畫展資訊：花藝畫作 象徵身體

【明報專訊】為響應同志驕傲月，本地設計精品品牌Bikuta Malamia主理人Peter Wu和性別友善性商店Sally Coco合作，於Sally Coco尖沙嘴店放置6幅主題為:Je suis d'accord.（I am OK）的畫作（至6月30日）。Peter表示自己對花藝略有研究，故選用不同植物象徵身體部位，透過每棵植物不一樣的大小、顏色、形狀等，代表每個人均有不同形態，獨一無二。6幅畫作以對於性別和面對改變時的不安感串連，希望透過作品向公眾表達，「不論外界如何評論自己，亦要相信自己的選擇，接受自己與生俱來的特質，如照鏡子般直視真實的自己」。Peter表示，作品Growing Deep（圖1左）以大葉植物比喻女性性器官，No Time for Rumour（圖1右）則以仙人掌形狀象徵男性性器官。前者以線條展現葉紋，植物中間位置特意用上熒光粉紅或暖色系突出細節部分，後者上幼下粗的形態營造向上延伸效果。Peter認為每個人跟植物一樣，「無論以什麼形態存在，just grow with the flow，不一定要與社會定義抗衡」，每個人也可以不理會外界的閒言閒語，隨心而行不斷成長。

地址：尖沙嘴金馬倫道16號金馬大廈2樓B室

網址：bikutamalamia.com

文：植蔚卿