拆解謬誤：錯用煙霧彈 蟲虱恐擴散

【明報專訊】（梁：滅蟲專家梁廣源）

‧黃蜂、飛蛾入屋必須盡快殺死？

梁：香港雖是石屎森林，但家居偶然也會遇上蜂、蛾等入侵，甚至曾有大如手掌的巨型大燕蛾飛入屋。牠們並非害蟲，毋須撲殺；胡亂攻擊，黃蜂反可能因而襲擊人類，飛蛾拍翼時亦可能釋出令人類過敏的粉末。最有效驅趕方法是打開窗戶，以風扇或電風筒的風力，把牠們驅出窗外。

‧殺蟲劑噴蟑螂要噴到死？

梁：蟑螂由中毒至死亡會經歷一串流程，首先出現興奮狀態，繼而抽搐反肚，身體麻痹至無法移動，最終死亡。如果觀察到蟑螂出現興奮狀態，動作反應較正常快，代表牠已出現中毒反應，毋須再補噴殺蟲水，靜待牠走完最後一程便可。

‧天然驅蚊精油較安全？

梁：市面上有不少植物提煉精油，聲稱其氣味有驅蚊功效。惟不少產品都缺乏數據支持，而且用家如將精油注入器皿內使用，而又忘記清理，積水反而有可能變成蚊子產卵的地方。

‧煙霧除蟲彈可全方位殺死害蟲？

梁：煙霧除蟲彈聲稱通過煙霧，擴散至家居任何角落，將害蟲趕盡殺絕；但滅蟲效果不大，首先煙霧彈有空間限制，必須嚴格依從產品指示在適合的家居環境使用。其次是殺蟲藥粒子未必能滲透到家中每一個角落。以牀虱為例，如使用不當，有可能將牠們驅趕到其他房間，反令滅虱難度大增。

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