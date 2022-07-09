e新品：靚聲降噪耳機 定位追蹤照顧大頭蝦

【明報專訊】近年Belkin積極推出音訊產品，真無線耳機是主力之一。最近品牌又有兩款新型號推出，分別為SOUNDFORM Immerse及SOUNDFORM Play。前者主打中階用家，設有12毫米單元及主動降噪（ANC）功能之餘，亦內置Apple Find My及Ping My Earbuds功能，若遺失耳機或耳機盒，可以用手機定向追蹤，協助用家尋回。

Apple Android皆支援定位

自去年推出的SOUNDFORM Freedom，廠方已在耳機內加入不少專為Apple用家而設的功能，其中一項是Find My，用家可通過iOS裝置的Find My App來定位、追蹤充電盒和耳機的位置。而今次除了Find My之外，廠方亦加入自家的Ping My Earbuds功能，可透過耳機的專用App來找尋充電盒及耳機的位置，Android用家也不怕大頭蝦遺失耳機。此外，廠方也特別為Android用家加入Google Fast Pair功能，當手機利用低功耗藍牙發現附近的SOUNDFORM Immerse耳機，便能快速連結配對，方便用家聽歌。

作為專攻中階用家的耳機，音質當然不能太差。SOUNDFORM Immerse使用12毫米雙層釹磁鐵動圈，同時提升音色的細緻度及低音的輸出效果；又支援aptX音頻技術，能播放更高質素的音源。為了令耳機在戶外使用時聽得更清晰，也加入了主動降噪技術以消除外間噪音，減少聽音樂時的干擾之餘，有來電時也更容易聽到對方講話。耳機亦具備通透模式，方便在使用耳機時也能與身邊人對話。

IPX5防汗水 邊做運動邊聽好歌

耳機內置Bluetooth V5.2晶片，並支援藍牙多點連線技術，方便用家在多個裝置之間切換或無縫連接。此外，用家可使用專用App自訂均衡器及調整通透模式的級別，能因應不同習慣將耳機設定得更加個人化。電量方面，耳機單次充電可播放7小時，配合充電盒最多可額外使用24小時，並支援快速充電功能，充10分鐘可播放1小時。

另一款針對入門級用家的SOUNDFORM Play，內置6mm動態驅動器，並採用了廠方的通話降噪技術，每邊耳機內置兩個收音咪來提升通話質素。雖然是入門級耳機，但同樣內置Bluetooth V5.2晶片加強連接表現，電量還比SOUNDFORM Immerse更長，單次充電可播放8小時，附送的充電盒更可為耳機額外提供30小時電量。SOUNDFORM Play亦支援快速充電功能，充電10分鐘便可播放1小時音樂，且只需90分鐘即可完全充滿電。值得一提的是，兩款耳機均支援IPX5防汗防水，就算面對下雨或用於做運動，也不用怕雨水或汗水弄壞耳機。●

售價：$1598（SOUNDFORM Immerse）、$299（SOUNDFORM Play）

網址：www.belkin.com/hk

[E潮]