角色扮演 相片展覽 凝視鏡頭 化妝顯本性

【明報專訊】攝影師郭家賜年輕時出走倫敦，在那不少人懷念文藝風潮的1980至1990年代讀攝影碩士，做時裝編輯，探索酷兒文化，多在歐美辦展覽；轉眼30多年後，他認為是right timing在香港舉辦個展。香港多了人認識和接受酷兒文化，透過攝影此媒介的真實感及照片中凝視觀眾的人物，讓觀眾反思性別的界線。

什麼是真實？ 什麼是虛構？

走入逸東酒店的大堂，在幾張讓遊客歇息的梳化背後，放了部電視機，也貼了兩大張照片，是郭家賜展覽「化夠妝未呀！？」的作品。迎接觀眾和遊客的其中一幅作品是攝於1996年的The Gentleman，相中郭家賜戴着黑色帽子，穿黑色大衣，打領呔，像酒店門衛，相當配合環境主題，但這張紳士照片背後，郭家賜說︰「別人看到的未必是真正的自己……什麼是真實，什麼是虛構？究竟我們的形象，是要創造給別人看還是自己的呢？」

郭家賜多年來在香港和倫敦工作生活，游走攝影、裝置和時尚等界別創作。他與黑人藝術家Sonia Boyce（本屆代表英國參展威尼斯雙年展，並獲得金獅獎最佳國家館獎）一起參與黑人藝術運動（Black Arts Movement），亦曾擔任Amoeba的時裝編輯等。

在大堂角落的電視機，觀眾會看到一條重複播放的21秒片段，作品名為Dance This Mess Around（Disco Disco）。影片中郭家賜正在參與變裝表演（drag show），片段在1980年拍攝但從未展出過，郭家賜從當年片段選出6秒，以慢動作效果重製播放。他回想1980年代的酷兒和變裝文化，未如今天般為人接受。郭家賜在酷兒夜總會參加變裝表演，當時他的想法較另類，不想穿太誇張和女性化的衣服，而是想走行鋼線的路線，尋找在藝術與時裝之間、男人與女人之間、變裝和異裝之間的事物。片段總結了郭家賜當時的狀態。

血緣是否最重要？

另一幅作品Family Portrait很引人注目，相中人物看似木無表情，卻反映了非常複雜的議題。郭家賜扮演「太太」，並邀請朋友扮演「丈夫」，抱着的一個白人嬰兒，以一面英國國旗包裹。作品攝於1994年，對郭家賜而言是反映了香港從前的狀况。香港地緣政治複雜，不同種族的人在這片土地上共同生活，是否就成為了家人？同時郭家賜在圖中扮演「太太」，藉此叩問婚姻與家庭的本質是什麼；在家庭中是否血緣最重要呢？不少酷兒在沒有血緣的人身上獲得「家」的感覺，認為他們可以信任、坦白，可與他們構建喜歡的「家」。

放下有色眼鏡

在酒店大堂盡頭，也是另一個入口的當眼處，作品The Maid亦甚震撼。照片中郭家賜扮演女僕，手上捧着在西方人眼中象徵東方的白飯。靈感來自同志圈中「米王后」（rice queen）的說法，代表特別喜歡亞洲人的非亞洲男同性戀者；而相中女僕狀甚疲倦，捧着的沉重白飯令手上青筋微現，郭家賜想藉作品諷刺白人對亞洲人的凝視，他作為亞洲人、同志和藝術家，在倫敦讀書時感受甚深，認為毋須用有色眼鏡看待或定義一種人，「應該要有平等的位置」。

愛在較公開場地辦展

展覽英文展題是Return from the Powder Room，中文展題「化夠妝未呀！？」就總結了當下對過去的回望。郭家賜解釋，在18世紀時歐洲的女士不會說去toilet，會說去powder room，那時流行在臉上抹粉，令臉上皮膚變白；借用此詞語探討化妝意義，對一般人而言，化妝是為了蓋過自己的瑕疵，但在變裝或酷兒文化中，化妝則能顯露真正的自己。今次展覽在酒店大堂舉行，郭家賜過往一直喜歡將展覽設在相對公共而非畫廊空間，此次有相近空間辦展，感到欣慰，他希望酷兒文化不止在私人或受邀請的場合中可看見，是可以公開的。●

化夠妝未呀！？

日期︰即日至7月17日

時間：上午11:00至晚上10:00

地點︰香港逸東酒店LG/F美食廣場及G/F酒店大堂（佐敦彌敦道380號）

網址︰https://bit.ly/3njuVIH

文：胡筱雯

美術：謝偉豪

編輯：陳淑安