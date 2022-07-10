周日話題：難為了粉絲

【明報專訊】說在前面，我曾經是林二汶的歌迷，七一至今，心裏有許多說不出的感受。

我發現自己不是異數，過去一周，身邊不少林二汶（或at17）歌迷，紛紛抓破頭皮，抽絲剝繭（或一廂情願），揣測偶像動機，然後圍着火爐，互相傾吐。追星從來都是一件帶宗教感的大事，如今一眾fans要面對的，無異於一種信仰的崩塌。圍爐以外，有人帶淚寫字，煉成血書，更多人內心打結，對外失語。

連日無言，直至聽到一些人嘲笑，粉絲因錯誤投射為偶像上心乃太傻太天真，繼而以政治經濟學的ABC告誡全港百姓，今時今日在這座城市追星，注定癡心錯付，永遠沒有好結果，我的嘴唇開始抖動。夜闌人靜，一邊翻聽at17舊歌，一邊照鏡自問：粉絲是不是太蠢了？

可能出於天真，這條問題，我想試答。

要理解粉絲為何這樣上心，得先回起點，理解何謂「明星」。表面看來，明星就是先天異於常人的物種，能夠以過人魅力、非凡技藝，吸引視線，撩動情緒，傾倒眾生。但其實「明星」既是血肉之軀，又是學者Richard Dyer口中的複合文本，由文化工業一手製造，經大眾媒體層疊加工，受眾粉絲瞓身解讀，才成為大家共識理解的模樣。

一廂情願少不免

以林二汶為例，雖然不是主流偶像，但自2002年出道，她的作品（不論是at17還是獨立發展後的音樂）、她在社交媒體、雜誌專欄寫的每一個字、接受訪問時的每一句話，連同她參與的電視節目（如任《全民造星III》導師）、閒雜人等對她的描述（本人有份），都在粉絲心目中層疊架構，形成縱橫交錯的明星文本。文本會隨時間變化，繫在林二汶身上的符號（如「真誠」、「骨氣」、「獨立」）， 在2018年摯友盧凱彤離世、 2019年中她推出《最後的信仰》並在媒體訪問及選秀節目中反覆強調「做音樂要真誠」後，變得愈來愈顯眼（及亮眼）。

當然，受眾不是鐵板一塊，也不會單向接收。粉絲對偶像的理解與認同，多少摻雜個人的情感與欲望投射，如Richard Dyer早年研究女星Judy Garland何以成為同志偶像時指出，即使明星本人沒直接說什麼，粉絲們卻會自動從對方人生敘事中，提取一些重要元素，跟自己的生命經驗予以投射，從而獲得力量。由此看來，林二汶近日在直播中所說的「多謝曾經愛我的人，將自己的好投射到我身上，然後覺得我也好」，聽來縱然有種劃清界線的意味，但放諸明星研究的框架，這其實是常識。無論哪個時代，不管對方是許冠傑、梅艷芳、陳奕迅，還是姜濤，大家對明星的愛，少不免附有一廂情願的成分，分別在於多少。

「追星」本具宗教意味

「明星」既是由工業、媒體、受眾一同參與構成的複合文本，外界對追星的質疑，就顯得大條道理。畢竟粉絲對偶像的理解，可以跟現實有很大偏差。當你認為明星文本就是明星本人，認定對方就是真誠、善良、充滿理想的一個人（甚至神），為他的一舉一動上心，甚至千方百計說服別人及自己，我所理解的就是明星的真貌，很容易飽受癡心錯付的創傷。

再加上文化工業從來是盤大生意，明星身後的政治經濟角力比舞台角落的電線更加錯綜複雜，偶像頭頂的光環容易被挪用作宣揚意識形態……如此看來，追星實在是又傻又天真的宗教活動；我們與其被明星牽扯情緒，為其歡笑為其哭，倒應揮劍自省，戒絕投射；與其為偶像應援，用盡辦法支持對方追夢，發熱發亮，倒不如勤力照鏡，望清楚自己想成為怎樣的人。

以上論點，我其實不完全反對，七一之後，我甚至反覆照鏡，叮囑鏡中人以後要更小心看待明星文本。但這樣是否代表，粉絲本質盲目，追星毫無意義？我有異議。

前幾天林二汶男歌迷Jackson Lai為昔日偶像寫下的七千字文章，情詞懇切，許多人（包括對林無感的）都讀得五臟翻騰。能像他這樣既愛又恨，而且頭腦清晰，陳明心中所想的粉絲或許不多，但細讀文章，裏面至少為廣大粉絲群體說明兩點：

一、粉絲不一定盲目。追星確有宗教意味，支持、讚美偶像看似是粉絲的第一天條，但文中Jackson既大讚林二汶音樂曾經「出色到難以形容」，又引例批評她去年聖誕音樂會是「史上最差的演出」，打破一般人對「粉絲=盲目」的想像。

事實上，七一後不少歌迷對林二汶的反應（如以後不再聽她的歌），正正說明粉絲不是砧板上的肉，而是有行動力的自主個體，當偶像變質，大家會打爛唱片，轉身遠去，以行動抗議。意識形態可以主導明星，但粉絲不一定賣帳。詳情請詢問曾喜歡楊千嬅、Supper Moment的朋友們。

二、粉絲可透過追星認識自己。Jackson在信中談及林二汶和盧凱彤對自己生命的影響，令我想起2018年8月在香港殯儀館外的情景。那天我拿着記事簿，問了很多人：盧凱彤（及at17）對你的生命有什麼影響？有人說，她和她的音樂令她有勇氣出櫃；有人自述一直經歷情緒病的煎熬，但通過理解阿妹的人生抉擇，學懂如何擁抱自己的傷痕。

認清分歧 堅持自己

追星看似是對一個素未謀面陌生人的情感投射，但許多人確實在過程中找到屬於自己的意義，分別只在於多少。最新例子是周四下午，我在尖沙咀碼頭一帶，遇上無數個粉紅色的心，為慶賀「教主」生辰而跳動。即使偶像不在場，神徒們依然在交收應援的過程中互祝「生日快樂」，連結彼此，尋着意義。追星文化夾雜無窮毒素，但有些美好不應輕言抹殺。尤其身處這個時代，情感有所寄託，人與人之間有所連繫、承托，始終是一件好事。

亦因此，粉絲毋須為「錯愛」而感過分悔恨。燈會破滅，心已撕裂，但昔日偶像帶來的歡愉，曾經大家獲得的啟發，終歸是屬於自己經歷的一部分，他人難以偷取。如歌迷Jackson近日開直播自彈自唱at17的《你有自己一套》，並將歌詞中的「你」改成「我」：

我信自己一套

如別人打擊我熱情不損耗

如果最後失望 總有歌來給我暗示

有更好 Woo… 不愁得不到

這些年在香港，不知幾多粉絲經歷過破滅的時刻，因此這不止是給林二汶歌迷的話：細看明星文本，認清彼此分歧，記住自己的一套信仰，然後我們……還是必須好好過下去。

文˙阿果

編輯•利永倫

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