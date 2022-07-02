42吋的骰OLED 虛擬7.1.2聲道

【明報專訊】OLED屏幕雖然比LED更極黑細緻，但技術上難以製作細尺寸的電視。LG最近突破界限，帶來號稱全球首款42吋OLED電視evo C2，更貼合香港小家庭需要。

LG evo C2用上只有170毫米的超薄機身，內置第5代α9人工智能影像處理器，與影像資料庫數據比對後，自動選擇最佳的畫面設定。而最新Dynamic Tone Mapping Pro功能則更深入調整畫面，精準調控全屏幕上5184個單元，獨立分析、處理光暗度與色彩表現，令影像細節更鮮明生動。

第5代α9亦提升了聲效表現，將雙聲道音訊混音，轉化成虛擬7.1.2聲道音訊，可配合Dolby Vision IQ及Dolby Atmos，帶來恍如親臨現場的質感。配合AI聲學調音功能和專業清晰語音，畫面與聲音能自動按家居環境度身訂做至最佳效果，在家亦可享受影院級體驗。

這款電視機亦非常適合機迷，獲德國TÜV Rheinland認證為High Gaming Performance Gold，支援120Hz Dolby Vision Gaming 4K，反應時間短至0.1毫秒。它亦支援Nvidia G-Sync、AMD FreeSync Premium、VRR、ALLM、HGiG等一系列技術，並通過HDMI 2.1認證，減少畫面撕裂，完美呈現遊戲場景。

售價：$12,980

查詢：3543 7777（LG）