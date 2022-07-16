真光學無段變焦 手機邊影邊zoom超順暢

【明報專訊】近幾年手機拍攝技術愈來愈強勁，影像質素幾乎與專業相機看齊。當中Sony、小米都是研發手機相機的表表者，例如前者早前推出的Xperia 1 IV，標榜是首部加入「無段變焦鏡頭」；後者新推出的Xiaomi 12S Ultra，則以1吋大感光元件配上Leica鏡頭拍攝唯美相片。即使是其他中低階型號，近期亦有不少拍攝手機推薦，完全取代專業相機的日子相信指日可待。

雖然不少手機都標榜是光學變焦相機，但其實是換上不同焦段的定焦鏡，並非無段變焦。拍片變焦時，畫面或會因轉換鏡頭拍攝而出現跳動，部分機種更索性只提供數碼變焦。Sony新推出的Xperia 1 IV則配備了3個鏡頭，包括16mm超廣角、24mm主鏡頭，以及今代賣點的85-125mm變焦遠攝鏡頭，是以真正光學結構來搭建，無論在拍攝相片及影片時，都可以順暢地無段變焦。

AI追蹤主體 夜拍無難度

3支鏡頭均配備1200萬像素的Exmor RS for mobile感光元件，全部支援每秒20張連拍之餘，亦有眼睛自動對焦、實時追蹤等功能，在HDR拍攝模式中亦能自動曝光和自動對焦。另外，景深感應器能配合人工智能來測量主體，就算不夠光的環境下仍可精準追蹤對焦。3鏡頭又結合ZEISS的光學技術，ZEISS T*鍍膜能減少鏡片的眩光反射，從而提升畫質。前置鏡頭則有升級，同樣配上1200萬像素的Exmor RS for mobile影像感測器，而且用上更大的感光元件，在較暗的地方拍攝能降低影像雜訊。

對於較專業的拍片用家，廠方亦為手機開發Videography Pro界面，加入不少專業級拍攝設定，可輕鬆調整焦距、曝光率、白平衡等。而且所有鏡頭均可錄製4K HDR 120fps影片，能捕捉快速移動的場景，並以最高5倍慢動作來播放。對於不少YouTuber而言，Xperia 1 IV簡化了直播流程，YouTube直播中都可以使用Videography Pro模式，亦支援自動眼睛對焦和主體追蹤。用家亦可以透過兼容的Sony無反相機來直播更高畫質的影片，並把Xperia 1 IV當作外置屏幕使用。

直播打機 睇實觀眾評論

除了拍攝外，Xperia 1 IV的遊戲功能亦很齊全。它配置的120Hz屏幕，支援240Hz移動模糊抑制技術和觸控掃描率，讓機迷睇得更舒適。至於內置的遊戲增強器功能，包括low gamma提升器、音頻均衡器和語音優化，皆能提升遊戲體驗。另外Xperia 1 IV亦經過Snapdragon Elite Gaming改良，進一步提升遊戲效能。Heat Suppression電源控制功能也繼續保留，打機時可連接充電器供電而不經電池，抑制因機身高溫導致的效能下降和電池退化問題。開啟Game Enhancer模式時，玩家可在YouTube直播遊戲過程，同時查看觀眾評論，即時交流。

作為2022年旗艦機，Xperia 1 IV的硬件都是頂級配置，內置Snapdragon 8 Gen 1處理器，支援5G和Wi-Fi 6E。記者利用Antutu實測，可取得近90萬分，與其他品牌的旗艦手機相若。另外，它的5000mAh電池可在30分鐘內快速充電50%，就算重度用家用足一日都沒有問題。

■Sony Xperia 1 IV規格

系統：Android 12

熒幕：6.5 吋3840×1644解像度OLED，120Hz刷新率

處理器：Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

內存／儲存空間：12GB／256GB、12GB／512GB

外置儲存：microSDXC，最高1TB

Sim：雙nanoSim

後鏡頭：16mm f/2.2、24mm f/1.7、85-125mm f/2.3-2.8；皆1200萬像素

前鏡頭：1200萬像素 f/2.0

電池容量：5000mAh

其他：3.5mm輸出、側置式指紋感應、IPX5/IPX8防水防塵

體積／重量：165×71×8.2mm ／185g

售價：$9699（256GB）／$10,499（512GB）

查詢：2833 5129

文：JJ

編輯：朱建勳

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