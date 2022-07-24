身處倫敦的作者和在英友人各出奇招應對熱浪，如住頂樓的朋友在窗上貼錫紙隔熱。（作者提供）

【明報專訊】熱浪殺人，在歐洲造成逾千人死亡，港英兩地更牽扯出一場「冷氣文明」之辯。彼邦熱浪減退，香港便逢大暑，更是天文台錄得百年來最高溫度的大暑。天口熱容易心火盛，更難言冷靜，想起名著經典《異鄉人》裏那個受審判的男人，在沙灘開槍那個電光石火之間，熱焰焱燚頭昏腦脹眼矇又花，迷迷糊糊便殺了人；是以，在酷暑之下保持心靜，特別難，也特別重要。

如果那位為要流長頭髮興訟的男生沒有選在大熱天放飛自我，會不會得到更多的支持？男生必須短髮，除了防止汗臭，還有什麼其他社會賦予的理由？原來在其他國家，各適其適的「髮禁」也是法律戰的原由。作家紅眼出新書，今期他的訪問講述了他在寫作路上一些新的追尋和嘗試，他的一頭長髮沒有要刺激誰，也不知他是否說笑，他說因為疫情期間無法剪髮而蓄了長髮，可能因而發現了新的更討喜的自己？

王天仁交來一篇志記鎅木廠很可能是終章的新一章，他說要好頭好尾。達人版推介在香港亂走隨機發掘學散步，讀者可先看書待天氣稍涼再行動。真的熱到不想動的話，泡一杯清涼的檸檬薄荷茶，找個陰涼的角落慢慢歎報消磨，由我們帶你坐定定行「版上博物館」，眼定定吃冰淇淋。

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編者話˙黎佩芬

編輯•王翠麗

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