Quicknote：新router玩盡Wi-Fi 6E

【明報專訊】若你是Samsung Galaxy S22 Ultra或部分新一代Android旗艦手機用家，或會發現它們支援全新的Wi-Fi 6E無線連接制式。它是Wi-Fi 6的延伸技術，最特別之處是除了使用現時的2.4GHz及5GHz頻段傳送數據，還加入容量更大的全新6GHz頻段，不單可應付高畫質視訊及虛擬實境的高傳輸要求，而且由於只有支援Wi-Fi 6E的產品才能使用該頻段，因此不受到其他Wi-Fi裝置干擾，有效解決連線擠塞問題。

可惜，香港遲遲未有發售相應的Wi-Fi router，用家未能玩盡新機功能。直至5月初，通訊事務管理局發出有關Wi-Fi 6E設備的標準化指引及性能規格，首批Wi-Fi 6E router陸續上市。NETGEAR便於上周在香港發布Nighthawk RAXE500，採用4×4 MU-MIMO技術，無論是6GHz、5GHz或2.4GHz頻段，都各有4個Wi-Fi Streams，最高同時傳輸10.8Gbps 數據。另外，機身兩翼內置8支天線，用家毋須自行調整角度，已能獲得理想的連接信號。值得注意的是通訊局只批出使用5.925至6.425GHz頻段，未如國外般還使用6.425至7.125GHz頻段，購買水貨router使用有可能觸犯法例，建議留意產品上有否貼有通訊事務管理局的驗證標籤。

售價：$5420

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