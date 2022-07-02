同場加映：iOS 16升級功能曬冷

【明報專訊】早前Apple於全球開發者大會公布iPhone的最新系統iOS 16，內外大幅升級。果迷們更值得留意當中8個實用功能！

1. 個人化鎖屏畫面

iOS 16最吸引是加入「個人化lock screen」（圖一），用家可以設定更個人化的鎖屏畫面，如多層效果、改變字款來營造景深效果；甚至如Apple Watch般加入不同的Widgets於鎖定畫面，包括日曆、天氣、鬧鐘、活動進度等，一目了然。

2. focus模式更強大

之前在iOS 15加入的專注模式（focus），配合個人化lock screen功能後，可以在特定的專注模式中，使用特定的鎖屏畫面背景圖片和小工具。使用專注模式過濾後，日曆、郵件、信息和Safari等Apps，只會顯示與該項「專注模式」相關的內容。

3. 相片一鍵退地

圖片App新增「一鍵退地」功能，只需要在相片中任何主體上觸控按緊，便可以直接退地，複製至不同的Apps上，如利用iMessage傳送給朋友，或貼在記事簿內。

4. 郵件預排傳送

郵件增加了實用新工具，不單可預先排定電郵傳送時間，更可以取消／回收已傳送的郵件；搜尋功能亦有更多選項。

5. 強化聽寫+打字功能

「聽寫」功能大幅加強，用家可以一邊以語音直接輸入文字，亦可在語音和觸控輸入之間更自由切換，毋須停止「聽寫」亦可使用鍵盤輸入。

6. 影片原况文字

「原况文字」功能擴展至影片，用家可以隨時暫停影片，抄下片內文字，亦可即時轉換貨幣單位、翻譯文字等。

7. 廣東話拼音輸入

專為香港人而設的新功能（圖三），非常實用！

8. 偵測運動毋須Apple Watch

未必每個iPhone用家都有Apple Watch，新增功能可以單獨利用iPhone隨時隨地追蹤步數、活動及運動等。

文：JJ

圖：品牌提供