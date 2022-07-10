【明報專訊】兩日內，發生兩宗死亡事件。

首先是諢號「肥波」的英國首相約翰遜被迫辭職，政治生涯「死亡」。香港讀者最記得他封城期間搞派對的醜聞，但吵吵嚷嚷事情就好像過去了，怎麼忽然之間眾叛親離，身敗名裂？熟悉英國政治制度的人就說，如果你跟得夠貼，就不會感到意外。林康琪由波叔的一頭亂髮開始寫起。

翌日早上，日本前首相安倍晉三於街頭演講途中中槍身亡，開初大家以為他是遭政治暗殺，人們紛紛在回顧他哀悼他感謝他，且禁不住慨嘆一句「世界紛亂」；日本民眾更是呆在當場，以為國家就要崩塌，但其後更多的案情透露，兇嫌是將自己的仇恨嫁接到安倍身上並生出殺意，又似與政治暗殺無關，但恐怕「安倍之死」仍然會對日本的政局和未來造成一些影響？一直緊盯日本發展的林康琪緊接又交出新一篇文章。

另外，港人仍在流露對一代才子倪匡與著名導演羅啟銳辭世的不捨與懷念，同代人都在懷想自己青少年時期捧讀過、觀賞過的奇想與創造，那時候不知道，這些叫才情。

「島嶼系列」今周進一步探討島嶼的本質與別樣的氣質，回歸慶典仍有一些餘波，談「核突」的設計，而想了解最新的世界藝術思潮，今期有從德國卡塞爾「文件展」現場帶回來的見聞，可以一開眼界。

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編者話˙黎佩芬

編輯•王翠麗

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