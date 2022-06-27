中藥針灸 生活調攝 養血益肝腎 改善頭搖手腳震

不自主顫動——中老年人出現不自主的手足微顫或頭搖，中醫認為是氣血陰陽虧虛，陰津精血不足，相當於西醫的柏金遜病。（設計圖片，模特兒與文中提及疾病無關，AsiaVision@iStockphoto/明報製圖）

【明報專訊】有中老年人受「震顫」困擾，輕則出現不自主的手足微顫或頭搖，重則肢體在靜止時顫動不已、動作遲緩、全身僵硬拘急，影響日常生活及自理能力。中醫認為出現在中老年的震顫本在氣血陰陽虧虛，陰津精血不足，標在風、火、痰、瘀為患。治療方面需要補益氣血和滋養肝腎，配合熄風、清熱、化痰、逐瘀。

本病相當於西醫的「柏金遜病」，發病高峰在60至70歲之間，大部分為原發性，西醫病理認為與腦內神經功能受損有關，引致一種稱為「多巴胺」的神經傳導物質減少。中醫認為隨着年齡增長，氣血陰精逐漸虧虛，如加上長期嗜食肥甘厚味，或情志過極，或操勞過度，引致痰濕蘊結、肝鬱化火、陰虛風動，便容易出現肢體顫抖、僵硬、動作遲緩乏力等問題，證屬本虛標實。

可致呆滯健忘認知障礙

具體辨證方面，中醫要根據患者實際情况表現及病史，結合望聞問切、觀舌診脈，綜合判斷。《黃帝內經》認為「諸風掉眩，皆屬於肝」。

‧風性主動，以身體不自主抖動、容易抽筋、口乾、易煩躁為主要病徵的患者，為虛風內動，由於血虛、陰精不足，遂導致陰不潛陽，血不養筋，出現肝風內竄。

‧以肢體麻痹震顫、動作不靈活、頭暈目眩、胸悶、口黏、痰多、舌苔厚膩為主要病徵者，為痰濕內聚，鬱久化熱，導致痰熱動風。

‧以身體顫動、神疲乏力、少氣懶言、舌色淡、舌體胖大為主要表現者，屬於氣血虧虛，筋脈失養。

‧以身體顫動、僵硬拘急、表情生硬、畏寒肢冷、大便秘結為主要表現者，為陽氣虛衰、筋脈瘀阻。

若精血虧虛到了後期嚴重的階段，髓海空虛，患者可能出現精神呆滯、健忘、判斷力及反應下降等認知障礙問題。

中藥標本兼顧 益氣驅風除痰

中藥治療方面，臨牀治療策略強調標本兼顧，尤以固本為要。在固本方面宜益氣、養血、滋補肝腎，常用藥包括黃芪、黨參、熟地黃、白芍、桑寄生、枸杞子等。臨牀治療中老年人出現震顫的常用中藥補益方劑，包括人參養榮湯、大定風珠、左歸丸、金匱腎氣丸。

另一方面可根據需要祛邪，藉此減輕症狀，如使用有驅風作用的天麻、鈎藤；有清熱作用的菊花、黃芩；有化痰作用的膽南星、半夏；有祛瘀作用的丹參、桃仁。如震顫患者肌肉僵硬拘急，中醫治療可配合活血熄風止痙，常用藥有僵蠶、地龍、木瓜。便秘患者可配合增液潤腸和行氣，常用藥如柏子仁、火麻仁、瓜蔞仁等。

針灸補益扶正 增肝脾腎功能

針灸治療方面，體針療法常用腧穴包括百會、前頂、風池、風府、曲池、合谷、足三里、三陰交、太衝。在針灸操作時可採用毫針刺，平補平瀉手法，以補益扶正為重點，增進肝、脾、腎三臟的功能，益氣養陰。其他特色針法方面，包括頭針對側的舞蹈震顫控制區、平衡區、運動區、感覺區，例如左邊手腳有問題，針右邊頭部的舞蹈震顫控制區；可改善患者的運動、感覺、身體協調功能。

有研究指出運用中藥、針灸等中醫治療方法能有效減輕震顫患者的臨牀症狀，包括身體震抖、運動遲緩、肢體僵硬等問題，提高生活質素，兼可穩定病情，防止或延緩病情惡化。中醫療法的介入亦可強化西醫療法的效果，具體包括增強西藥的敏感度、提高西藥的效力、減輕西藥的副作用等。

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文：邱宇鋒（註冊中醫）

編輯：梁小玲

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