「聚星樓」蒸籠越洋參展 蒸汽鐘大顯竹藝

聚星樓蒸籠——聚星樓外形呈六角形，結構重複，3層高的塔有如向上疊加的蒸籠一樣，正適合以蒸籠方式呈現。其內裏結構亦與蒸籠一樣，Inkgo說真的可以蒸。（受訪者提供）

竹製蒸汽鐘——Inkgo以竹製成的溫哥華蒸汽鐘，可讓人見到蒸煮的過程，呼應蒸籠的特點。（受訪者提供）

【明報專訊】年輕竹工藝師以竹編織出食器，將竹藝帶入當代生活，另一邊廂有藝術家將香港竹蒸籠技藝發揚光大，以蒸籠化作藝術創作，在外地展示香港工藝，保育竹工藝。

在距離香港1萬多公里的溫哥華，有港人在當地偶遇天水圍地標「聚星樓」，拍照後興奮地在社交平台屯元天居民組成的群組發布，何解聚星樓會漂洋過海出現在地球另一邊呢？原來那是藝術家林嘉裕（Inkgo）在溫哥華舉行的香港非物質文化遺產展覽的參展作品。

竹蒸籠技藝屬香港非物質文化遺產，現時仍懂得製作蒸籠的師傅已愈來愈少。自小就對傳統技藝感興趣的Inkgo，2年前向年逾90歲的本地竹蒸籠師傅呂明拜師學藝，習得竹蒸籠的技法後，結合當代創意投入創作，望能將這門工藝傳承。早前她獲邀參與「超越界限：尋找香港故事」當代非遺展覽，在溫哥華展出2件蒸籠藝術作品。「獲邀到加拿大交流，覺得自己正代表香港某一個工藝，帶什麼過去好呢？當時就決定好帶2件作品，1件代表香港，1件代表加拿大。」

拜師做「籠」的傳人 古塔真能蒸

她選擇位於天水圍、本港現存唯一的古塔「聚星樓」代表香港的作品。香港地標如此多，為何偏要選古塔？「我不是在做建築模型，結構上能否反映蒸籠特點才是我最大的考慮。」呈六角形的聚星樓結構重複，3層高的塔有如向上疊加的蒸籠一樣，正適合以蒸籠方式呈現。探看內裏，真的是一個普通蒸籠結構，「這個聚星樓蒸籠真的可以蒸」！Inkgo稱最終成品沒有加入任何膠水定形，全靠竹的編織技法穩固結構，使其不會散開，「作為一個工藝師或藝術家，它既然稱作蒸籠，我覺得它就要擔起蒸籠的責任，如果不能蒸，我覺得是我的技巧未到，或是結構不夠紮實，又或設計時沒有考慮到實用度」，所以即使未必會將作品蒸煮，她仍會當成一般蒸籠製作，「這是我作為蒸籠傳承人的擔當」。加拿大的代表呢？她選取溫哥華的蒸汽鐘，它是世界上第一座以蒸氣發電的鐘，中間部分讓人見到時鐘結構為一大特色，「蒸與蒸籠關係密切，在這件作品都可以見到蒸的過程，與看時鐘運行過程一樣，有異曲同工之妙」。

沒想過外表平平無奇、用作蒸點心的蒸籠，能化身成如此精細的建築雕塑，「蒸籠的可塑度很大，至今我仍未能完全發揮。很多地方都很珍惜自己的工藝，大家一起研究，令蒸籠也能走得更遠」。Inkgo預告之後會與呂師傅一同創作，兩師徒的蒸籠作品還可怎樣「玩」呢？拭目以待！