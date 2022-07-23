引導靜觀呼吸 推薦按摩程式 智能按摩椅度身減壓

【明報專訊】香港生活節奏急促，工作繁重，人們常被壓力壓得喘不過氣來。以往不少人會選擇旅行、與朋友品嘗美食等方式減壓，但隨着近年疫情影響，很多減壓活動都得暫停，累積的壓力亦愈來愈大。因此近年有不少針對壓力的產品面世，例如聲稱有監測壓力功能的智能手環、助眠器等。最近有按摩椅品牌亦將減壓功能放入新產品，配合電子科技、科學管理，進一步在物理及心理上紓緩用家壓力。

要紓緩壓力，按摩是不少人愛用的方法。最近OSIM推出的uLove3減壓養身椅，與以往推出的按摩椅最大分別，在於它與美國科技晶片公司NeuroSky及史丹福大學心胸外科教授Thomas Burdon合作，在手枕位置加入生物傳感器，聲稱能量度用家的壓力水平，從而提供合適的個人減壓配方。生物傳感器依據手掌弧度而設計，廠方宣稱透過心電圖（ECG）技術，能在1分鐘內監測心率、呼吸率和心率變異性（HEV），再通過人工智能、生物識別演算及3000次臨牀數據來量度壓力，並依照當刻的壓力指數推薦適合的按摩程式。

長幼專用按摩程式 照顧全家

按摩能放鬆繃緊的肌肉，但如何令繃緊的心靈放鬆呢？uLove3就運用到近年在心理學界常用的靜觀（mindfuless）方式，來為用家的心靈減壓。用家可透過OSIM Well-Being App的引導式呼吸練習，利用音軌引導來減壓和放鬆身心，從而減低焦慮，幫助入睡。而為了令用家更加容易進入夢鄉，減壓養身椅設有溫熱技術，讓用家背部和小腿感到溫暖，除了提供更舒適的睡眠環境外，也能促進血液循環和紓緩肌肉的痠痛感。為了顧及不同年齡層的用家需要，機內設有多種針對的按摩程式，包括為成年人而設的精選體驗，為長者而設的養身保健和運動保健程式，以及適合青少年的學習紓壓和電動紓壓程式，一家大細都能享用。

除了全新的減壓功能之外，椅內亦保留了不少過往的賣點技術。其中模擬按摩師手法的「V手Plus」功能在今次升級，採用720度按摩球設計，能更順暢地沿着身體的曲線滾動，做出抓揑和柔揑動作；至於「4手Plus」按摩功能，則以4組按摩滾輪同時按摩上下半身，配合全身氣壓與揉揑協調技術，提供舒適的按摩。為了配合不同身形用家的小腿粗幼，也加入了腳部寬度調整技術，而反射揉揑按摩可提供小腿揉揑和腳底反射揉揑；加上椅身設有3D環迴音響，無論在按摩時或是助眠時，都能選擇合適的音樂提升環境氣氛。

流線形設計 融入跑車靈感

作為按摩椅，按摩功能固然重要，外形設計也不能忽視，畢竟機體大，在家居中十分顯眼。今次uLove3由意大利的Pininfarina操刀，亦即法拉利車廠的御用設計公司，將跑車靈感融入按摩椅，側面採用luna月亮流線形設計，配合光影線條提升視覺效果，而座椅上印有跑車的壓紋，實體按鍵亦參照跑車觸控板的設計，椅身備有啡、紅、黑3色選擇。此外，用家可隨時調高甚至拆下頭枕，更附送多一個小頭枕，調節理想的肩頸按摩力度。值得一提的是，當用家調整至躺臥模式時，減壓養身椅用上傳統跑車座椅設計，只會向前延伸而不會向後伸展，因此擺放按摩椅時毋須額外在椅後預留位置，擺位更靈活。●

售價：$38,388（原價: $48,888）

網址：www.osim.com.hk

文：吳一鳴

美術：謝偉豪

編輯：朱建勳

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