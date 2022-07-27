Koak勾勒疫下情緒 宅在家中 繪畫女性孤立期盼

《繭》——創作年份：2021至2022 規格：Flashe乙烯顏料、丙烯、油彩、粉筆、粉彩、石墨、酪蛋白、帆布（243.8 × 162.6厘米） 特色：窗外刺目的色彩對比把室內空間勾勒出來，隱喻在病毒和山火濃煙的籠罩下，當地居民的家猶如蟲繭般給予人保護。作者利用不自然的光線，特意反映群眾被美國西岸怪異火光與外界異常環境觸發的疲憊和無力感。（藝術家、貝浩登與Altman Siegel, San Francisco提供）

【明報專訊】多元宇宙電影《奇異女俠玩救宇宙》中，楊紫瓊飾演的大媽進入多個平行時空，成為拯救世界的英雄。如果「奇異女俠」活在現實的疫情世界、天天宅在家仍能成為英雄嗎？最近三藩市藝術家Koak在本港舉行亞洲個展，她「真人」雖然未能來到本港，但其宅在家期間的作品已展示自己在另一個平行時空的創作思緒，隔空和觀眾對話。

Koak在貝浩登（香港）畫廊舉行個展《駕駛者》，展示過去一年WFH期間所創作的畫作和雕塑，透過人物的表情、動作呈現疫情期間從生活中體驗到的核心情感：滯後、孤立、焦慮及期盼。

Koak從美國加州藝術學院取得漫畫藝術碩士學位，其畫作充滿美式漫畫筆觸，當中柔弱的女性主角，也帶有Marvel或DC Comics超級英雄身上的粗獷、強橫線條。她筆下人物或者沒什麼神奇力量，但卻情感豐富，賦予其自主和內在生命，透過幾條簡約、細膩、利落分明的曲線表達出複雜感受。作者筆下的主體以女性為主，幾乎沒描繪過男性。Koak解釋自己是女性，自出生後都只能從女生角度看世界，集中火力畫女性是自然不過的事。但作品的女性身體姿態扭曲，表情散發強烈不安、身體似是充滿疼痛，究竟是什麼原因？原來這批作品是描寫疫情下人類的情緒。

顏色深沉鬱結 畫中人表情焦慮

以往她的作品使用令人愉悅的色彩，如金絲雀鮮亮的黃色、輕柔的水蜜桃色、淡粉紅色、淡彩藍色，這批作品的顏色明顯深沉鬱結。以作品《繭》為例，主角身後窗外的天空一片橙紅，觀眾亦能感受到經窗邊、門隙滲進室內的熱力。Koak在加州居住，當地發生山火是日常事。畫中人身處背光環境、表情焦慮，似乎無奈地接受家居仍是「最安全」的地方，而疫情下人類對屋外世界感到的恐懼比山火更可怕。

作者畫中亦有很多符號，例如畫作《我的牢籠》，主角以不舒適的姿態交叉雙臂，右手起勁地用力抓着一個頭顱，散發極大焦慮，身後懸掛的鳥籠突顯被禁足室內的憂鬱。另外，一幅以《循環》（The Loop）為主題的作品主角面如死灰，身後有個深色鬼影，顯露當事人極度不安。作者刻意把不和諧的色系並置同一畫面，綠色椅子與藍色的臉孔、紅色身軀和黑色的牆構成強烈對比。Koak大部分作品是描繪室內光景，不難發現畫中人的身形和貓相似。Koak家中有養貓，當長時間留在家居便容易被貓的身體線條啟發。《駕駛者》、《怪圈》等作品也有貓出現。在《駕駛者》中，觀者可看到主角優雅線條，勾勒出若有所思和渴想的神色。她以此作名稱為是此展覽命名，向觀眾述說，反思女性的自主及對控制權的質疑。《怪圈》則是她目前最巨型的雕塑，由3隻貓組成「循環不斷」的貓平行時空。

Koak的巨幅畫作創作手法同樣值得留意。她會先在紙本上起稿，然後掃描到電腦中執整，再用投影機把畫面投放在畫布上，才正式落筆繪畫。這顯然受漫畫創作影響，用到多媒體技術。她的筆法相當細膩，細看畫中的小花瓶表面的圖案，是其畫作中經常使用到的類似圖案，而粗線條部分其實也是由很多細膩的重筆畫成。色塊除有深淺色層次，有些地方還會用碳筆繪畫以增強立體感。她甚至會把一些用剩的顏料回收，經加工後重用。

漫畫式藝術創作

另外，Koak又有個特色，喜歡把兩個人物「併」在一起，以表現其對二元的看法。她指總是無法不談及二元，而是次展覽便是以融和「兩者」為目標。畫中出現的「另一個人」正是和自己對話。藝術家繪畫初心是寫我心情，忠實的表達自己。Koak坦然說，在任何一幅作品中都是在尋找自己：作品就如一塊哈哈鏡，以符號和象徵編織屬於自己的現實。或許，有時我們會比別人花較多時間繪畫，完成時間表面上比人落後，但當中的滿足感、寫意的時光和期盼，其實卻比人更多。她認為欣賞自己的作品，就是欣賞自己。

■貝浩登 (香港) Koak 2022年個展《駕駛者》

日期：即日至7月30日

地址：尖沙嘴梳士巴利道18號K11 ATELIER 807室

網址：leaflet.perrotin.com/cn/view/210/the-driver

文：呂一心

編輯：陳淑安

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