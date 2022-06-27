醫言有理：結核菌潛伏 伺機攻擊

【明報專訊】66歲王先生最近確診高毒性瀰漫大B細胞淋巴癌，治療方案包括抗B細胞單克隆抗體利妥昔，再加多種化療藥物。王先生接受治療後反應良好，淋巴腫瘤迅速消退，估計治癒機會頗高。治療期間，王先生突然持續低燒，最終確診肺結核病，需要同時接受抗結核菌藥物治療。治療淋巴癌藥物令王先生的免疫力下降，體內潛伏的結核菌轉趨活躍，導致肺結核病。

可感染淋巴結、腦、腎、骨

結核病屬本地風土病，每年仍有不少新個案；不少香港人曾受感染，但不一定即時發病。結核菌可在人體長時間潛伏（latent infection），沒有任何病徵；但當免疫力下降時，結核菌即有可能轉趨活躍（active infection），誘發各種病徵。香港人移民外國，不少國家要求他們離港前作體檢，排除結核菌感染。

結核病較多影響肺部，尤其含氧量較低的肺上葉；常見病徵包括咳嗽、發燒、夜汗及體重下降等，胸部X光檢查及胸部電腦掃描皆有助診斷。結核病亦可感染身體其他器官組織，包括淋巴結、大腦、腎臟、骨骼及胸膜腔等部位。

懷疑患者有活躍肺結核感染，可先檢驗痰液，查看是否有結核菌。利用齊爾-尼爾森染色法（Ziehl- Neelsen stain）探測耐酸桿菌（acid fast bacilli），有助確診。大部分患者的痰液只含微量結核菌，不容易被發現，因此可能需要在實驗室培養細菌，或用基因技術探測結核菌基因；前者需時長達6星期，後者則即日有報告，有助快速確診。其他檢查方法還包括支氣管鏡檢查及肺組織活組織檢查。懷疑身體其他器官受結核菌感染，亦應做活組織檢查；病理分析或見含朗漢斯巨細胞（Langhans giant cells）的壞死性肉芽腫（necrotizing granuloma）；並同時做結核菌培養及基因檢測，有助及早準確診斷。

須在醫護觀察下服藥

治療結核病，患者必須同時服用多種抗結核菌藥物，以免出現抗藥現象。結核病屬傳染病，香港公共衛生條例要求醫生必須將所有活躍結核病個案呈報衛生署。為確保所有病者依時服藥，避免抗藥惡菌出現，政府胸肺科診所要求所有患者定時在診所職員觀察下服用抗結核藥物，並監察藥物副作用。衛生署亦會主動尋找病人親密接觸者，為他們安排必要的結核病測試。

現時大家較多關注新冠病毒，但仍要小心結核菌。

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文：梁憲孫（血液及血液腫瘤科專科醫生）