【明報專訊】颱風暹芭不請自來，為七一前後帶來烏雲密佈的天色與滂沱大雨，大雨濺起的水花和氣息又勾起25年前的記憶：同今日一樣，一邊是充斥着離愁滿滿的送別（今期有思考移民潮的鮮浪潮得獎短片《呼~》編導訪問），另一邊是搖旗吶喊的大喜慶；採訪送船和迎接解放軍的記者，都要冒雨工作。不同的是，今天的氣氛緊張好多，記者臨時才收到通知不能採訪，市面處處封路。

在這兩天之前，香港四周滿目可見漫天的紅旗，在一個舊公屋邨更形成了前所未見、甚具標誌作用的視覺影像，可是由於發生了有人塗污及盜竊國旗事件，導致紅旗被全面收起，葉蔭聰從中讀出一個政治隱喻，點出「二次回歸」後一國兩制的演變。鄭思思的文章則透露續有臉書關注組甚或團契小組成員被警察上門拍門遞信，指其違反《社團條例》未有向警方登記註冊，文章考據了相關法例，發現範圍可以很廣泛，甚至涵蓋Fans Club應援會也說不定？

七一早上看電視直播習近平監誓後的講話，我跟羅范椒芬一樣，特別留意到國家主席提及對新班子的希望時，第一項講的不是其他，而是提升治理水平。今期「未來城市」有「公僕篇」，探討了改革公務員的一些建議和方向，可謂及時雨。另，承上周悼珍寶讀水上人歷史，今周延伸加入「島嶼系列」，第一篇寫銅鑼灣避風塘。

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編者話˙黎佩芬

編輯•王翠麗

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