醫食因緣：血氣不通手麻痹

【明報專訊】因為手部麻痹不適前來求診者不少，引起手部麻痹的原因各式各樣，每每與疾病及病人體質有關。

個案1：睡姿差手受壓

「醫師，近日每朝起牀，隻手像被針拮、被蟻咬，麻麻痹痹，慢慢活動一下，做下運動，就回復正常，究竟發生什麼事？」

此乃中醫所謂「血氣不通」。可能是因為睡姿不良，上肢在睡眠時受到擠壓，氣血運行受阻所致。起牀後擠壓狀態消除，氣血得以回流而恢復。此類臨牀上最為常見，毋須任何治療，病人只需注意睡姿便是。

個案2：肩頸勞損誘發

「醫師，我一向有肩頸痛，近日愈來愈嚴重，每次搖頭或動作大一點，左或右手其中一隻就感到麻痹，像觸電般傳至手指！」

此類是典型頸椎病引起的手部麻痹，臨牀亦很常見。肩頸長期勞損、年老肩頸退化，亦有外傷令肩頸受損，不同原因令通往上肢的神經受到擠壓，引起手部麻痹。此類病人皆伴有肩頸痠痛，以及手部麻痹每每與肩頸動作有關。

個案3：體虛手麻冰冷

「醫師，我最近身體很差，很容易感冒，別人常說我面青唇白；我每月月經流量大，經常頭暈，雙手總是凍冰冰，還有點麻痹，可以幫我調理一下嗎？」

身體虛弱者為數不少，多見於老人家、長期病患者，以及體弱多病的婦女。因為體虛，氣血相對不足以營養四肢，手部因缺乏氣血滋養而經常麻痹，並且伴隨其他體虛表現，如四肢冰冷、面色不華、經常頭暈及感冒等。

總的來說，手部麻痹對生活上的影響相對有限。但司機及操作重型機器者要加倍留意，小心手麻嚴重起來會影響工作，引致人命傷亡。

此外，大家要特別注意「一次性」的手部麻痹，若同時伴有「一次性」失語（突然講不出說話）、頭暈、動作遲緩、神情呆滯等，可能是中風先兆（小中風），必須馬上入院處理，防止發展成大中風危及生命！

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文：何兆昌（香港中文大學中醫學院校友會成員、註冊中醫）