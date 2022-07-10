{談性達人}阿Fe 開放‧保守 尊重性自主

【明報專訊】瑜伽導師在酒店房慘遭殺害後，連登討論區有人貼出聲稱屬死者的Instagram（IG）私訊內容，暗示她提供性交易，更有帖文「嚴選十大香港女性做雞特徵」，包括做瑜伽、大波、靚、IG public等，有超過1400個正評。如果套用連登部分人「女人係雞係公廁」的價值觀，阿Fe應該也是他們聲討的「電子雞」，她的「罪行」包括做私影模特兒、賣性感相片、公開討論性話題。最近阿Fe更全裸自拍，以自己做例子介紹陰部結構，放上Twitter，身體力行做性教育，「我們會先見到外面的大陰唇，翻開之後你會看見左右兩側的小陰唇……」教人認識真正的陰蒂、尿道口、處女膜是什麼模樣，而且每個人的身體都不同，不需要刻意追求「美」，「其實我不介意我的身體被世人看到，從來都don't fxxking care」。

踏上私影之路：底線屢被挑戰 遭遇性暴力

「我好細個的性格已經是覺得試咗先，試咗你先知發生什麼事。」阿Fe踏上私影之路，由18歲開始。當時有陌生人私訊她facebook，問她想不想試試做私影模特兒，拍內衣寫真，時薪300元。她欣然赴約，因為對這個行業十分好奇，她笑說自己不怕死，不懂得要擔心自己可能出意外。私影價錢視乎穿多少衣服，尺度由時裝到內衣到全裸，「第一次的拍攝整體來說是愉快的，無任何身體接觸，對方也是禮貌相待，令我覺得私影無想像中咁差，亦都可以再試一試」。

由18歲到20歲，她頻繁地在私影過程中遇到挑戰底線的性要求，「對方會不斷地𧨾你，『你好正呀，你好靚呀，你好吸引』、『你好引起我嘅性衝動』。可能他的手已經摸緊你，他就問他可不可以摸你，但他已經摸了，你都只能夠說，無所謂啦」。攝影者多數先稱讚她的外貌，再說她的身體引起自己性慾而提出加錢，要求觸碰她的私密部位，或要她觸碰他的性器官。阿Fe沒有明確說可以，但也沒有明確說不可以，於是在半推半就下，發生一次又一次的性暴力，「去到最後問我可不可以插入，我先識得停」。幸好，阿Fe沒有在私影生涯中遇過直接插入的性侵犯，「有一次對方應該是落咗藥，但我飲得不多，所以我成功逃走到」，時間一到她就馬上離開，「我feel到自己好似好眼瞓、無力，我就覺得不是很對勁」。

但她說私影界中都有尊重被攝者的攝影師，對方會讓她獲得一樣的資訊量，清晰說明拍攝流程、畫面構圖，就算要轉換姿勢也會先自己做動作讓她模仿，或先問她同意才觸碰她，幫她調整。私影過程仍然有美好體驗，「我發現自己也是喜歡在鏡頭前面擺pose，或者展現到吸引的狀態」。被攝也令她更喜歡自己，「我由一開頭18歲到20歲那段時間，我收到相，可能只揀10張8張留下，因為不喜歡自己的樣子，到20歲開始，因為對自己認識多了、了解多了，鍾意多咗鏡頭面前無論任何模樣的自己」。

未能說「不」 非一句不潔身自愛能解釋

旁人聽到阿Fe的遭遇，可能會先blame the victim（責怪受害人），批評她為什麼不說「不」、為什麼這麼笨不逃跑、為什麼不潔身自愛還繼續私影。但導致她不能夠說「不」的社會脈絡，並不是一句不潔身自愛能夠解釋到的，「在私影當中的性暴力是很複雜的，你沒有辦法全盤地意識到，自己真的不情願」。當受對方讚美時，她的感覺是良好的，「尤其是過往我的成長經歷，在性壓抑的情况下，很少會被稱讚，對方的稱讚真的會令你覺得飄飄然，係咪真㗎，原來我可以咁好、咁靚等等」。而對方的稱讚夾雜對她的期待，要求她滿足性慾，令她覺得自己亦要接受。對方這時會再游說她，這是這行的行規、其他女生也是這樣的，「他們會說『我都有摸過其他人，其他人都同意』，我就會覺得我係咪都要咁樣做呢？」於是在沒有時間整理混亂的思緒下，她未分清自己是否真的願意就說無所謂，「但下一次他再約我去的時候，我不想應約，代表我的無所謂不是真的無所謂」。當下的無所謂只是用來安慰自己。社會說欲拒還迎等於同意，攝影者取巧於她模糊的意願，「回過頭來，到底是誰讓consent模糊化，是誰令知情同意模糊？」但本應Only Yes means Yes。

攝影者能夠令模特兒的同意變得模糊，源於雙方性別、年齡和社會閱歷不同，構成極大的權力差異。私影多是三四十歲的男性與十八廿二的女性，新入行的模特兒就會覺得自己經驗不足，而被攝影者帶着走。攝影過程中，攝影者拿着相機，有權力決定畫面構圖、模特兒的姿勢和動作，可以任意指使模特兒「你脫衣服構圖會更好看」。衣服多少也形成權力差異，「通常我都是無乜點著衫，但對方身穿整齊衣著，就算我想我要不要逃跑呢，我都要想我如何找機會穿衣服，然後才可以跑到出去」。

20歲之前，她沒有語言去解構自己為什麼不能夠把「不」說出口，以上的理論和觀察都是她看書、寫大學論文時整理出來。她到台灣讀社工系，「我畢業那年寫了篇論文，關於展現身體的自主權、女性的自我認同和社會觀感，因為我留意到，台灣的model會post好多自己被攝的相片，亦在IG宣稱身體自主，即是我影完我的裸照，我放上來是我的自主的一種」。她利用性別概念梳理親身經歷，在IG上分享過去、感受，解釋為什麼她會遭遇性暴力，提供如風雨蘭等性暴力支援渠道，又教人如何適時停止拍攝，避免氣氛變得曖昧，「我想講更加多性別相關的議題，去講更加多自己的角度，令自己的語言，成為別人的語言」。她亦開始拿起相機，為有興趣被攝、但因男性攝影者卻步的女生拍攝性感寫真，「就算影性感相都好，可能會因為攝影者是女性，而受少一些批評」。

阿Fe聽過不少難聽說話，「19、20歲的時候，我會好care別人問你，『你係咪同攝影師扑過嘢呀』，當年係好憎人咁樣講，會即刻『起鋼』，你憑咩咁講呀！後來就發現，為什麼我會不斷地『起鋼』，是因為當初自己都對自己的感受不坦誠」。她重新與自己對話，面對自己的感受，她被性騷擾後的確有羞愧，的確覺得不開心。透過訴說自己的故事，她和自己和解，「我在IG公開地講，係呀，我有畀人摸過、有幫人含過，咁又點呢，不是我做了什麼有問題，而是大家應該要諗吓，是什麼導致我會這樣做」。

開辦談性空間：身體力行 推動性解放

畢業後她回港任職社福機構，做基層議題倡議工作。今年和朋友開辦談性空間「Common6」，希望提供安全的實體空間，讓大家探索性。她認為性別議題需要雙向交流，一直以來在網絡上推廣性，她很疑惑讀者究竟接收到幾多，「我覺得已經太習慣在網絡上面以匿名身分去講性的話題，但性本來就毋須隱藏，它不是一個禁忌」。Sex topic is just topic，可以坦然討論，性本尋常。香港社會存在性壓抑的風氣，女生自小被要求不能張腿坐，無論什麼性別，被人撞破自慰都會感到羞愧。阿Fe想反其道而行，推動性解放，「性解放的定義並不是提倡你一定要性開放，或者一定要性保守，而是無論你選擇性開放或性保守，每一個人都應該要獲得尊重，只要不傷害到別人和自己的身和心」。阿Fe笑說有人聽過她的性經驗，說她也不是很開放，「正正就是，不是要求我一定要跟好多人有性行為，或者我要試過晒所有招式，而是今日無論我做任何選擇都應該要受尊重」。

Common6會定期舉辦不同主題的分享會，邀請大家一起「談性」，場地放置了不同機構的性別資訊、書籍，參加者可以佩戴紅、黃、綠色的「談性手帶」，猶如紅綠燈，表達自己對談性的心理準備，如果感到不適可以透過safe word暫停討論。她們談過的性主題，包括「第一次」，大家第一次接觸性別、第一次性行為；「關係」，例如對SP（性伴侶）、約炮的看法和經歷；性別平等；你會不會告訴別人你是處……阿Fe說歡迎任何人，不論性別、性向、宗教、年齡，一起探索性，「中文的性好像好狹義，只跟性交、性行為相關，但性本身整體而言是性的價值觀、性的態度，跟生理、心理、身分認同、社會或者文化等等各方面都好息息相關」。

拍片展現月亮杯如何放陰道

她身體力行推動性解放和性教育，約兩年前，她設立了自己的OnlyFans平台，訂閱者要付費看內容，她在平台上發布生活照、裸照、自慰片段，「我發現自己的性喜好是，其實我好enjoy被人看我的性展現，OnlyFans的初衷就是讓一班喜歡我的人看」。她有天心血來潮拍了一條片，介紹如何把月亮杯放入陰道，「好多我的訂閱者說他們都是第一次見到女人點樣塞個杯入去，再拎番出來，咁我就覺得這件事很有趣，原來大家是第一次見」。於是她再拍一條月亮杯片放上Twitter公開，加了一段簡單介紹陰部結構，迴響更大，大家都說第一次這麼清晰地看到陰部的構造，「學到嘢」，「原來對於好多人來說是好驚奇㗎喎，好驚奇會有一個人會用自己的身體，去講身體部位」。回想性教育的教科書，一直只是以圖畫表達，與現實脫節，女性亦甚少低頭觀察自己的陰部，「我之所以拍的原因，或者最令我鼓舞的地方是，我收到為數不少的順性別女性跟我說，她們是第一次看到女性的陰部，並且因為我拍的片，她們願意去看自己的陰部，去認識自己」。

販賣性感寫真：身體自主 經思考非物化

販賣性感寫真常被批評是物化女性，以男性視角凝視女性，鞏固父權，現在阿Fe又算不算是自己物化自己？「Male gaze（男性凝視）不是因為我賣相而繼續加強，而是它本身都已經存在」，她說物化和身體自主，分別在賣相是她經過思考的決定，「今日我主動地賣相，是自主地告訴對方，我要求你用什麼形式來看待我」。她有權利展現性感，有權利要求對方不能轉發相片，「我會賣相，是因為我想被觀看，但我只想在我知情同意下被觀看」。

個人選擇 家人伴侶支持

以前阿Fe私影的裸照曾被流出，「我18到20歲的時候沒有跟家人說私影這件事，但我家姐有發現到，所以她喊住跟我說，『不如你不要再做私影啦』，她好驚我畀人流出」。後來她主動跟家人坦承有拍私影，大家姐氣得一年不跟她說話，但最後都選擇支持，相信她有能力不讓自己受傷，「我問過家姐們有沒有看過我在網絡上面被人攻擊、看過我的片，她們會抱住一種心態，那是你的人生，無問題啦，你自己handle到OK啦」。阿Fe的伴侶也支持她的選擇，不介意她在OnlyFans上放私密照，「人們常說『你賣相你男朋友唔介意咩？』我們的角度從來都不是介不介意出發，而是我決定我賣相，他要決定他見到我賣相的時候，留下還是離開，每個人都可以做自己的選擇，我無逼你一定要留在我身邊，我為我的行為負責任，他亦為他的行為負責任」。

阿Fe笑說接受訪問前，有跟朋友和伴侶分享，「大家準備好未呀，我哋可能被人擺上連登㗎喎！」她半開玩笑，萬分雀躍地說：「我同我伴侶講，我好興奮呀，𠵱家全香港人都要睇我嘅陰部喇！」

文˙ 朱琳琳

{ 圖 } 黃志東、受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 林曉慧

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