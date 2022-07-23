其他選擇：4D仿人手穴位按壓 一叫開工

【明報專訊】Ogawa早前推出的MasterMind按摩椅，亦加入不少新科技。椅內採用M.5代微處理器驅動，能通過比以往更寬闊按摩區域的智能Vario Motion 4D按摩滾輪，針對不同身體輪廓提供針對的按摩壓力及速度；同時將古老的按摩方法與科技結合，具有智能穴位檢測功能，在背部按摩時可針對36個穴位按壓，令緊繃的肌肉得到紓緩。另外，此機亦是廠方第一部使用無刷電機的按摩機，除了具有體積較小、速度快的優點外，更可產生更大的功率。

「AI醫生」分析情緒壓力

MasterMind按摩椅亦有針對用家壓力的功能。機內設有「AI醫生」，聲稱可透過各種技術來分析用家的壓力水平、情緒狀態、血氧水平等，並根據這些數據提供更合適的按摩模式。此外，椅內設有60個空氣壓縮室，能透過氣囊充氣時產生的壓力和旋轉為用家的脊柱微調，實現拉伸和脊柱對齊，並提供可獨立調節5級按壓力度，用家可自行選擇。為了更加方便用家使用，機內亦支援Alexa及Google聲控功能，用家可透過聲控按摩掎的部分功能，不用人手按鍵，操作更加方便。●

售價：$46,800（原價: $59,800）

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