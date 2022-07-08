【明報專訊】趁港台高層人事變動，大家好應該將近兩年所累積的不滿，都擺上枱面，來一次大鳴大放。這是新社會秩序底下的民情表達，盡數種種不是，不是要追究責任，而是希望在情况演變到最壞之前，起碼有過討論，將批評記錄下來，立此存照。

對！是申冤，是告狀。大家回到六七十年代的場景，趁歡迎新官上任，向大人稟告，希望體恤民情，主持公道。現在，主要負責的領導已經「更上一層樓」，無論意見是正面還是負面，基本上對他的仕途無甚影響。所以，所謂告狀，一不是「射人」，二不是「射馬」。只是街坊看不順眼，不吐不快。港台乃公營部門，是由公帑所支持的機構，好好醜醜也應該向市民負責，所做的工作或未有做好的工作，應該有個交代。

我所提出的問題，不是關於港台節目質素，又或者近期製作能否保持水準之類的題目。我也沒有興趣探討究竟港台應該怎樣扮演「官台」的角色。至於它的老牌節目是否已經面目全非，這也不是我要提出來討論的議題。我的提問很簡單，究竟港台電視部日常使用多少經費？它的高層怎樣解釋平日在做些什麼？有何目標？怎樣評估節目製作的效益？物有所值？對得起納稅人？

當31台每晚的主打節目是播放兩套國劇的時候，我作為電視觀眾要問，究竟港台電視部的工作人員在忙啥？而我更想知道，這樣的節目安排跟港台的定位、角色、目標有何關係？為市民提供娛樂？令他們更認識祖國？對國家有更多感性接觸？

我對港台有角色去促進香港市民更多接觸國家的發展和文化，完全沒有任何疑問。問題是現時港台的做法能產生這樣的效果嗎？如果港台就是一個專播國劇的電視台，我很想知道31台的收視率會顯著地高於33台嗎？本地觀眾需要通過31台來接觸內地的電視節目嗎？究竟是港台領導過於自信、自大，以為市民需要通過他們所搭建的平台來認識國家？還是他們根本就想不出有些什麼新的節目，於是樂於使用國劇來填塞時間？

要看國劇 33台更多選擇

問題是久而久之，大批觀眾覺得31台可有可無。要看國劇，33台的更快，更多選擇。要看內地紀錄片，31台也不見得比33台的內容豐富。過去兩年的港台變革，簡單一句就是「趕客」。但這對特區政府加強資訊傳播、傳遞官方信息、教育市民、提高國家認同，究竟有何幫助？這兩年所做的，是「倒米」，日後連政府接觸市民的聯繫，亦大為削弱。這樣的「官台化」，只會令更多市民疏遠政府的資訊頻道。

如果港台是一個商業機構，那就算了，反正是免費廣播，今時今日有太多另類選擇，它自己不爭氣，與人無關。可是，港台的運作由公帑來支持，那我作為納稅人就很不甘心。如果港台電視部的領導沒有興趣繼續辦下去，那就索性關門結業，將經費撥給廣播電台，不要假扮31台目前仍如常運作。

現在最糟糕的狀態是，31台假裝運作如常，32台變得連「魚樂無窮」都不如，33台由CCTV供應，新開的34台相信亦不需要港台有何投入，那我們真的應該給他們發工資嗎？錢是拿不回來的了，但至少不要連運用到什麼地方，有些什麼用途，都聽不到似樣的交代。

開車路經港台，看見那巨型的國劇宣傳海報，真的慘不忍睹。難道港台只是一個播放平台而已，而節目也不是自家製作，還膽敢沾沾自喜！差劣至此，可謂極品。

文：趙東尼