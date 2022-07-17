未來城市：把握學生減少 轉危為機 改善師生比 提高教學質素

【明報專訊】移民潮衝擊學界，加上香港生育率低、新冠疫情阻礙來港計劃等因素，中小學學生、教師均見流失趨勢，且預料趨勢來年會持續。在師生流失底下，年輕教師被迫提早接棒，甚至有入行兩年的中學教師當上科主任，學校亦時刻擔心面臨縮班殺校危機。香港未來的教育政策可以如何走下去？學校又可否趁機全面推行小班教學，減低教師工作量，提高教與學效能？

入行兩年當科主任 缺經驗靠自己摸索

陳老師是現職中學教師，任教中史科，她入行兩年，尚在修讀學位教師教育文憑（PGDE），她表示，嚴格來說她尚未有正式的專業資格，但已擔任校內科主任職位。據她觀察，現在學校聘請未有教師專業資格的畢業生、擔任正職教師的情况很常見，她亦有師弟入行一年，下年要擔任科主任。

缺乏老前輩指導，沒有人傳授經驗，陳老師要花更多時間慢慢摸索，例如改卷技巧，資深教師曾到考評局改卷，會教授年輕教師改卷的技巧、如何解讀評分準則，「考評局會教你如何改卷，提供明確的指引，但這些是機密，你改過你先知」，但年輕教師甚少獲考評局選中改卷。「有人提點你，有人告訴你一些你可能要自己經歷5年、10年才總結到啲技巧，一定好㗎。」例如前中史科主任曾跟她分享筆記，提點她筆記不要太長，因她們學校的學生能力較弱，學生水平大約只能背到多少字，「這些會是好好的參照，你沒有他不是不行，但你要時間摸索」。她說自己較幸運，與前輩有一年時間交接，但不少年輕教師可能一來就要擔大旗。

她在去年約5月獲告知將晉升為科主任，因為原本的中史科主任即將移民離港，她要負責更多行政工作，小至買多少文具、課本，大至組織參加中史活動、參加校外比賽、設計國民教育內容。同時她要兼顧教學工作，她是班主任，並任教兩級高中和中三的中史科，一星期要上24節課，如果以一日8節計算，每日要上5節，只剩下3節空堂。在最忙碌的考試前一個月，她早上4時起牀，晚上上PGDE課，再一直工作至深夜11時，「考試前開始多測驗、功課，要追課程，同時要出卷，我的學生能力比較弱，星期六日也要幫他們溫習功課」。

多人退校收生少 校方憂縮班殺校

陳老師稱，學校亦面對學生流失問題，今年有幾名學生因移民而退校，不少學生亦放風下個學年會離開，她預計人數比今年多，但學校本來已有收生不足危機。學校現時一級4班，每班最少25人，去年新生註冊時，學生人數徘徊在臨界點，差點不夠人開4班，「上年派完位好多人去其他學校叩門，他（學生）本來是派到我們學校，但過了兩日（新生註冊）也沒有出現」。學生流失帶來音樂椅效應，Band 1學生人數減少，Band 2、3學生就向上流動。她又稱，校長校內開會時亦常提出學生流失問題，提醒教師做好宣傳工作，吸引更多學生，隱約有對縮班、殺校的擔憂。

教育局最新統計反映，截至去年9月，一年內中小學流失約25,400名學生。本報根據局方公布的2021/22學年《學生人數統計報告書》數字推算，小學及中學學生流失率分別擴大至2.99%及4.32%，小學去年流失10,749人，中學流失14,627人，流失率最高為中六級，其次為中五，隨後為小六。教師流失方面，教育局早前曾書面答覆立法會議員鄧飛提問教師離職情况，數據顯示2021/22學年，直資或公營學校的教師流失率（臨時數字）分別達8.4%及7.5%，流失人數（臨時）為4050，比上學年2380人增七成。早前有媒體統整老師招聘告示，發現英文科離職情况最嚴重，其他主科（中、數）及理科亦是重災區，更有Band 1學校一個月內刊登22個教師招聘告示。

香港生育率低，學童人口下降是結構性問題，當師生繼續流失，政府和教育界能否趁機檢視教育政策，改善師生比和教學質素，吸引學生和教師留下？

檢視教育政策建議

1. 教學環境不明朗 學者促釐清政治紅線

資深教師離職，新教師考慮入行與否的其中一個因素，是教學環境不明朗和不安全。香港中學校長會2021年曾做「學生退學及教師離職問卷調查」，答問卷的校長表示「社會情况」、「社會對教育專業的不尊重，不信任」、「疫情」、「教育政策改變」等學校不能掌控的因素，是教師離職的重要原因。香港教育大學政策與領導學系講師潘宇軒博士說：「早前教育局公布過一些統計，處理了幾多老師專業失德個案，有幾多個DQ咗，我跟學生交談時，他們擔心的是這類，令他們不想入行，會不會不單止失去工作，還有其他麻煩呢？」他的學生中，有BAFS（企業、會計與財務概論）師訓學生考慮從商而棄教書，VA（視覺藝術）師訓學生寧願任教私人畫室，中文師訓學生考慮放棄中文本科，改讀英文科目，以助到外國工作。他擔心這樣下去，教育界難以吸納人才，或教師就算入行，也傾向少做少錯，犧牲教學質素，不會嘗試創新、有創意的教學方式培育下一代。

他建議教育政策釐清政治紅線，什麼可以說，什麼不可以說，「譬如有些圖書館的老師，或學校都會要求，政府可不可以講清楚什麼書不OK，我就不放，但如果不講清楚，就所有書都不知道應不應該放，但教育目標又要學校推廣閱讀，那這一步我還做不做到呢，老師會覺得好矛盾，做不到自己的本分」。中學校長會在4月給2022年行政長官候選人的信「香港教育——今天的局限、明天的發展」也提到，政府應致力確保及尊重學校的校本管理和教育工作者的專業自主，當教育界被無理抹黑和攻擊時，政府應適時發聲，保護和尊重人才，免受干擾。而現時有關教師專業失德的投訴，只由教育局裁決，教育界前線缺乏參與，教育界建議設立一個自治的專業機構，讓業界真正自主自律。

2. 不縮班不解僱 全面推小班教學

學生人數下降，有聲音提議不如趁機小班教學，減少每班人數。現時全港591間小學中，共358間小學推行小班教學，約佔六成，在開班人數準則方面，中學取錄最少26人便可開辦兩班中一；小學取錄最少24人便可開辦兩班小一。新界校長會副主席、鳳溪第一小學校長朱偉林就提倡小學應全面推動小班教學，同時降低師生比。以往縮班，學校要按比例減少教師數量，但朱偉林認為現時應讓學校保留原有編制，保持教師數量不變，甚至容許增加教師，避免合約教師擔心縮班、殺校會被解僱，有助學生得到更好的照顧，「學生人口問題不是學校問題，學校是非戰之罪，老師其實做得好，所以就透過這些方法令學生學額彈性調整，確保學校穩健性，學校穩定，老師才可以專心做學與教栽培學生」。

潘宇軒曾在中學任教12年，他說大多面臨殺校危機的是成績較差的學校，「這些學校其實已經發展了好多很好的方法特別照顧SEN（特殊教育需要）學生，或非華語學生工作做得好，或用活動教學用得好好」。如果這些邊緣學校被淘汰，對學生、家長和教師都十分可惜，「殺校其實會拆散了這間學校的團隊，這些人就算找第二間學校教，其實他們原有學校的優點就消失了」。

「短命小學」示範創意教學

學校擔心殺校，不止因憂慮飯碗不保，更擔心學校理念無法持續，若學校長期籠罩在殺校陰霾下，很難訂立長遠、有創意的教育方針。相反，如果學校不用擔心縮班殺校，不用考慮如何催谷成績吸引家長，反而更願意嘗試有創意的教學方法。潘宇軒舉「短命小學」為例，為了紓緩個別地區暫時性的學額不足，教育局推出只營運9個學年的「短命小學」，其中基督教宣道會宣基小學（坪石）和新界婦孺福利會基督教銘恩小學就走happy school路線，如宣基小學的成績表沒有分數和名次，分「學生版」和「家長版」，「學生版」以貼紙代替分數，「家長版」則以文字描述學生各科表現；銘恩小學提倡「下午不上課」，改閱讀繪本和分組活動學習與人相處及合作，更有家長因為其愉快學習方針，選擇這些短命小學為第一志願。

潘宇軒說，這證明香港也可以有創新的教學思維，並看到鬆綁教育政策後帶來的可能，為教育界帶來鼓舞，「他們的想法是，橫掂都係短命㗎喇，橫掂都係9年之後我就無得做，反而他們就有個空間去試一些新事物」。因為有時限，短命小學花更多心思在這幾年內讓學生學得最好，也不需要擔心若然不跟遊戲規則催谷成績、不訓練學生考試技巧，會沒有家長報讀而招致殺校。但如果不解除縮班、殺校的威脅，讓教師對教學環境感到安心，主流很難跟從，「其他學校有能力學，不過學完之後，會不會開心幾年自己就可能由長命變成短命」。

3. 趁機減輕教師工作量

香港教育大學社會學講座教授趙永佳表示，比起小班教學，更應該減低教師工作量，減少課時和行政工作，「老師覺得辛苦的都是行政工作，那些如何解決呢？現在沒有人講這些，現在好多老師burn out地工作，他們提早退休、移民未必完全是政治因素、為了小朋友，可能是因為工作量問題」。2011年香港教育學院（今香港教育大學）的《中小學教師工作量調查報告》發現，中小學教師平均每上課日工作9.8小時，周六、日則需要工作9至10小時。以每周計算，教師需要工作約58小時。趙永佳稱，他認識一些教師忙到飯也沒有時間吃，或只做代課教師，因為代課教師不用處理行政工作，「現在學生減少、班減少，未必要減老師㗎嘛，老師可不可以教少些時數，他才可以去做其他事，保持身心健康」。

朱偉林亦有同感，而且現時學校教師工作量比2011年也增加了不少，「我當年入行到現在，工作量不知道翻了多少倍，因為現在好多事情都是透過學校去進行，例如關愛基金的經濟支援、飯錢，派電子器材，全部這些都是透過學校做，派防疫資源都是學校」。學校要承擔更多社福工作，但人手沒有相應增加。當教育局希望在中小學推行全人發展、品德教育時，更應該增加學校人手，讓教師有更多空間與學生交流、設計教材。

4. 校長倡開拓灣區生源 促進融合

朱偉林亦建議香港應開拓學生生源，與大灣區融合。其學校位於北區，過去十多年都有收跨境學童，以往跨境學童多是單非、雙非，或父母為港人但於內地居住的港人子弟，他建議收生擴展至整個大灣區的內地學生，「大學都會收內地生，不會用了香港的學額，大學都會有，為什麼中學、小學不行？」讓大灣區學生能夠來港接受港式教育，有助促進兩地互融互通、大灣區融合，本地學生亦能夠與大灣區建立網絡，「文錦渡、羅湖、福田過來香港都是一個小時之內，如果費用按番政府比例，或者全資都好，付學費就可以來香港學習，香港又不用擔心不夠小朋友，而且提早讓兩地同學互融互通」。他相信香港學校對內地家長有吸引力，香港可以先設立試點學校，讓內地政府對課程放心，香港學校同樣教授國家觀念和中國文化，「正如內地的港人子弟學校，都要付學費萬多元一個月，我相信一批有經濟能力的家長會願意過來香港」。趙永佳同意香港學校收內地學生有助兩地融合，但關注學費水平應如何釐定，如果不收學費或收費低於成本，就會牽涉公帑和公共資源運用的問題。

雖然面對師生流失危機，但朱偉林相信能夠轉危為機，「把握學生人數少了，從而降低師生比，有更多空間讓學校調配更多人手，或者晉升新進老師，有更多新思維發展」。年輕教師能夠向上流動，學生也能夠向上流動，有更大機會升讀大學。

【師生流失篇】

文˙ 朱琳琳

{ 圖 } 資料圖片

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 林曉慧

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