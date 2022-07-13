Collectible Fair設計收藏展 前衛設計 你值得擁有？

【明報專訊】說穿了，所有Art Fair及Design Fair，大部分都是俗語所說的「執人口水尾」，但這個說法並非貶意，反而是經專家品鑑後的質素保證。畢竟參與這些收藏展的，都是由不少藝廊或設計廊參展，所展出的作品，本身已經過多種篩選才能登場。於2018年在比利時布魯塞爾創辦的Collectible Fair，是近年冒起得最快的設計展，不少設計界新星參展之餘，亦有不少設計行尊專誠到訪，甚或發掘新秀合作。

全球有不少以設計為本的設計展，如以新品展出為主的Maison et Objet、3 Days of Design及Salone del Mobile（米蘭設計周），亦有不少主題展如Biennale Internationale Design Saint-Étienne，以及以設計廊為主的Design Miami、簡稱PAD的Paris Art + Design及Collectible Fair。相比之下，Collectible Fair的資歷較短，今屆才踏入第5年，但比起其他設計廊收藏展，Collectible Fair的口味無疑較為青春。

靚與古怪設計之間取得平衡

兩名創辦人是來自法國的Clélie Debehault及荷蘭的Liv Vaisberg，其國家背景起了一定作用，所選擇的參展單位結合了兩地元素，作品較為實驗及偏鋒，但在靚及古怪之間取得一個漂亮的平衡。以布魯塞爾的Vanderborght大廈為據點亦佔地利，方便歐洲及英國的參展單位及觀眾參與。今屆亦新增了The Editors（設計編採）展區，讓大多未有實體設計廊但已冒起的設計買手呈現個人視野。既有展區則有主展區Main、以訂做為主的Bespoke、以獨立設計師為本的Curated Section，以及與品牌合作的Special Projects。

設計師遇上對的參觀者 點石成金

相比藝術，設計收藏的歷史較淺。但收藏之道，兩者如出一轍。「我們的取向是成為唯一一個當代設計收藏品設計展，沒有古董亦沒有名牌經典。如Design Miami/Basel便較為名牌導向。Object Rotterdam則以新秀品牌或個人參展者居多，而我們的定價較高，並以限量收藏品為主，所以各有各巿場。我們以收藏家為主，Object Rotterdam則較面向大眾。此外，我們走的是高價巿場，進一步聚焦目標巿場。如談及競爭，米蘭設計周較為相近。但Collectible Fair的獨特定位，亦得到不少參展者及參觀者的認同，不少參展者由第一屆參與至今，亦有不少單位只參與Collectible Fair這個設計展。而展覽的參觀者（即收藏家或行家）夠精，不少設計師只要遇上一個對的參觀者，便能被點石成金。如被Dries Van Noten相中的Maarten De Ceulaer及Heim+Viladrich Office，便是在這裏遇到他們的伯樂。」Liv Vaisberg這樣比較Collectible Fair和荷蘭眾多設計展的分別。

參展者國際化 發掘新穎設計

另一創辦人Clélie Debehault也指出Collectible Fair跟法國設計展的不同之處。「在巴黎，並沒有針對限量當代設計收藏為主打的展覽，以Maison et Objet及PAD為主流，取向較巴黎。但Collectible Fair的參展者則相對地國際化，以經精選後的前衛設計為主，所以參觀者不時能發掘新穎設計，而參展者則更像一個共同體（community），亦有The Editors展區，令整個設計展呈現不同氣氛及感覺。」

Collectible Fair的展品亦大多以新作為主，讓人能一睹最前線的設計。「但最有趣的，是The Editors展區的參展單位全都是巴黎人，反映出巴黎現時尚未有合適的場合來展出作品。比利時相比鄰近歐陸國家的歷史較淺，而布魯塞爾亦是一個不同歐陸文化的交匯處，成為了一個較開放的地方，能讓不同人能接觸及接受最前衛的設計，有其因應地利而生的開放巿場及觀眾群。相比之下，法國則較着重歷史，讓人找不到發布前衛設計的合適機會。」

網址：collectible.design

文：Dawn Hung（sedimento.co）

編輯：陳淑安

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