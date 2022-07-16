專業鏡頭配1吋感光元件 呈現經典色調美學

【明報專訊】小米最近公布與德國光學專家Leica合作，共同研發精密的專業光學鏡頭，並於將推出的Xiaomi 12S Ultra的鏡頭系統中運用Leica最新的光學影像技術。

Snapdragon 8+ Gen 1核心新體驗

Ultra主鏡頭採用8P非球面鏡頭，不單可解決眩光、鬼影、色差等拍攝問題，鏡頭組更增設了防眩光鏡片鍍膜、鏡片邊緣抗反射油墨塗層及環烯烴聚合物材質，加上旋塗工藝的紅外線濾光片，拍攝影像更細膩清晰。系統上採用Leica原生雙畫質美學，透過AI呈現Leica的經典色調及美學，內置兩種Leica攝影風格，包括Authentic Look（捕捉Leica聞名的細節逼真及自然細膩的圖像，保留光影對比，為照片增添立體感）及Vibrant Look（小米與Leica合創的系統，輕鬆捕捉瞬間的情感）。

Xiaomi 12S Ultra配置1吋SONY IMX989感光元件，單個像素尺寸達到1.6μm，像素合併後達到3.2μm，有效增加吸光量，降低雜訊，即使在弱光環境下仍可捕捉成像清晰、細節逼真的圖像。另外，它亦是第一款支援Dolby Vision HDR影片錄製及播放功能的Android設備，帶來鮮豔的色彩、更銳利的對比度和更豐富的細節，令影片更栩栩如生。

性能上，新機搭載了以4nm工藝打造的Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1處理器。相比Snapdragon 8 Gen 1，核心面積縮小21%，CPU和GPU性能提升10%，能顯著降低待機的功耗，即使重度使用下發熱量和功耗也更低。另外Xiaomi 12S Ultra配備了全新散熱系統，仿照植物以葉子吸水的生物機制，3D冷卻泵系統巧妙設計了一系列通道，利用細管主動泵送冷卻液，與傳統VC散熱系統相比，品牌宣稱散熱效率提升100%。不過小米暫時未計劃在港推出，如想及早入手唯有向水貨商埋手。

售價（人民幣）：5999元（8GB+256GB）、6499元（12GB+256GB）、6999元（12GB+512GB）

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