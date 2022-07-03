綠色生活：熱在能源供應不穩時 識揀樓 規劃好 無冷氣都爽

【明報專訊】上月21日傍晚，中電位於元朗的電纜橋起火，導致屯元天一帶大範圍停電，其中天水圍更成重災區，區內部分屋邨直至凌晨仍未恢復電力，居民被迫無冷氣、無冲涼度過酷熱的夜晚。這次大規模停電雖屬單一事件，但當氣候變化加劇，加上能源危機，未來可能會再出現大熱天時無冷氣的慘况。如要未雨綢繆，「揀樓」可以如何揀個比較涼爽的家居？城市規劃又能如何緩和熱島效應？

天水圍居民停電夜「不爽」

6月21日傍晚天水圍停電時，天逸邨居民阿峰剛巧在洗澡，幸好還夠水冲洗，爸爸比他不幸，爬了15層樓梯後無水洗澡，因為水泵無電供水。兩父子煮掉雪櫃內的食物後，早早上牀睡覺。可是，儘管開門開窗扯風，阿峰仍熱到睡不着，「我嘗試過瞓，但係咁出汗，而且很嘈，外面有警報聲，消防車、救護車不停駛過，發電機也好嘈」。

Ken同樣住在天逸邨，家裏等到翌日清晨6時才有水，接近中午才恢復供電。留在家覺得翳焗，他到樓下閒逛，發現不少人寧願睡在街上，較涼爽，「隔籬樓有電，有個後生仔感動到喊𠻹呀，喊晒出來，『我有電喇！』」無水無電接近12小時，他最氣憤政府整晚都沒有派發過電筒、扇，甚至沒有安排水車，30℃高溫下，居民連凍水涼都冲不到，「你派一架水車有幾難呢？不是18區停電喎，為什麼行動效率可以咁低」。他又說：「如果我冲咗涼的話我瞓得着。」睡不着還因為肚餓，他晚上沒有吃太多，因為商場食肆、便利店停業，更有餐廳坐地起價，一盒燒味飯索價100元。

停電當晚，天水圍部分屋苑晚上9時起陸續恢復供電，阿峰和Ken居住的天逸邨就等到翌日早上才有電。中電事發當天深夜宣布天晴邨、天富苑、天悅邨和天澤邨預計要兩個工作天才恢復電力供應，後來提早在翌日復電。記者也是天水圍居民，是較早恢復供電的幸運一群，但回家時電梯仍未有電，於是爬了36樓。冲過凍水涼後，覺得天氣不算太熱，晚上沒有開冷氣也能入睡。記者推論自己比阿峰和Ken感覺較涼，主要因為有得冲涼，而且位於高層，窗外較開揚通風。

住屋可從四方面入手

香港的屏風樓、熱島效應為人詬病多年，不同地區、不同樓宇設計也會影響環境的溫度、濕度，繼而影響我們的舒適度。如果大停電發生在油尖旺區，相信該區居民面對無水無電會更痛苦。這次停電令香港人反思自己的用電習慣、家居環境，如果想住得舒服啲、涼爽啲，揀樓時可留意什麼地方？

中大建築系教授吳恩融研究生態可持續建築和都市氣候的城市規劃，正撰寫一份「住好啲」的綠色建築指引給建築業界參考，「你住的屋本身基礎、基因好，你好容易有得選擇不開冷氣，但你基因不好，你無得選擇，一定要開」。想仿效林超英堅持不開冷氣，可能要先由住屋入手。

A. 坐北向南

「買屋最重要是看坐向，不要看海景不海景，坐向最緊要」，吳恩融說。向東早上有大太陽，向西下午會西斜，如果想避開陽光和熱力曬入屋，最好就避開這兩個方向。

B. 避免落地玻璃窗

現時新樓盤多以落地大玻璃窗為賣點，可以引入光線，景觀更開揚，但同時會令屋內更熱，因為玻璃是導熱體，可將熱力傳入室內，陽光穿過透明玻璃亦會直接曬熱室內牆壁、地面、家俬等。林超英曾量度家裏落地玻璃、地面和牆壁的溫度，發現落地玻璃的表面溫度比室內外氣溫高出7至8℃，玻璃的溫度也比牆壁高。

C. 對流窗

「如果你房間太深，像深到9米就會不見天日，這麼深的房間就最好避免，空氣不流通，風吹不到去後面。」吳恩融說除非房間多窗，能夠做到對流效果。對流窗最少要有兩扇，對角線各有一扇，或呈「L」狀。

D. 留意隔籬樓距離

除了看單位間隔，窗外景觀和屋苑設計也會影響風能否吹進來。如果是望樓景，單位被其他樓圍住，風也自然會被其他樓擋住。環保觸覺高級項目經理何嘉寶說，還要留意鄰居的冷氣室外機位置，「座與座之間的距離太近，望到對面電視做緊乜，或者我們家的窗口式冷氣機，正對着對面窗口式冷氣機，當對面開冷氣，我們焗住就要閂窗開冷氣，因為熱氣會攻過來」。環保觸覺2010年調查發現，部分屋苑冷氣機散熱位置和鄰居的客廳極近，半隻手不到，鄰居就硬食熱氣。

氣候「50年大變」 後代危危乎

可能你會心想，香港土地問題嚴重，買到樓上到車已經難能可貴，還在這裏揀三揀四，哪有這麼多選擇？而且大西北大停電只是偶一意外，再發生的機率很低，平時夏天熱就開冷氣，管它什麼對流窗、屏風樓。但「熱」這個問題真的能夠這麼容易地解決嗎？會不會有一天我們真的不能開冷氣？

吳恩融與科大、港大學者合作研究，以現今人類排放的二氧化碳量推算，到本世紀末，香港的平均溫度會上升多少。天文台數據指出，如果在非常高溫室氣體排放情景（SSP5-8.5）下，預計2081至2100年，香港的年平均溫度會比1995至2014年（23.4℃）上升約3.6℃。吳恩融團隊估算溫度範圍達3至5℃，「因為我們的居住環境好密集，會有熱島效應，市區比郊外一定會更熱，差距約1至4℃，如果1至4℃加5℃，最高可以9℃，以後如果不好彩，我們的環境會比現在熱8至9℃」。

去年的酷熱日數有54日，是有紀錄以來最高。天文台基於IPCC《第五次評估報告》推算，在高濃度情景（RCP8.5）下，本世紀末，每年酷熱日數會高達100日以上，酷熱夜更達120日以上。80年後，香港每年或近三分之一日子發出酷熱天氣警告，你的子女、孫兒正是深受其害的一代。中大研究指出，單一酷熱日令死亡風險增加1.6%，單一熱夜死亡風險則增至2.43%，連續5日以上的熱夜更令死亡風險增加6.66%，其中又以女性及長者的健康更受影響。「下一代在我們這個年紀的時候，就會捱得比我們辛苦好多。」吳恩融說公眾需要意識到問題的迫切性和嚴重性，「其實我們不是50年不變，是50年大變，這是好大問題，我們在科學上看得到這些數據」。

英國放盤須示能源證書

不怕！熱咪開冷氣！這是全世界採取了幾十年的策略。受新冠疫情和俄烏戰爭影響，全球能源價格飈升，中電和港燈的燃料調整費亦急升，7月每度電平均淨電價較1月分別增逾6%和17%。以一個3人家庭每月平均用275度電計，在九龍或新界居住的家庭，6月電費比1月多約17.9元，港島6月電費比1月多約56元。吳恩融說香港電費算便宜，他現身處英國，英國能源監管局早前宣布，能源價格上限從4月起提高54%。香港的能源供應主要是煤、天然氣和核能，全由外地輸入，一旦國際局勢動盪，就會影響能源價格，甚至缺乏供應。

「如果我們能夠更好地設計樓宇，令到我們少開冷氣，至少可以中和冷氣的貴電費，或者中和酷熱天氣原因。」吳恩融說，「以前我們設計樓宇就愈豪愈好，要有無敵海景，睇完之後都不知道自己層樓舒唔舒服，售樓書和售樓廣告好難看到全面」。香港發展商不會告訴你，入住有落地大玻璃窗的屏風樓後，你的冷氣費有多貴，但英國會。英國在2007年設立能源性能證書（Energy Performance Certificate），作為房屋的能源效益指標，有A至G級，以房屋的窗戶、牆身、暖氣等方面評分，評級愈高代表房屋的耗電量愈低，例如舊樓因為保暖效果較差，評級會較低。業主在出售或放租時要出示證書，E級或以上才可以出售或出租，2025年更將上調至C級或以上。吳恩融認為香港應該仿效，「我覺得市民要知，你買了層樓之後，你以後如何維持這間屋的環境，令到你住得舒服」。當市場有需求，政府改例，業界才會正視熱島效應問題，做更多綠化、通風設計。

丹麥「手指規劃」未雨綢繆

城市規劃更不能夠短視，為了解決當下的房屋供應問題而插針式起樓，只會製造幾十年後的問題，「為什麼香港的城市變成這樣，因為60、70年代人口膨脹得好犀利，就起好多樓，啲樓愈來愈密、愈來愈高」。吳恩融眼中最密集的城市規劃，是荃灣區、將軍澳區等，樓宇密質質成一團；相反，好的城市規劃是長條形的，例如沙田區、馬鞍山區，空氣流通，「空間設計得疏，好多間距，有河、有樹林，間得好好」。

SARS過後，規劃署曾找他寫研究書，從城市規劃及設計角度改善都市氣候和空氣流通，他交出「香港都市氣候分析圖」，在地圖上列明風如何流動，哪區最熱、空氣最不流通，應如何規劃，「只不過這張地圖現在封了塵」。政府沒有採納其研究成果，他寄望未來的北部都會區、明日大嶼等新區規劃，「盡量不要重蹈覆轍，把城市整到一嚿嚿」。好例子可以參考丹麥哥本哈根的「手指規劃」（finger plan），城市設計像一隻手，手掌是核心城市區，五根手指是鐵路沿線發展出來的衛星城市區，手指之間是綠化地帶，保持空氣流通，也能保護環境。這是1947年的概念，「環境設計不是等問題出現的時候才解決，你要預知問題再解決，而且樓建好後好難拆㗎喎，不像其他東西，樓好難改」。

政府規劃要未雨綢繆，市民也應出一分力減碳，緩和熱島效應。環保觸覺每年舉辦「無冷氣夜」，辦公室亦開風扇代替冷氣，何嘉寶說減碳不是草菅人命地呼籲大家酷熱天氣都不開冷氣，只是希望大家想想冷氣是否必要，沒有理由開18℃但凍到穿外套蓋厚被。如果室外溫度低於27℃，不如考慮不開冷氣？想室內涼爽，可以考慮裝吊扇、落窗簾，椅上放竹蓆，臨坐用濕布抹抹降溫，「我相信個人心態都要轉變，氣候變化真的正在發生，不是一次半次無事就算，真的愈來愈熱的話，咁點算呢？」

文˙ 朱琳琳

{ 圖 } 資料圖片、網上圖片

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 林曉慧

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