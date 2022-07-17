社會實驗：有文青唔做 做農夫學徒 去梅窩耕田 耕上癮

【明報專訊】去農場做學徒，是怎樣一回事？3月至今，有班「文青」無論攝氏34度高溫，或是颳風下雨，都依時去到梅窩，戴上手套密密鋤。導師包括兩代種黃皮的果農、以大冬瓜聞名的菜農、善種食用花的休閒農場場主。學徒力氣稍遜，但架勢不輸導師。不同假日農夫或「放煙花」式活動，他們付出體力，同時認識到農場的強項與不足。在7、8月的農墟，他們將學以致用，回饋大嶼山的農人與水土。

背景

項目：「有種大嶼．學徒計劃」，參加者分成4組，分別在大嶼山隨農夫和職人學習農耕和藍染數月，之後構想「好老土農墟·大嶼之夏」

目的：探索和推廣大嶼山「地產地消」、循環經濟的可能

人物：土地教育基金、「好老土」、4組導師和學徒

農夫各有所需 最怕要一腳踢

主辦方「好老土」項目經理劉君宇（Virginia）說，做學徒要先經面試，每個導師的要求不一，例如教藍染的Max着重技巧，希望學徒文靜內斂，專注過程。農場學徒則普遍好動外向、喜歡認識社區，但導師的需要不盡相同。草園農場的強哥是「生產型農夫」，每年都種出碩大、產量多的冬瓜，惜農場環境「土炮」，欠缺配備和休息處，故想找到有建築或工程背景的學徒來搭建設施。與強哥相反，另一導師Winnie善種香草和食用花，早有辦導賞團和開班經驗，農場設備相對齊全。她反而想有人幫忙打點，乃至安排工作，「我一個人只懂得做做做，只喜歡栽種。如果有人告訴我這區、那區種什麼就好。我不喜歡安排、推廣、銷售，只叫我除草，除一天我都開心。」甚至曾有學生見她的培苗擺放多時、替她着急，指示她快手開兩行田，替她移種，「我都需要人提吓」。

這兩組的課堂氣氛截然不同，如這天強哥的學徒一到埗，就圍在火箭爐前燒柴、生火、煮湯，沒有一刻坐下。另一邊廂，Winnie的學徒像把會議室搬到農田去，圍坐電腦前商討農墟當天的流程、分工。Ｗinnie說：「佢地種嘢麻麻哋，但開會、推廣、安排好犀利，大開眼界。」另一果農Danny，是何氏果園第二代，園內近千棵黃皮樹種逾20年，每年收成期只有約2星期，單靠他一家人，以往只能採收三分之二。Virginia說：「他對黃皮好自豪，希望更多人知道他有改良的本地黃皮。也想學徒可定期回來幫忙、農忙時徵集更多義工。」導師種種期望，與現實的課堂是否一致？下面有來自3組的學徒，談談4個月來所學：

何氏果園學徒Echo 果樹任剪唔嬲

Echo是個愛看書、愛吃、不常運動的文藝青年，她記得面試時大家說得遠大，例如「想了解香港農業」，她直言報名是為了種一顆自己的菠蘿。園主Danny的菠蘿與黃皮一樣已培植20年之久，近年混種出香水蜜糖菠蘿，自然令她這個菠蘿迷流口水：「原來有人會用20年，鑽研一樣你覺得好普遍的水果。」住深水埗的Echo從未踏足梅窩，參加計劃後，她逢星期六就在清晨5時起牀，啟程到梅窩，迎接下午的課堂，「希望盡量拉長可以種菠蘿的周六，慢慢享受。」愛菠蘿的不只她，還有常來偷吃的松鼠，即使學徒悉心照料，今年只有約100顆收成。此外，學徒要修剪老黃皮樹，讓它們長出可結更多果實的新枝。Virginia解釋一般果園不會讓外人亂來，以免剪壞了經年照護的老樹，Danny卻讓學徒拿起鉸剪：「任剪唔嬲，他說剪壞沒關係，愈剪愈熟手。」果園自1970年代傳下來的技術，Danny都傾囊相授。「他不私藏地教人，令到學徒有很強的歸屬感，結果得到回報。」七一颳颱風前夕，他的學徒呼朋喚友趕到山上，用學到的採摘技巧，迅速搶救數百斤黃皮。Echo對梅窩的愛溢於言表，更希望搬進去：「明白在這生活好幸福，但未有太多機會讓住進去的人施展（所長）。不是只想簡單住進來，希望幫到個地方加乘。」

草原農場學徒Giselle 一定要親手開田

大家形容草園農場的強哥是「生產型」，學徒Giselle覺得，那是因為強哥重視產量，冬瓜每年可產出1000斤，每個重50斤以上，用雙手才能勉強抱住。他的青皮大冬瓜是本地自留種，雖心知學徒以後未必會自己種，但認為他們可從種冬瓜學到翻土、搭棚、剪蔓等全面知識。Giselle在第一堂學過理論，就馬上實戰開田。連日大雨後，他們要趕忙鬆土及掘坑疏水等救田。她見某些休閒農場有小型鏟土機輔助，強哥卻強調全人手耕種、由基本學起：「要與鋤頭建立感情，按不同目的如翻土或疏水，轉換鋤頭角度。日日練才掌握到感覺。」這導師看似一板一眼，實常為學徒着想，諸如教他們種向日葵，說是為給他們「喜悅感覺」。學徒提過想學不翻土耕作，或試用火箭爐煮冬瓜茶、冬瓜盅，在農墟款客，下一堂他便訂來馬冀肥料、排好大堆生火的柴枝。

Winnie The Farm學徒Chris 學習收集廚餘

Chris住在東涌，因想在大嶼山覓地耕種，來跟Winnie學習耕種的基本功。上課的日子橫跨一季，Winnie為這班新手農夫選了些由第一堂種起、完結時剛好收成的粗生作物，如番薯苗、青瓜、節瓜。她又教會學徒做廚餘堆肥，農場門口設置的收集箱，常有相熟街坊自行放下廚餘。Chris見廚餘多多益善，於是在居住的社區找到3、4戶相熟街坊，收集易存放的廚餘如咖啡渣、橙皮和雞蛋殼，每星期用買菜車帶去梅窩。「我好似個橋樑，街坊會說起碼知道廚餘去了什麼地方，不同平時整區收集般大規模，像跟自己沒大關係。」

學徒四六比例 愈「chur」愈開心

Virginia說，近年多了年輕人住進離島，但有時未必了解該地的農業或歷史，他們刻意安排學徒比例為四成大嶼山人、六成外區人。「讓市區的人參與，是想模糊城市與鄉郊的分界，如果他覺得這種生活方式好，不妨帶到自己的社區實踐。」像Chris自發做廚餘回收、Giselle之後想在天台農場種植，Echo更無論是修眉或行山，都不忘提起梅窩菠蘿、黃皮。「或者結識了這邊的朋友後，與離島就不再是周末旅行關係，想支持這邊的經濟。其實大嶼山並不封閉，也需要外來支持。」而居民與外區學徒的想法時有不同，曾有學徒表示希望幫助區內人，但在場兩個搬進梅窩數年的居民笑而不語，反應冷淡。Virginia事後了解，二人說平時甚少參加村內活動或聚餐，與原居民河水不犯井水，不明白為何要跟鄰家大叔互動，「認為區外人盲舂舂、一廂情願來幫街坊做事」。Virgnia告訴他們不一定要「溝街坊」，先打開心胸，可能認識到的是其他新島民。

一眾看似文青的學徒刻苦耐勞，愈「chur」愈開心，令她和導師們大跌眼鏡。尤其是遠在銀礦灣瀑布後窩田村的何氏果園，路程艱辛，她到訪一次後已躊躇刪減節數，慶幸最終大家都沒卻步，她本來不看好的朋友Echo，想不到成了最熱血的一個。計劃之初，她只跟學徒提及7、8月有農墟，期望少數人做義工擺檔，如今他們竟主動籌備了多個為農場度身訂做的節目。「有學徒說外面的活動是放煙花式、影張大合照就完，但我們有持續叫大家回來幫手，這次救黃皮，下次救其他。」而學徒又真的「chur」得起，她想過簡單辦一次親友團，學徒卻堅持要有3日公眾活動，才是真正連結社區。

農墟搞作 創意應對「產量多、銷售難」

他們構思的活動，不少在回應「產量多、銷售難」的問題。Danny每年有大量黃皮，但因運輸成本，最遠只能帶到梅窩涌口街擺檔。他的學徒以黃皮「甜過初戀，大過湯圓」作標語，在收成期辦即摘即食的黃皮團，讓每個參加者摘走2斤，一次過解決採收人手和銷售難題。以往果園較少開放，因有街坊不想受訪客滋擾，Echo說這次導賞團不多於10人，由他們帶領，可減少對居民的影響。

強哥的冬瓜同樣有滯銷問題，畢竟甚少人會到農場捧走冬瓜。他參與了社區菜包計劃，亦會把冬瓜切塊，用單車送到鄰近村落，但流量不夠快，很多時靠自己吃掉或丟棄，故學徒早為他想好賣瓜大計。然而早前大雨，影響冬瓜受粉，導致失收，他慨嘆：「農產跟不上宣傳，給他們感受到農夫靠天吃飯，唔係老奉有嘢食。」Giselle也說：「原來人為投入幾辛苦，大自然不給你條件，過了時機就過了，想再種已沒可能。」部分冬瓜要提早採收，學徒活用傳統農民智慧，改為醃冬瓜。

Winnie的學徒則為她製作介紹其務農經歷的小誌，吸引志同道合的人到訪甚或做義工。不僅Winnie，Chris曾助強哥製牛糞肥料、替Danny果園剪枝，說梅窩農夫多是獨力打理，由培苗到收成都需援手。盛夏野草雜生，強哥寫的徵義工信息教人莞爾：「近日雜草狂奔，野性太重，難以馴服。縱使你有萬般煩惱，在清除雜草時，只有你與大自然直接溝通，內心倍覺清靜，療癒自得。不收入場費，時間自定。」下季學徒計劃在9月招募，但其實不一定要等學徒，平日裏大可身體力行，支持這群可愛的農夫。

好老土農墟．大嶼之夏

日期：今日、7月31日及8月14日

地點：流動農墟，活動散佈在梅窩不同地方與農場舉辦

詳情：www.facebook.com/goodoldsoilhk

文˙ 梁雅婷

{ 圖 } 受訪者提供、梁雅婷

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 朱建勳

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