Homo Faber威尼斯展 工藝走入大眾 展示當代價值

非凡陶瓷--以陶瓷為主的Porcelain Virtuosity展區，亦有不少非凡之作，如瑞士陶藝家François Ruegg的Can/Can't系列，叫人想到René Magritte作品The Lovers。（Dawn Hung攝）

立體紙藝--以紙藝為本的Magnae Chartae展覽由建築師Michele De Lucchi策展，有不少有趣平面及立體紙藝作品。如圖中白色、出自法國Aline Houdé-Diebolt的立體建築紙雕Fronton de l'Hôtel de Ville de Paris便是一例。（Dawn Hung攝）

工匠新血--Next of Europe小展館由Stefano Boeri及Jean Blanchaert策展，並以新進工匠為主，讓大眾看到新生代的手藝及對工藝的熱情。（Alessandra Chemollo攝、主辦單位提供）

【明報專訊】過去10年不論香港或是全球，都在談工藝。當然關於工藝討論的歷史更早，源於對工業化生活的反思。到1990年代起生活變得網絡化及電子化，加上奢華品牌標榜工藝價值、傳統技術的逐漸流失，催化了大眾對工藝的關注，並愈來愈着重不同地方的本土工藝。新近冒起的工藝平台Homo Faber，早前在威尼斯舉辦第2屆Homo Faber展覽，如何令工藝更貼地？

以瑞士為基地的Michelangelo Foundation for Creativity and Craftsmanship，是2016年成立、關注創意及工藝的非牟利基金會；同年在米蘭設計周期間，舉行工藝聯乘設計的展覽Doppia Firma。基金會於2018年在威尼斯舉行首屆Homo Faber工藝展，主打歐洲工藝。第2屆因疫情順延到今年4月舉行，並伙拍日本為合作國家，以Living Treasures of Europe and Japan為主題。

工藝不止奢華精品

工藝予人最大的印象是傳統，有人認為與現代生活脫節。但實際上，不少工業與工藝息息相關。如何活化工藝的傳統印象，不單是奢華品牌的策略，亦是不少國家或學術機構的近代定位。

Homo Faber執行總監Alberto Cavalli道：「我們希望今屆展覽帶出更包容、更國際化及更啟發的新定位。例如展出大師級作品以外，也展出新秀作品。來自40多個國家的作品，帶出工藝如何活化不同社區，亦透過媒體，帶出工藝背後的意義及歷史。」

近年各地均有不少以工藝為本的展覽，例如英國的London Craft Week（詳見配稿），韓國工藝及設計基金會也參與米蘭設計周等。對於全球重新發展工藝展的現象，Alberto Cavalli回應：「很多人認為科技威脅工藝，但不少科技在工藝業發展，例如溝通層面等也有很好作用；工藝的最大威脅其實是對工藝的無知與忽視，不明白手作的重要，無視人類本身的創作天賦，令工藝失去應有價值，並讓不少能被修復的工藝器物變成垃圾。這種價值觀也令工藝青黃不接。工藝展能讓人感受工藝涉及的才藝、人性及多元化。Homo Faber比其他工藝展更着重互動，例如今屆邀請100個學生擔任年輕導賞大使，感受工藝；亦舉辦Homo Faber in Città活動，讓人發掘威尼斯多個工藝坊。」

今屆Homo Faber共有15個主題展，包括對照意日工藝的Italy and Japan: Marvellous Liaisons、以紙藝為本的Magnae Chartae、體現主場威尼斯特有工藝的Tracing Venice、劇場大師Robert Wilson主理的WAITING with peace and darkness等。Alberto Cavalli說︰「整個策展除了包羅各地工藝，亦希望大眾易於理解，不少作品均以日常用品為主，走出純裝飾的框框。」

日常用品為主 棄純裝飾框框

儘管近年工藝走入大眾主流，但相對其他人文如藝術及設計，工藝仍需努力確立當代價值。暫時來說，Homo Faber最吸引大眾的展區仍是與15個奢華品牌合作的Details: Genealogies of Ornament，由英國時裝策展人Judith Clark主理。不同品牌如Buccellati的銀藝工匠、Maison Lemarié的羽飾工藝工匠等，在現場即席示範。

Judith Clark說︰「這個以裝飾族譜作為主題的空間，探索各種工藝如何跨越品牌及素材而連成一線。如不少工藝均以花為主題，空間內便有將花朵轉化成高級時裝、石雕及胸針等各式工藝。當中不少示範工匠是全球首屈一指，集設計與熟練工藝於大成。我本身是時裝策展人，展覽亦以此為依歸。與上屆相比，我們減少了奢華品牌的參與，但希望呈現當下的事實，就是不少品牌的庫藏均證明了其工藝歷史和對工藝業的支持，並有足夠實力延續工藝；而為了讓工藝發揚光大，奢華行業以外的工匠，同樣需要大眾支持，理解工藝品比工業生產物件價錢更高的原因，讓他們餬口。工藝業正處於這兩難局面，亦反映其當下威脅——教育與大眾理解，所以我們需要建立有意義的學徒制度傳承工藝，讓人明白工藝與生活其實息息相關。」●

文：Dawn Hung（ sedimento.co）

美術：謝偉豪

編輯：朱建勳

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