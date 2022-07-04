《緣路山旮旯》導演黃浩然 270萬低成本「試得起」 「拍一部賺錢的電影」

舊冰室拍攝——電影中岑珈其（中）有兩個好兄弟，分別由柯煒林（右）和黃溢濠（左）飾演，三人的戲分有不少是在茶果嶺的舊冰室中拍攝。（高先電影提供）

【明報專訊】跟導演黃浩然談《緣路山旮旯》，更多時間是在談香港電影工業，這部電影是他的實驗，如何用270萬的低成本，在香港拍一齣「試得起」的電影？他的試驗包括：減少拍攝場數，用獨立音樂人作品作電影音樂，起用年輕演員……這個實驗結果，就待電影8月4日上映後分曉。

即將上映的《緣路山旮旯》，是導演黃浩然的第三齣電影。他第一齣電影是2014年的《點對點》，藉點線畫，讓角色帶觀眾穿梭香港的小巷橫街，記錄城市和社區的面貌，黃浩然憑作品獲金像獎新晉導演提名；第二齣電影是2018年的《逆向誘拐》，改編自同名推理小說，關於勒索投資銀行的案件，故事複雜得多；而2022年的這齣《緣路山旮旯》，講追女仔。

電影主角阿厚，由岑珈其飾演，是一個傻氣的IT宅男，他在戲中將會與5個住在「山旮旯」的女性建立感情關係，她們分別由蘇麗珊、張紋嘉、梁雍婷、陳漢娜、余香凝飾演，住在沙頭角、下白泥、大澳、船灣荔枝窩、大嶼山澄碧邨。電影中會有香港地圖的動畫，顯示這些地方離市區有多遠。

當然在劇情上，導演和編劇也利用了這些地方的特點創作，例如進出沙頭角要有禁區紙，所以男主角與女角只能在禁區外談情；或者男主角走2小時山路去到女角居住的荔枝窩，突顯他追女仔的決心。黃浩然家住長洲，他說自己常看到情侶在上船前攬攬惜惜，直到「響鐘」，即是夠鐘閂閘開船，情侶中的其中一方才匆匆入閘上船，「我就整天跟我老婆說，有誠意就送人入去啦」！在2020年3、4月左右，他和太太一起乘搭慢船回長洲，又看見這個場面，萌生念頭說不如寫個故事，講男主角認識了一個住得遠的女朋友。

這個橋段雖然有趣，但如何發展成電影？黃浩然的答案是，把這個構思乘5，加減乘除的乘，即是男主角由認識一個住山旮旯的女仔，變成認識5個住山旮旯的女仔。會想到這樣的劇本結構，是因為黃浩然想挑戰低成本拍電影，「現在人人都識得講，亦講過20萬次的了，香港所有電影都是蝕本的」，港產片數量不及1980、90年代是事實，黃浩然認為既然自己首兩齣電影也蝕錢，「我應該自己貢獻，思考一下，我如何有可能拍戲而不蝕錢呢？以我這個程度（的導演），最容易達成賺錢目標的，就是降低成本」。

毋須為回本賣埠 更專注香港市場

黃浩然以前接受其他媒體訪問，已說自己是走「半商業半獨立」的電影路，在身邊的朋友圈集資拍電影，由自己及太太親自擔任監製，而不是請投資人或老闆出錢開戲，待電影拍好後再與商業電影發行公司合作宣傳。今次形式類似，而黃浩然說，即使有投資者給他500萬拍《緣路山旮旯》，他也不想要，因為代表要有更加高的票房才收得回成本，未必能達到最初「拍一部賺錢的電影」這目標。

或許有人覺得，有更多錢拍電影，提高電影質素，做好宣傳等不就可以吸引更多觀眾？黃浩然卻指觀眾不受他控制，他反問：「為什麼去想不受自己控制的東西，而不去想自己能控制的東西呢？」可能更重要的是，在創作時他希望他拍的電影「試得起」，也不用顧及投資者意見，例如他預計到如果《緣路山旮旯》由投資者或電影公司出資，未必讓他選擇叫座力不如大明星高的岑珈其飾演主角；又因拍此電影成本低，不用為回本考慮賣埠，「我拍套200幾萬的戲啫，不用要整個東南亞的市場」！所以黃浩然才能肯定，他會專注在香港的觀眾和市場上，「這套戲是預了拍給香港人看的」。

當然成本降低會影響創作，黃浩然便由找到適合低成本拍攝的創作方式，開始這個試驗。他在拍攝上一齣短片作品《4×4》時， 想到以「組合櫃」形式創作，可以減少拍攝日數，能讓製作團隊省錢。而拍攝《緣路山旮旯》，黃浩然說其實只用了12日，或者以1組戲拍12小時計算，此電影大概拍了14到15組戲，最後成本是270萬。記者屈指一算，要回本，幾萬香港人入場支持已足夠。

黃浩然口中的「組合櫃」形式，其中包含拍攝與寫劇本上各種技術考量，未必能完全解釋得到，但他分享了《緣路山旮旯》的結構，其實就是「11223」，這個數字來自拍攝5個女性的故事時最基本的設計，黃浩然最初預計是各以1至3場戲交代，如第一個和第二個出場的女子是以1場戲交代，愈後出場的所佔的戲分會愈重，第五個出場的女子就以3場戲交代。如果9場戲，每場約10分鐘，加起上來就是90分鐘的電影。當然寫劇本不可能真的只寫9場戲就算，他們有補拍，到剪接時「打散」片段說故事，因為電影不是串燒短片，要找到電影最重要部分是什麼，所以結構比重很重要。

這樣的創作手法當然要有取捨，例如有觀眾認為男主角和5個女性的關係非常「跳躍」，黃浩然說的確因為場數少，只能拍攝一段男女關係中最重要的時刻；亦相對依賴對白推進劇情。「針無兩頭利」，黃浩然說當中有不少問題他也知道，有些以剪接手法掩飾，亦有補拍增加劇情使故事連貫，去紓緩創作方式的「副作用」。

成本低也因為場景相對簡單，黃浩然說戲中約七成場面，是男主角與其中一個女角對話，兩個人的戲分較群戲容易拍攝。他上一齣電影《逆向誘拐》，經常出現一個房間中有12個人分散地坐的群戲，每個角色說話都要有特寫鏡頭，又要「反拍」和「交叉拍」，每個拍攝角度要重新設置機位和燈光，一場戲便要拍很久。其實拍攝對象少會拍得快，多出來的時間可讓導演在現場思考額外而適合的拍攝角度，黃浩然舉例說岑珈其和陳漢娜在荔枝窩，坐在「怪獸架」的戲分，他因有時間，可以拍攝自己很喜歡的角度，也就是兩個演員的背影，這角度同時見到遠景的兩間屋、近景他們的後腦勺和附近的蠟燭吊飾，畫面景深漂亮。

此電影另一特別之處是沒有請配樂師度身訂做配樂，而是用本地獨立音樂人的作品作電影音樂，包括徐嘉浩、JB，組合Room307和光頭幫等。黃浩然表示自己最初也沒有想過如此安排，他寫劇本時，聽到徐嘉浩的歌曲Melanie，認為適合余香凝的角色，所以就聯絡他，對方給他其他未發布的歌曲，又按電影重新編排自己的作品；其他獨立音樂人反應亦正面，如黃浩然在Instagram上發信息問光頭幫可否用他們的歌，對方只回覆「隨便」而沒要求收錢，最後電影就不用特意找配樂師合作。

不少人說黃浩然的作品很有香港特色，聽他說這齣電影是「地點先行」，記者覺得他其實很懂得善用這個城市的風景資源。他說原本故事是有7個地點，拍7個女仔，但最後捨棄了西貢北潭涌和南丫島模達灣的兩個選項，其中模達灣的選項，是因為他住在那裏的朋友不能借出場地而取消；而電影其中一個場景選在茶果嶺的冰室，是因為他的製片，也是他的學生在拍攝畢業作品時曾借用冰室作拍攝場地。低成本創作，要善用資源很合理。

入圍外國影展 日本觀眾：發現香港有郊外

黃浩然說：「我是香港人，我是香港編劇，我是香港導演，那我拍香港故事然後很有香港特色，這樣很正常咋嘛！」他認為只是這個社會和時代有問題，或大家習慣本地電影沒有香港情懷，本地人拍本地故事有本地元素，才會有新聞價值。而因為這部電影太多只有香港人才會明白的東西，他其實沒想過電影可以去到這麼多外國電影節，現時《緣路山旮旯》入圍大阪亞洲電影節、烏甸尼遠東電影節、新加坡華語電影節等，他說聽到日本觀眾回應，指電影讓他們發現香港有郊外。

作品亦衍生了很多關於香港的其他活動，如攝影比賽和去電影拍攝場景的導賞團。做導賞團的本地文化企業「活現香港」，創辦人陳智遠其實是《緣路山旮旯》的投資者之一，這部電影除了是電影創作，也是給觀眾認識香港的完整體驗。除此之外，電影亦推出價錢大眾化的NFT，憑NFT可獲電影門票，而賣出NFT所獲的錢會捐給古蹟保育基金。黃浩然認為NFT重要在讓他識別自己的支持者，建立一個社群，將來可以集資拍電影，而社群可以投票決定電影的演員等，又是另一個想改變香港電影工業的試驗。本周再次訪問黃浩然，他說自己將近拍完第四齣電影，成本更低，只有180萬，暫時拍了6日，約9組戲，觀眾也可拭目以待。

■《緣路山旮旯》

上映日期︰8月4日

預告片︰bit.ly/3PjlKnw

文：胡筱雯

編輯：王翠麗

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