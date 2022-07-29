沙發薯：「港味」才是關鍵

【明報專訊】報章娛樂版報道，無綫電視劇《回歸》首集收視18.2點，主角陳煒表示如果收視繼續上升，願意穿比堅尼泳衣「派福利」。究竟這是電視台官方宣傳的伎倆，還是有娛記提出如此「老餅」問題，恐怕只有當日在場人士才會知道真相。而我們作為電視觀眾的，實在很難作出反應——先不談大家究竟有多渴望見到「煒哥」性感示人，情况是期望TVB劇在118萬觀眾的數字上再有突破，不是不可能，而是會有點吃力。

而更有趣的問題是，究竟有些什麼誘因會令7、8萬觀眾回到電視機前，觀看一套毫無新意的電視劇呢？令它的收視可升1點？這個問題是核心所在。

有觀眾甚至會問：今天，電視收視率有啥意思？這種數據本身由收集方式到解讀的方法，基本上已完全過時。要電視台重新有所作為，第一件工作就是改變接觸觀眾的方式。收視率統計是舊時代的工具，在現在及未來的日子裏，觀眾接觸影視娛樂內容，既不需要電視機，也不會再固定在家居的空間。收視率統計未能反映觀眾在移動的空間，通過隨身的器材來接觸電視節目。再不認真檢討及改良收集數據的方式與手段的話，日後電視台及電視製作只會更加落後於形勢，既不懂得接觸觀眾，也無法說服客戶電視仍有啥重要。

沒有香港味道的香港劇集

TVB早前表示不再同時公布3台收視數據。但話分兩頭，儘管收視率統計有諸多不足之處，它仍未至於毫無參考價值。香港開電視播放《獅子山下的故事》首周收視是1.8點，觀眾人數約12萬人。然而在開播之後，收視率略升至2.8點，觀眾增加了6、7萬。而這個收視率到最近一周，大致上能維持得住，未有太明顯的下調。論劇情，《獅子山下的故事》只是一套以香港為背景的劇集，其實沒有什麼「港劇」味道可言。它的存在跟無綫的《聲生不息》有點相似，同樣是以香港為主題，卻未能表現出一種香港文化的味道來。

所謂「港味」真的是不易捉摸、掌握其神韻的東西。觀看《獅子山下的故事》、《聲生不息》，就很明顯的看得出是「差咗一截」。這份「港味」跟參與節目的香港藝人數目、投資額、場面鋪排無關；它主要是繫於一份觸覺。從這個角度來看，《聲生不息》的最後一集不是推向最高潮，反而是流失了20萬觀眾，收視下跌3點有多，可謂「符合預期」。不過，這類節目乃非本地製作或屬「出口」性質，本地觀眾的受落程度，並非檢驗成敗的唯一標準。香港觀眾沒有什麼反應、興趣，可能根本就不在製作人考慮的範圍之內。

至於ViuTV的I Swim，收視衝過5點。它並非靠《童時愛上你》的不濟而撈獲觀眾，這值得TVB和香港開電視認真對待。後事如何？且看TVB即將推出的《白色強人II》能否搶回觀眾。誰勝誰負？我看「港味」是關鍵所在。I Swim的收視一不靠對手「自己敗家」，二又不完全依靠呂爵安撐住。泳隊到「敵校」比賽，情節完全在預料之內，最後勝利也不真的會叫人「睇得肉緊」。看得開心的是「敵校」學生「衰衰格格」，連校長也是香港「校園片」的負面樣板。作為電視觀眾，邊看邊罵劇中人物，原來已經有一段長時間沒有這樣投入了。●

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文：趙東尼