M2晶片發威 新MacBook Air更薄更快

【明報專訊】莘莘學子放暑假，又是時候考慮升級筆電。各大手提電腦廠商亦推出不少Back to School優惠，當中包括Apple才剛推出的新MacBook Air。究竟值不值得入手？立刻實測新機評價介紹。

MacBook是不少大學生的心水筆電，Apple最近推出新版MacBook Air，全新設計的機身不單比以往更輕薄、型格，更重要是換上新M2晶片，性能比上一代M1更強。而且MacBook Air是以M2晶片為核心重新設計，配備更大、更亮的屏幕，高續航力的電量亦滿足一整天使用；還有4款顏色可供選擇，配合不同喜好的用家。

多款測試軟件 跑分實試

官方指，M2晶片配備更快的8核心CPU、多達10核心GPU、16核心神經網絡引擎。它採用第二代5nm製程技術製造，內藏逾200億個電晶體，效能表現更出色。M2晶片亦配備速度更快的統一記憶體子系統，記憶體頻寬（100GB/s）比M1晶片高出50%，亦支援多達24GB RAM。另一方面，M2晶片的高效和節能核心表現都有顯著提升，與M1相比，於相同電量下，能提供達18%以上多工效能。新一代GPU配備多達10個圖像處理核心，圖像處理效能快最多35%。

官方更指，與市面上最新10核心PC手提電腦晶片相比，M2晶片在相同的耗電水平下，效能表現快接近2倍，耗電則只需要四分之一。記者就新機的效能，利用多款測試軟件評測，包括Geekbench 5、GFXBench 5、3DMark及BlackMagic。M2的CPU跑分雖然只比上一代高約20%，但GPU處理效能則大幅提高50%。至於SSD存取速度方面，512GB版本的M2 MacBook Air比上代256GB版MacBook Air的讀寫速度都快一點。

新MacBook Air的機身設計，參考去年推出的16吋MacBook Pro，更精巧纖薄，厚度僅11.3mm，體積則比上一代小20%。新機續用耐久的全鋁金屬機身，並有4款顏色可供選擇，包括銀色、太空灰，以及新增的星光色和午夜暗色。記者手上的午夜暗色看起來像深藍色，十分漂亮。

無風扇散熱設計 使用更寧靜

機身採用無風扇散熱設計，使用時十分寧靜。屏幕與上代MacBook Pro（16吋版本）一樣，配上絢麗奪目的Liquid Retina，13.6吋屏幕配上1080p鏡頭，亮度提高了25%。機身內置4揚聲器音響系統支援空間音訊，帶來引人入勝的聽歌及睇片體驗。Magic Keyboard配備實體Function鍵列與Touch ID，無論為電腦解鎖或用Apple Pay購物都十分方便。

續航力方面，新MacBook Air使用時間長達18小時。而且它支援MagSafe充電之餘，亦對應快充功能，以67W或以上輸出功率的USB-C電源轉換器充電，30分鐘內可充電多達50%，不再怕電量不夠。

■M2 MacBook Air規格

熒幕：13.6吋OLED 2560×1664解像度Liquid Retina XDR

處理器：Apple M2（最多8核心CPU、10核心GPU）

內存：8至24GB

硬碟：256GB／512GB／1TB／2TB SSD

鏡頭：1080p FaceTime HD攝影機

網絡：Wi-Fi 6、Bluetooth 5.0

電池：最高連續播放Apple TV App 18小時

其他：3.5mm耳機輸出、TouchID、USB 4×3對應Thunderbolt、30W或35W雙USB-C充電器

體積：304.1×215×11.3mm

重量：1.24kg

售價：$9499起

查詢：800 908 988

文：JJ

編輯：朱建勳

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