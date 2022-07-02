e新品：「全能」手環 夏日狂操必備

【明報專訊】夏天是做運動的好日子，最近小米及HUAWEI都推出新款運動手環，各有賣點。

●高CP之王 全天候測血氧

小米的Xiaomi手環一向都是高性價比的代名詞，最新第7代都一樣。Xiaomi手環7擁有1.62吋AMOLED顯示屏（326 PPI），可視面積相比上代多25%。它支援最大攝氧量、訓練負荷、恢復時間、有氧／無氧訓練效果四大專業運動數據，讓用家參考自身運動水平。內置120種運動模式，從戶外運動到健身器械，甚至健身操，都可以記錄運動時長、熱量消耗等，並通過統計心率評估訓練結果。

今代新增連續血氧飽和度監測，當用家血氧過低時會震動提醒，讓登山、長跑愛好者提高警覺；加上全天心率監測、睡眠監測、壓力監測、女性健康、呼吸訓練等，功能應有盡有。新手環內外煥然一新，如重新繪製的圖標、更直觀的數據展示、更現代感的設計等。它又提供逾百款免費主題背景，大屏幕信息展示更清晰。6種顏色的多彩腕帶加入導汗槽設計，減少出汗的悶熱感。

售價：$319

查詢：3077 3620（小米）

●運動時尚風顯品味

走時尚風的HUAWEI WATCH FIT 2，不單用來運動，甚至可配搭衣著。它擁有1.74吋AMOLED屏幕（336 PPI），比上一代大18.6%。新手環配備多款時尚顏色，包括海島藍、幻夜黑及櫻語粉。除了內置時尚屏幕背景外，用家亦可自行將圖像透過手機App傳到手環，盡顯個人品味及風格。

新升級的心率偵測技術，可偵測用戶的心率和血氧飽和度，亦能偵測睡眠質素，分析睡眠不同階段，讓用家關注睡眠質素。而升級版的運動訓練模式，用家可以根據需求和目標來訂立健身計劃，而且配備多達97種運動模式，包括跑步、游泳、重訓、舞蹈等，可隨時隨地展開鍛煉。

新手環於原有的米高峰外加配了揚聲器，只需透過藍牙就能將手機通話傳到智能手環上，用家舉起手便可通話，亦能夠透過手機程式新增常用聯絡人。

售價：$1198

查詢：8128 8810（HUAWEI）