未來城市：滑水划艇 安全訓練未夠 倡強制穿助浮衣 駕滑水快艇應考路試

【明報專訊】迎來艷陽盛夏，沙灘上又人頭湧湧，西貢碼頭站滿等着出海潛水、滑水、玩獨木舟的遊客。水上活動是夏日消暑良方，但同時水上意外頻生，單是這半個月，已經發生了兩宗水上活動事故，分別有直立板使用者和滑水快艇船長斃命。現時不諳泳術、沒有學過直立板和獨木舟的新手，也可以租用，教授滑水的教練也沒規定修讀認可課程，未必熟悉水上安全知識。水上活動監管不足為人詬病多年，業界可以如何避免意外，加強水上活動安全？

5年56意外 涉滑水反艇等

海事處回覆本報查詢指，過去5年，共收到56宗涉及水上活動的意外，去年佔14宗，主要涉及滑水活動、乘客於船上滑倒、跌倒及獨木舟傾翻等。滑水、獨木舟和直立板皆是近年流行的水上活動，不同體育總會和水上運動機構也開辦相關訓練班，教授參加者基礎水上活動知識、如何運用器材、要注意的安全事項。如果玩家未上過訓練班就貿然出海，或教練缺乏認可資格和正確知識，就更容易遇上危險。

滑水：教練缺訓練 玩家易出事

上周日（17日）發生的意外與滑水有關，一名快艇船長墮海身亡，船上載有3名玩滑水的女乘客，警方調查相信其中一名女乘客玩滑水期間墮海，船長跳海救人，遭船尾機車葉擊中重傷不治。香港滑水總會主席周志仁不評論事件起因，他稱滑水總會的尾波運動教練班課程有教授滑水教練如何確保滑水的水上安全，以及學生墮海的應對方法。「一個滑水活動要有一隻拖船，即是滑水快艇，一個駕駛員，一個瞭望員，幫忙留意船後方，這是海事處規定。」周志仁說滑水者一定要穿著助浮衣，雷暴警告不建議下水，滑水的範圍亦要按海事處規定，不得在維多利亞港和限速區進行，要遵守《國際海上避碰規則》等。

滑水新手經常會跌落水，尾波運動教練班課程內容提及，如果滑水者跌落水，瞭望員要馬上通知船長停船關引擎，再把繩拋給滑水者，等滑水者捉緊繩，紮穩馬步，做手勢或給予指示表示準備好就再開船；如果滑水者與船的距離較遠，船長就開船靠近，但要與滑水者保持一定距離，再停船拋繩。當滑水者要上船，船長亦要以最慢速度靠近再停船，「如果停船位置距離滑水者三幾米，都不值得靠得太近，將尾板黐埋去，讓他游兩步就最安全」。周志仁說這個步驟容易出問題，如果沒有停船，螺旋槳還在轉動，加上船速不夠慢，而靠得太近滑水者的話，他就會被捲入船底，遭車葉撞到。

香港滑水總會網站列明通過考核的認可教練名單，總會轄下課程會由認可教練教授，但坊間並不是每個滑水教練或船長都有上過香港滑水總會的教練課程，教練教滑水也不需要牌照，變相任何人都可以教滑水，滑水教練質素參差不齊，或增滑水意外風險。周志仁說：「因為他（滑水教練）沒有受過訓練，用他的方法處理，開船、拖着滑水者滑行，或者危險海域都去嘗試，意外就少不免。」

建議：滑水難要求領牌 船牌門檻應調高

那麼應否強制滑水教練一定要考取認可資格，才可以教授滑水？周志仁說有保留，不需要立法規管，主要靠業界自律，而且海上滑水的人多，範圍又大，海事處或水警執法都有難度。但周志仁建議調高考船牌的門檻，令駕駛滑水快艇的人有足夠駕駛經驗。海事法例規定，駕駛快艇、水上電單車及不超過15米的遊艇，最少須持有遊樂船隻二級操作人證明書（二級遊樂船牌），二級遊樂船牌的考核內容包括海圖作業、定位、緊急事故應變、啟航與止航的安全檢查和輪機知識等，只需要考筆試，答對六成以上題目便及格，換言之考生不需要實際操作船隻就能取得船牌。「考試完全沒有technical（技術）的要求，於是出意外可能真的是因為手勢唔好，揸船的手藝出了問題。」周志仁舉例，他見過不少新手船長不懂扭軚、面對危機不能當機立斷，意外也通常是船長決斷出錯造成，「真的要通過路試，像汽車一樣，你只通過筆試，不考路試，駕駛員就參差不齊」。周志仁曾看過澳門考船牌過程，考生要向考官示範揸船、泊船。在澳門，如要取得遊艇船牌，要在海事及水務局的航海學校完成有關課程，課程包含理論與操船實習，及格後再申請牌照。

至於獨木舟和直立板不是機動船隻，不用考船牌，也不牽涉引擎，好像比較安全，但「欺山莫欺水」，如果知識、準備不足，仍有可能遇上危險。

直立板+獨木舟：發錯力常見 易低估風浪

香港衝浪及直立板總會有開辦初級和中級直立板課程，主席吳宇豐說課程會教授學生如何發力、如何使用直立板及安全意識等，「有些人自學，看YouTube或者跟朋友，我朋友玩我就玩，好多常見錯誤例如是支槳調轉揸，或者調轉板的前後，發錯力」。新手容易犯的錯誤，還包括高估自己的能力，例如看到社交媒體上，朋友用直立板去了很漂亮的外島和海蝕洞，就盲目跟從路線，沒有考慮自己能否應付該海域的風浪、水流，「例如西貢有好多海蝕洞，通常有海蝕洞就是因為那裏大風大浪，所以風浪『撞』了個洞出來，因為影相打卡靚，因為我朋友去過，影相好靚就去，但我的朋友得不代表我得㗎嘛」。

個人能力之外，天氣對划直立板也有大影響，事前了解目的地的天氣狀况十分重要，「就算是同一個地方，無論外海、內海都好，當日不同風向、水流，會影響海面浪大浪細和風力」。而外海的風浪較大，吳宇豐建議新手不要去太遠，逗留在離岸100至200米的範圍內，特別是夏天，經常突然有陣風、雷暴，天氣變幻莫測，「就算有什麼事，你識游水，你攬住塊板游返岸，也可以好容易避開bad weather（惡劣天氣）」。

直立板常見意外除了因為天氣轉壞，若使用者安全意識不足，不小心失平衡墮海也會受傷，課程會教學生回到岸邊時，要跪在板上，有助保持平衡和留意水深水淺，「淺水的時候，你由高位跌落水就會撞到海牀，或者撞到石頭，就有可能撞暈、撞傷」。最近流行方便攜帶的充氣式直立板，但這種直立板要特別注意有沒有充夠氣或漏氣情况，而且較適宜在離岸較近的海域使用，「當遇到例如蠔殼、礁石，會刺穿直立板，就會漏氣，漏氣就無浮力，如果你去到海中心，直立板慢慢下沉，就是比較大的危險」。

注意蠔殼礁石 墮海可撞傷

獨木舟也有類似情况，香港獨木舟總會義務司庫王志和表示，划獨木舟常見意外包括被蠔殼和礁石割傷、跌落水撞到或因天氣變化而偏離原定路線等。獨木舟課程分初級、中級和高級，在香港獨木舟總會、轄下屬會及康文署轄下水上活動中心，租用獨木舟須出示獨木舟初級證書。王志和說初級只是最基礎的技巧，「如果你要出海玩，我覺得至少要完成到中級課程，中級課程會學如何使用個人划舟器材，地圖、指南針運用，認識風、潮汐、水流對獨木舟影響，和你如何應付」。例如在出發前，獨木舟使用者應該按水流、潮汐設計路線，預留緊急逃走路線和最近上岸點，告知親友目的地和預計何時上岸，準備足夠後備水、急救衣物，航行時亦要避開主要航道，避免經過大型船隻附近，因為大型船隻附近會比較大浪，容易反艇。「遇到橫風橫浪的情况，你應該點樣爬，令到你慳力之餘，也能夠前進呢？如果你有知識加上課堂實踐，就會比較安全少少。」

建議：不懂游泳不應玩 強制設救生設備

然而，現時在非康文署、香港衝浪及直立板總會、香港獨木舟總會場地，租用直立板和獨木舟都不用先上堂，甚至不用懂得游泳，吳宇豐說業界不應鼓勵這種不良風氣，「現在有人宣傳，你不懂得都可以玩，因為有助浮衣，但其實就算穿了助浮衣，你暈了的話都會導致你死亡，因為助浮衣只是幫助你有浮力，但你暈了的話頭還是會浸落水，救生衣才會托住頭，但肯定不懂得游泳是不應該參與任何水上活動」。

康文署會不時檢查中心活動器材，參與水上活動訓練課程的市民須能在穿著衣服下游泳最少50米，活動時亦要正確穿著助浮衣。至於會否有證書才租、檢查水上用品有沒有損壞、提醒新手外海今天大風浪不適宜去，只視乎水上用品店的良心。既然如此，是否需要強制所有水上用品店都要領牌照，遵守跟康文署水上活動中心一樣的守則？

吳宇豐和王志和都說立例規管會比較困難，外國同樣靠水上用品店自律。王志和說：「早在2010年時，立法會都有好多議題說過水上運動的監管，不只是獨木舟，包括其他水上運動的監管，但要立法規管都好有爭議性，會阻礙體育發展。」香港獨木舟總會在今年推出認可場地/單位計劃，如果有場地或單位申請，總會會派員視察場所的設備、規模、安全程度，符合要求就能成為其認可場地，可以教授其認可的獨木舟證書課程，「我們只能透過這些程序，希望讓市民知道多點資訊，去一些安全地方，希望保障到他們，而且讓外界看這個運動正面些，不是無監管亂晒龍」。

但王志和也建議，至少可以強制水上運動如獨木舟、直立板，船上必須有足夠數量的助浮衣或救生衣，「就好像船隻一樣，也強制要有救生設備，萬一有什麼事發生，都可以用」。更安全的話就是在水上活動時，使用者必須穿著助浮衣。他也建議在惡劣天氣下，應強制禁止市民水上活動，過去曾發生多宗意外，是源於熱帶氣旋警告、雷暴警告下，仍有市民下海玩水上活動，王志和批評這是不負責任，也危害拯救人員的生命。香港獨木舟總會指引規定，三號強風信號要停止水上活動，已出海的就盡快上岸，一號戒備信號亦不建議，「最好就不要玩，保住條命幾時都有得玩啦」。

【水上活動監管篇】

文˙ 朱琳琳

{ 圖 } 資料圖片

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 林曉慧

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