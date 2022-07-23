e新品：日系真無線耳機 生物纖維振膜重現細節

【明報專訊】有玩開音響的用家，對於Technics這個日本品牌或者不會陌生，雖然在2002年後這個品牌在市場上曾消失了一段時間，但近年卻積極推出新產品，最近便推出兩款真無線耳機EAH-AZ60及EAH-AZ40。

其中EAH-AZ60內置8毫米直徑的生物纖維振膜動圈單元，這種材料具有堅固又柔韌的特性，能重現更多音色上的細節。而在驅動單元背後設置「聲學腔體」，能控制單元運作時所產生的氣流及壓力，增強低音力量並提升中頻聲音；配合新開發的調音器，調節驅動單元前方空間，令輸出的音質更加廣闊。另一款EAH-AZ40則設有6毫米PEEK振膜驅動單元，並以更小巧的設計作為賣點。

「雙混合」數碼降噪

除了單元特別之外，EAH-AZ60亦設有「雙混合」數碼降噪技術，透過前饋和反饋技術結合模擬和數碼處理，有效抵消外界和耳機內的噪音。而兩款耳機均設有JustMyVoice智能語音技術，利用兩個MEMS收音咪，配合波束成形技術，捕捉用家的聲音並降低周圍噪音；同時額外添加一個聲音偵測收音咪來主動檢測用家的聲音，過濾不必要的噪音並在通話中傳遞更清晰的對話。

兩款耳機亦具備自然環境模式及專注模式，前者可全面捕捉周圍所有環境聲音，最適合在跑街時使用；後者則可降低外部噪音，適合需聆聽機場、車站廣播等環境使用。EAH-AZ60及EAH-AZ40的耳機分別可提供7及7.5小時的連續使用時間，連同充電盒則可分別使用24及25小時，兩者耳機均具有IPX4防水功能。●

售價：$1880（EAH-AZ60）、$1080（EAH-AZ40）

查詢：2313 0666