隊長，還是豬家長、豬長輩，然後才可以對症下藥。如果問題出自豬隊長，管理者先要處理這個問題上司；倘若來自豬家長一直以來的有問題價值觀，僱主唯有承擔起家教不善遺留下來的問題，re-activate（重新激活）這些年輕人的鬥志和動力。

■Profile

何靜瑩（Ada Ho），互聯網公司Paxxioneer創辦人及行政總裁，亦是企業教練，為多間跨國企業、非牟利機構及學校高管提供領袖培訓。美國喬治城大學外交學院學士，哈佛大學甘迺迪政府學院公共政策碩士。出版多部有關管理和領導書籍，包括《扮有料，只會死得更快》。

Ada.Ho@paxxioneer.com

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文：何靜瑩

編輯：林曉慧

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