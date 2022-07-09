知多啲：倫敦滿城藝力 入榫木器亮眼

【明報專訊】作為工藝大國的英國，亦在5月中舉行過London Craft Week。與Homo Faber不同，London Craft Week將展覽及活動散佈於整個城巿，另一賣點是有不少王室認證的工藝坊參與，如Hand & Lock的刺繡，又或是Royal Albert Hall的雕塑及建築工藝等。今屆亦加入升級再造的部分，與現代接軌。

當中最值得看的是Chelsea Harbour Design Centre的Artefact，集中了一系列藝廊展覽，包括The Queen Elizabeth Scholarship Trust主理的Meet the Makers展覽。其中Jan Hendzel的入榫木製作品（Ａ）和Simone ten Hompel的Spoon Rack，都是有趣之作。同場亦有Mews London製作皮革狗帶（Ｂ）、Chelsea Textiles刺繡等工藝示範。Delvaux、Jimmy Choo等奢華品牌亦有參與活動，而最大型最有心的該是Dunhill，現場工藝示範以外更展出品牌名物Aquarium打火機（Ｃ）等庫藏經典，讓工藝善用名牌效應走入大眾。●

網址：www.londoncraftweek.com

文、圖：Dawn Hung