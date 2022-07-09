空氣淨化器+「無葉風扇」 風之谷靜送潔淨涼風

【明報專訊】廿四節氣小暑剛過，即將迎來全年最酷熱的日子。家中冷氣機長期運作，電費不斷上揚，既不符合經濟原則也不環保。其實想家中變得涼快，電風扇是不錯的選擇。而現今新推出的風扇，已不止吹風一個功能，好像最近由韓國生產商推出的新產品，便將「無葉風扇」及空氣清淨機合二為一，又標榜出風位經過特別設計，能模仿大自然峽谷的涼風效果；噪音最低更只有23分貝，讓你不受干擾入眠。

大部分風扇設計，只能向前方的局部區域送風，想令整個家居空間降溫並不容易，因此有品牌研發風力更強的對流扇，加強空氣循環，提高降溫效果。然而，今次新推出的LG PuriCare AeroTower空氣淨化風扇，有別於一般風扇和對流扇的設計，機身上方形狀如Y叉，這個叫Art Valley的設計，宣稱運用了空氣力學原理，當空氣經過機內的過濾器吹出時，氣流會吸附在機身四周再向外擴散，用家可感受到猶如大自然峽谷吹出來的柔和涼風。此外，這種設計也免除了一般風扇捲到毛髮、小朋友伸手指入風扇內等安全隱患，對於有孩子的家庭來說十分適合。

PuriCare AeroTower另一賣點是運作時夠寧靜。機體使用同廠另一款空氣清新機PuriCare 360°的底部抽風設計，空氣由下方的圓柱形底座吸入，經過圓柱體機身，再在上方發放涼風。透過機體轉動，送風角度達左右45°至140°。而由底部抽風的最大好處是噪音相對一般風扇低，廠方聲稱PuriCare AeroTower以睡眠模式運作時，噪音可低至23分貝。根據環保署網頁顯示，比寧靜郊外的環境聲更寧靜。

最低23分貝 寧靜媲美郊外

作為一部空氣淨化風扇，空氣過濾能力同樣重要。PuriCare AeroTower採用3層過濾系統，前後包括前置濾網、HEPA濾網及除臭濾網。品牌宣稱，前置濾網能夠阻隔大顆粒灰塵，之後HEPA濾網可過濾99.97%、小至0.3微米的懸浮顆粒，最後除臭濾網能夠去除異味、霧霾和空氣中的化學物質。此外，機體內置UVnano紫外線技術，據稱能夠去除底座扇葉片上99.9%經空氣傳播的金黃葡萄球菌、表皮葡萄球菌及克雷伯氏肺炎菌。

為了讓用家更了解家中空氣質素，PuriCare AeroTower與不少高階的空氣清新機一樣，內置智能感應系統，能感測室內環境的PM1.0懸浮粒子指數、氣味、溫度及濕度等數據。機身操作十分方便，除可透過機頂的輕觸按鍵來控制機體功能外，用家也可透過遙控器設定所需功能；遙控器內有磁石，可吸附在機身上以免遺失。另外，機體也支援LG的智能家居系統，用家可透過手機App，隨時隨地查看家居空氣質素，並操控機體淨化空氣。●

LG PuriCare AeroTower規格

噪音水平：53分貝（Turbo）／23分貝（睡眠）

操作模式：廣域／單向／循環

風速：自動／1至10級／睡眠／Turbo

定時關機：1至12小時

體積：1120×265×265mm

重量：12.5kg

售價：$6580

查詢：3543 7777

文：吳一鳴

美術：謝偉豪

編輯：朱建勳

facebook @明報副刊

電郵: feature@mingpao.com

[E潮]