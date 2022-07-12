從珍寶到耆英二號 聚散難料

【明報專訊】這些年來道別太多，難怪市民關心生於斯長於斯的珍寶海鮮舫去向如何。身為造船業老行尊的泉哥提到曾在某次颱風後應約往海鮮舫作維修報價。「珍寶像是一個大鐵箱，沒有推進器。但它畢竟浮在海上已經50年，鐵板都會腐蝕，需要保養。」他嘆道：「好可惜！你從碼頭看過去珍寶，形態幾有霸氣，船的裝修、龍鳳雕塑，全是民間工藝。政府卻不懂得珍惜，大可投放三數億保留，還有助帶動其他行業。很無奈，政府就是不重視你這個行業……」眼前的泉哥雙眼通紅，是悲從中來抑或因為喝着的啤酒影響？他不是不知道時代轉變了。「政府為什麼不……保育呢？香港本來就從一個漁港開始，雖然今時今日已經成為國際知名金融中心，但感嘆是……忘本囉！」

「做到我做不到為止」

泉哥和培記從一開始便注定是命運共同體。培記開廠不久，黃家排第五的泉哥出生，可算在香港黃金年代生得逢時，依老人家的說法是「好腳頭」，難怪他不諱言得到父親痛惜，將船廠傳承給他。明年人與船廠一同步入「七十而從心所欲不逾矩」之年。「船廠無論如何也做到我做不到為止，何况還有跟隨幾十年的伙計和我哥哥，其中一個弟弟退休後也會回來。會不會傳給兒子？在我心目中他做到30分都沒有。這幾年修船的生意確實多到要推掉，但是從早做到晚，人很累。」泉哥估計自己最多做到75歲。「75歲差不多吧？還要繼續做？」

從網上得悉，昔日國際親善大使「耆英二號」因日久失修，部分結構已腐朽，有部分構件被運到寧波。曾經擔當「美食天堂」代表角色的珍寶海鮮舫，到底是浮是沉，深信香港人都等待着一個答案。腦袋忽爾播出已故導演羅啟銳編劇的《秋天的童話》，主題曲《別了秋天》的一段歌詞：人生，聚散似平常誰能預料……●