Basquiat噴漆 曾梵志自畫像 10周年拍賣會 群星賀壽

【明報專訊】拍賣是編織人脈網的工業，珍貴的寶藏在「網」上流轉、不斷創造價值。最近，一家拍賣行紀念在本港落戶10周年，他們近年看準炙手可熱的現當代藝術市場，以創新策略嘗試殺出血路。今季的春拍品名單，可算是其展示成就的成績表。記者專訪現當代藝術部門主管，分享專家「穿針引線」的「掏寶」功力。

保利香港近年的吳冠中作品展、潮流生活藝術專場、破天荒和同業舉辦聯合拍賣會，均見現當代藝術部門主管余箐憫花盡心思。今年拍賣行在港成立10周年，首次進軍會展舉行預展，這名曾修讀視覺藝術管理的主管可謂任重道遠。「我自己讀美術，自己看到上拍的畫作都好有感覺！」余箐憫接受訪問期間還忙着編審拍賣圖錄。她說拍賣行起初定位由中國、亞洲，逐步擴展至世界市場。不過，她說若要向大中華地區的藏家推廣，決不能假設大家有相同口味。

Andy Warhol同輩「蛋糕」贈興

「亞洲市場有自己特色，藏家的成長環境和西方不同，專家要用藝術專業知識引導他們，逐步學習如何品賞這些風格獨特的西方藝術。」最近，拍賣行和擅長西方市場的同業舉辦聯合拍賣會，過程對余箐憫有很大啟發。「大家approach不同、市場不同，專家團隊的觀點也不相同。」聯合拍賣會中沒有透露作品由哪一間拍賣行徵集，充滿神秘感；精彩的背後是兩間拍賣行專家付出努力和時間磨合。

今次上拍的焦點之一是藝術家Wayne Thiebaud的作品《禮物蛋糕》。「大部分亞洲藏家未必太認識，我們便介紹作者是Andy Warhol同輩的藝術家，這樣便較容易明白其作品在歷史和藝術上的定位，知道如何安放在自己的收藏系列中。」余箐憫說拍賣行專家也是做教育工作，不只是做生意。「要讓藏家明白藝術考慮，從而協助他們建立辨析作品市場價值的能力。」不過，藏家有時也會聽不入耳。「藏家口裏說想知道作品的藝術價值，但接着可能就會問你，作品3年後會賺幾多錢？增值多少百分比？」

深入了解作品 動察藏家心聲

她說近兩三年，有不少古董、書法藏家也轉投現當代藝術市場，令這板塊愈來愈熱鬧。「現當代畫貼近生活，和日常相關。作品擺放在家中平易近人，就如這幅《禮物蛋糕》，單單看見畫面已經會感到開心！」她說每逢拍賣會前，部門同事會先定立方針，再四出徵集相關珍品，逐步建立大大小小的主題。不同類別的畫作，都有打動不同類型粉絲的特別任務。今次專場的各款主打作品，顯然是在市場中「叫糊」的頂級作品。

「Jean-Michel Basquiat有很多年輕藏家喜歡，而曾梵志在他們心中也是星級人馬。」她透露，花了頗長時間和Jean-Michel Basquiat作品的主人商談。「最終對方欣賞拍賣行對作品的深入了解，願意釋出作為拍賣行成立10周年的主打拍品。」專家要成功不單要清楚作品的市價，重點是要動察藏家的心聲，和他們一起成長，協助他們建立收藏路線圖。藏家對展場佈置和圖錄設計同樣十分重視。「我們要好好的展示作品，把其吸引力推到最高點。今年在會展舉辦預展，優點是樓底夠高，比酒店展覽廳更有條件製造出氣勢。」她預料市場會按疫情變化而不斷調整，透露日後會主辦更多活動例如講座，作為推廣和教育。

橫跨印象派 東西方現當代藝術

在拍賣會晚拍亮相的藝術家作品包括Jean-Michel Basquiat、Wayne Thiebaud、草間彌生和曾梵志等，畫作橫跨印象派、20世紀現代藝術及東西方當代藝術等，數目超過130件；日拍亦有KAWS、劉小東和周春芽等人的佳作。顯然拍賣行想藉此機會，宣示有能力徵集屢破成交紀錄的頂級藝術家作品。

Jean-Michel Basquiat的《無題》於1981年創作，畫面釋放如野馬般橫衝直撞的強大力量，展現當時只有20歲的Jean-Michel Basquiat之血氣方剛和不羈野性。當時他的作品主題由城市景觀轉移至人臉和人物上，此作正是最早期一批以黑人面孔為符號的作品，代表其視覺風格覺醒。畫中黑人主角被「三尖王冠」符號加冕，象徵權威。手持利劍的人物或影射民權運動領袖，勇敢地刺破混亂與黑暗，向對立面宣戰。

Wayne Thiebaud的《禮物蛋糕》亦記錄作者創作歷程中的轉折與突破。作者用點心、甜食賜予觀眾愉悅的精神力量。構圖很簡單，但在多元視角下的精心切割，巧妙地把畫面空間感大大增強。目前作者僅有兩款櫥窗式甜點櫃作品曾於拍場亮相，另一件是在1962年創作的《點心櫃檯》。對比兩者，可發現今季的拍品在色彩豐富度、筆觸的細膩度和質地表現都有清晰突破，從《點心櫃檯》構圖基礎上把其一生繪畫的成果結集。

另一幅重磅焦點是曾梵志的作品，2001年起他卸下畫中人像的面具，改用符號特徵取代。其後他創作的《我們》系列，畫面充斥非邏輯的筆觸，將繪畫提升至嶄新語境。作品中的人物炯炯有神的雙眸直視着前方，把觀眾吸入畫面的洶湧情緒之中。

《無眼簾》是羅馬尼亞著名藝術家Adrian Ghenie的作品，同樣是自畫像。作者深諳梵高的內心世界，這幅以梵高晚年形象創作的自畫像，正是作者與藝術史的對話，把自身投射到當代世界的重要作品。當然，要向市場展示實力，當然少不了草間彌生的作品。其作品《無限之網（BSGK）》承襲1959年開始《無限之網》系列網紋的複製概念，以紅色顏料手繪網眼。在畫面中自由擴張，蘊含無限生命力。

■保利香港十周年拍賣會預展及拍賣

日期：7月9至14日

地點：灣仔博覽道1號香港會議展覽中心1E展廳

查詢：www.polyauction.com.hk

文：呂一心

編輯：陳淑安

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