抓住害蟲弱點 快狠準滅蟲

【明報專訊】夏季濕熱又多雨，助長害蟲橫行——蟑螂（曱甴）、蚊、蠅、虱，攻入家中不同角落，不但擾人更會傳播病菌，人人得而誅之！無論要驅蚊、防曱甴入屋，出手都必須快、狠、準！選對「武器」是成功關鍵，否則滅蟲不成，反致害蟲亂竄，後患無窮！今期〈生活自企画〉請來滅蟲專家，傳授滅蟲基本法——第一步先認清你的敵人。

1. 號通緝犯：蚊子

生態

‧香港現存72蚊種：包括13種伊蚊、11種按蚊、29種庫蚊及19個其他品種

‧交配後的雌、雄蚊各有不同生態，以按蚊為例，雄蚊大多停留在孵化地附近100米，以吸食植物汁液為主；雌蚊為尋找合適產卵地，並且吸血以取得足夠蛋白質，一般會遠離孵化地

‧大部分品種於25至30℃最為活躍，15℃以下停止活動

‧壽命受相對濕度、氣溫及捕獵者數目影響，雄蚊壽命約1周；雌蚊可長達3至4周

香港常見品種

白紋伊蚊

特性：蚊卵抗旱力高；會以卵的形態過冬

滋生地：較細小積水器皿，如儲水容器、棄置車輪、樹洞等

習性：喜愛吸食哺乳類動物的血液，包括人類；覓食時間集中在日間及黃昏

三帶喙庫蚊

特性：飛行力強，每次可飛行長達2000米

滋生地：靜止或緩慢水流旁的田野、水池等

習性：愛叮咬牛、豬等動物，亦吸人血；黃昏開始群飛，日落後1小時為覓食活躍期

2. 號通緝犯：蠅

生態

‧濕度高、較高溫環境有利其孵化；相對濕度低於90%，氣溫低於8℃或高於42℃時，較難孵化

‧以家蠅為例，取食人與動物的排泄物、人類食物等，過程中排糞，污染人類食物，引致腸道疾病傳播

香港常見品種

家蠅

特性：有趨光性，受光線吸引；會被食物氣味吸引而遷飛

滋生地：高濕度、較高溫環境

習性：白天活動，晚間靜止；於20℃以上較活躍；30至45℃會停留陰涼地方靜止活動；45℃以上可致死亡；在較溫暖夜間，常棲息於樹枝、電線、欄杆等地方；氣溫較低時則會棲息於較暖和的室內天花板、窗框等

毛蠓

特性：有趨光性

滋生地：去水及污水渠、大量有機物積聚之處

習性：常出現於家居潮濕位置，如浴室等

3. 號通緝犯：蟑螂

生態

‧多在晚間出沒，於廢物中覓食，特別喜歡含澱粉質、糖、油脂食物及肉類製品

‧排泄物及蛻下外殼含多種致敏物，有可能引起出疹等敏感反應

香港常見品種

美洲蜚蠊

身長：40至50毫米

壽命：14至15個月

藏匿處：溫暖且潮濕處，如污水渠口、溝渠等

澳洲蜚蠊

身長：約25毫米

壽命：4至6個月

藏匿處：較乾爽地方，如廚櫃

德國蜚蠊

身長：約12毫米

壽命：3至7個月

藏匿處：居所較乾爽地方，如廚房、廚櫃等

4. 號通緝犯：牀虱

生態

‧又稱臭蟲或木虱，有臭腺

‧常出沒於市區，多吸食溫血動物血液

‧虱咬可引致皮膚敏感，嚴重可出現水疱，甚至全身長風疹

香港常見品種

熱帶臭蟲

特性：

‧耐飢力強，無進食下仍可生存約150至160天

‧對低溫敏感，0℃以下各蟲態均於2周內死亡

滋生地：廣東等南部地區較普遍

習性：日間隱藏於牆壁、木板、蓆等縫隙；夜間出沒吸血

話你知：傳登革熱日本腦炎最攞命

夏天藏匿於家居的「不速之客」中，最令人擔心是帶有病原體的昆蟲，具傳播疾病風險。感染及傳染病科專科醫生林緯遜指出，蚊是常見傳播疾病的媒介，白紋伊蚊和三帶喙庫蚊分別是登革熱及日本腦炎的本地常見病媒。「染上登革熱可出現發燒、頭痛、出疹、關節痛等病徵」，輕症患者一般自行痊癒，「如第二次染上，患重症登革熱（又稱登革出血熱）風險增加，可引致身體內出血、肺水腫，甚至休克、死亡等」。

日本腦炎輕症患者大多沒有病徵，重症則可引發腦炎或其他併發症，死亡率高達20%至30%。

蟑螂、蠅等雖然不帶病原體，卻因時常出沒於受污染地方，肢體沾上細菌病毒，再接觸人類食物，有可能令人染上沙門氏菌而引致食物中毒、痢疾等腸道疾病。

資料來源：《防治蟲鼠手冊》（食環署編寫）、香港蟲害控制從業員協會會長梁廣源、皮膚及性病科專科醫生林嘉雯

文：周群雄、植蔚卿、陳真紀

圖：楊柏賢、周群雄、資料圖片、網上圖片

美術：謝偉豪

編輯：林曉慧

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