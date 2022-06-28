投入Top Gun 2空戰場景 感受IMAX震撼要識揀位

弧形銀幕——英皇戲院表示，IMAX影院用上幾何結構設計，以及由地板一直延伸至天花板的弧形銀幕，相比起又長又窄的普通影院，觀眾能夠更接近銀幕，令視野範圍更大限度地填滿。（設計圖片，英皇戲院提供/《壯志凌雲：獨行俠》劇照/明報製圖）

【明報專訊】大熱電影《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun: Maverick），截稿前全球票房已突破70億港元。片中多場刺激的空戰場面，即使在普通戲院欣賞都叫觀眾驚歎不已；IMAX及4D版本效果就更加震撼，縱使電影在香港已上映逾4星期，至今依然吸引不少人繼續撲飛入場，誇張程度就連平日中午場次的「靚位」都被一掃而空。到底這類特別版本有多吸引？日後睇戲又該如何選擇？一齊聽聽專家解畫。

畫面比例較傳統高身 覆蓋視野範圍

對於今次《壯志凌雲：獨行俠》掀起追看熱潮，亞洲高清協會會長李柏權（Alan）認為主要跟電影獲得高度評價有關。事實上，IMAX電影早已由於獨特的畫面比例及大銀幕，大受影迷歡迎，「創辦人本身有一些想法，希望畫面達到覆蓋觀眾視野範圍（field of view）的效果。而由他們研發的70mm菲林，畫面比例是1.43:1，較傳統以35mm菲林拍攝的2.39:1畫面高，解像度亦高約10倍，提升觀眾睇戲時的臨場感，好像吸入了電影世界，有置身現場的沉浸式（immersion）體驗」。

Alan補充，其後IMAX推出數碼版，雖然畫面比例改為1.89:1，但仍較一般電影有更高的畫面。而在一般戲院播放時，多出的影像內容會被裁去，根據IMAX公布的數字顯示，兩者畫面內容相差26%，以《壯志凌雲：獨行俠》為例，主角站於航空母艦甲板上的畫面便可看到較完整的戰機，飛機艙內亦會有更開揚的感覺。

雷射投影版 雜訊更少色譜更闊

在IMAX版本電影中，還有普通版及IMAX with Laser之分，有什麼分別？Alan解釋主要是後者採用雷射投影機，「IMAX投影機是使用氙（Xenon）燈，燈膽發熱容易令畫面產生雜訊（noise）。改用雷射投影不單可減少散熱問題，投影出來的紅、綠、藍3色純度也會提高，影像色譜做得更闊，特別是可顯示出以往無法還原的霓虹燈顏色，整體影像更真實」。

配合12聲道沉浸式喇叭更佳

Alan認為入IMAX戲院睇戲，揀位非常重要，如太靠近銀幕便看不到整個畫面，要不停轉動頭部來追看，難言享受。「一般來說，觀眾可將座位按離開銀幕的距離分為3等分，最好揀首1/3至一半之間及正中央區域的座位（見圖），便會有不錯的震撼感，但最後仍要視乎每間戲院的設計。」另外，Alan說IMAX有自己研發的12聲道沉浸式喇叭系統，可令戲院每一個角落都獲得相同聲效，建議如想聲畫都有最佳效果，可特別留意戲院有否標榜附有這項技術。而現時在香港的IMAX影院中，只得尖沙嘴iSquare英皇戲院及MCL K11 Art House有齊IMAX with Laser及12 聲道喇叭系統，當中又以iSquare英皇戲院最大，坐得最舒適。

特效太多或影響投入感

IMAX的沉浸式體驗，主要是依靠大畫面與出色音效來營造，原則上與傳統電影帶觀眾進入電影世界的方式沒有分別。至於其他標榜模擬動感、環境實感的技術（見配稿），則是透過感覺令觀眾更入戲，與IMAX版本各有市場。「在模擬動態及環境實感方面，D-Box、MX4D及4DX這3間公司，都會待電影公司完成電影製作後，根據自己公司技術人員的經驗，以電腦編碼決定如何還原畫面動作及特效。三者之中以D-Box最有經驗，個人認為它的模擬度很高，不單能夠與電影場景同步，還原動態的效果亦更逼真，不過它只提供座椅搖動效果，沒有其他環境特效。」

Alan自言，比較喜歡傳統透過聲畫融入電影世界的方式，「特效太多，有時會令觀眾接收太多資訊，而且開風扇吹風發出的聲音亦有可能影響投入感」。他又說一些身形嬌小的人觀賞動感版本時，可能要想辦法穩住自己的坐姿才能夠觀賞電影劇情，未必一定舒適，所以他認為未必每套戲也要追求觀看動感版或4D版，主要還是視乎入場觀眾的個人喜好。

文：周群雄

編輯：梁小玲

facebook @明報副刊

電郵：feature@mingpao.com